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"Подъемные" молодым новосибирским аграриям хотят поднять в 2,5 раза - РИА Новости, 13.07.2022
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"Подъемные" молодым новосибирским аграриям хотят поднять в 2,5 раза
"Подъемные" молодым новосибирским аграриям хотят поднять в 2,5 раза - РИА Новости, 13.07.2022
"Подъемные" молодым новосибирским аграриям хотят поднять в 2,5 раза
Власти Новосибирской области прорабатывают возможность в 2,5 раза – до 500 тысяч рублей поднять единовременные выплаты молодым специалистам в сфере... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T10:25
2022-07-13T10:25
новосибирская область
социальные выплаты
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НОВОСИБИРСК, 13 июл – РИА Новости. Власти Новосибирской области прорабатывают возможность в 2,5 раза – до 500 тысяч рублей поднять единовременные выплаты молодым специалистам в сфере агропромышленного комплекса, сообщает в среду облправительство.Меры развития кадрового потенциала АПК рассмотрели на заседании общественного совета при министерстве сельского хозяйства Новосибирской области. В планах повысить региональные "подъемные" при трудоустройстве выпускников аграрного профиля, поддерживать финансово перспективных студентов и увеличить число мест для "целевого" обучения, усилить профориентацию школьников, создать единую региональную базу вакансий в сельском хозяйстве."Сейчас прорабатывается возможность увеличения в нашей области единовременных выплат до 500 тысяч рублей. Но для того, чтобы эти выплаты действительно привлекали молодых специалистов аграрного профиля на село, суммы необходимо поднимать еще больше – аналогично с программами "Земский доктор" и "Земский учитель", ведь ветеринары, зоотехники, инженеры, агрономы также востребованы в сельской местности, как и врачи, и учителя", - сказал зампредседателя правительства региона, министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.Он отметил, что при этом обязательство отработать несколько лет в хозяйстве позволит рассчитывать на то, что молодой специалист закрепится в селе, обзаведется жильем и семьей, останется работать.Министр напомнил, что для привлечения молодежи в аграрные учебные заведения и трудоустройства выпускников в Новосибирской области с 2020 года уже были существенно увеличены региональные "подъемные" выплаты молодым специалистам: до 150 тысяч рублей тем, кто окончил среднее профессиональное заведение, до 200 тысяч – выпускникам вузов.Лещенко подчеркнул, что на 2022 год областные власти определили в качестве приоритетной цели повышение обеспеченности сельского хозяйства кадрами - на уровне управленческих решений выполнению этой задачи будет способствовать создание отраслевого совета по вопросам подготовки кадров, а также разработка стратегии развития кадрового обеспечения АПК Новосибирской области на период до 2030 года.
https://ria.ru/20220707/vrp-1800873493.html
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новосибирская область, социальные выплаты
10:25 13.07.2022
 

"Подъемные" молодым новосибирским аграриям хотят поднять в 2,5 раза

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НОВОСИБИРСК, 13 июл – РИА Новости. Власти Новосибирской области прорабатывают возможность в 2,5 раза – до 500 тысяч рублей поднять единовременные выплаты молодым специалистам в сфере агропромышленного комплекса, сообщает в среду облправительство.
Меры развития кадрового потенциала АПК рассмотрели на заседании общественного совета при министерстве сельского хозяйства Новосибирской области. В планах повысить региональные "подъемные" при трудоустройстве выпускников аграрного профиля, поддерживать финансово перспективных студентов и увеличить число мест для "целевого" обучения, усилить профориентацию школьников, создать единую региональную базу вакансий в сельском хозяйстве.
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"Сейчас прорабатывается возможность увеличения в нашей области единовременных выплат до 500 тысяч рублей. Но для того, чтобы эти выплаты действительно привлекали молодых специалистов аграрного профиля на село, суммы необходимо поднимать еще больше – аналогично с программами "Земский доктор" и "Земский учитель", ведь ветеринары, зоотехники, инженеры, агрономы также востребованы в сельской местности, как и врачи, и учителя", - сказал зампредседателя правительства региона, министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.
Он отметил, что при этом обязательство отработать несколько лет в хозяйстве позволит рассчитывать на то, что молодой специалист закрепится в селе, обзаведется жильем и семьей, останется работать.
Министр напомнил, что для привлечения молодежи в аграрные учебные заведения и трудоустройства выпускников в Новосибирской области с 2020 года уже были существенно увеличены региональные "подъемные" выплаты молодым специалистам: до 150 тысяч рублей тем, кто окончил среднее профессиональное заведение, до 200 тысяч – выпускникам вузов.
Лещенко подчеркнул, что на 2022 год областные власти определили в качестве приоритетной цели повышение обеспеченности сельского хозяйства кадрами - на уровне управленческих решений выполнению этой задачи будет способствовать создание отраслевого совета по вопросам подготовки кадров, а также разработка стратегии развития кадрового обеспечения АПК Новосибирской области на период до 2030 года.
 
Новосибирская областьсоциальные выплаты
 
 
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