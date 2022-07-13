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"Подъемные" молодым новосибирским аграриям хотят поднять в 2,5 раза

"Подъемные" молодым новосибирским аграриям хотят поднять в 2,5 раза - РИА Новости, 13.07.2022

"Подъемные" молодым новосибирским аграриям хотят поднять в 2,5 раза

Власти Новосибирской области прорабатывают возможность в 2,5 раза – до 500 тысяч рублей поднять единовременные выплаты молодым специалистам в сфере... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T10:25

2022-07-13T10:25

2022-07-13T10:25

новосибирская область

социальные выплаты

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НОВОСИБИРСК, 13 июл – РИА Новости. Власти Новосибирской области прорабатывают возможность в 2,5 раза – до 500 тысяч рублей поднять единовременные выплаты молодым специалистам в сфере агропромышленного комплекса, сообщает в среду облправительство.Меры развития кадрового потенциала АПК рассмотрели на заседании общественного совета при министерстве сельского хозяйства Новосибирской области. В планах повысить региональные "подъемные" при трудоустройстве выпускников аграрного профиля, поддерживать финансово перспективных студентов и увеличить число мест для "целевого" обучения, усилить профориентацию школьников, создать единую региональную базу вакансий в сельском хозяйстве."Сейчас прорабатывается возможность увеличения в нашей области единовременных выплат до 500 тысяч рублей. Но для того, чтобы эти выплаты действительно привлекали молодых специалистов аграрного профиля на село, суммы необходимо поднимать еще больше – аналогично с программами "Земский доктор" и "Земский учитель", ведь ветеринары, зоотехники, инженеры, агрономы также востребованы в сельской местности, как и врачи, и учителя", - сказал зампредседателя правительства региона, министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.Он отметил, что при этом обязательство отработать несколько лет в хозяйстве позволит рассчитывать на то, что молодой специалист закрепится в селе, обзаведется жильем и семьей, останется работать.Министр напомнил, что для привлечения молодежи в аграрные учебные заведения и трудоустройства выпускников в Новосибирской области с 2020 года уже были существенно увеличены региональные "подъемные" выплаты молодым специалистам: до 150 тысяч рублей тем, кто окончил среднее профессиональное заведение, до 200 тысяч – выпускникам вузов.Лещенко подчеркнул, что на 2022 год областные власти определили в качестве приоритетной цели повышение обеспеченности сельского хозяйства кадрами - на уровне управленческих решений выполнению этой задачи будет способствовать создание отраслевого совета по вопросам подготовки кадров, а также разработка стратегии развития кадрового обеспечения АПК Новосибирской области на период до 2030 года.

https://ria.ru/20220707/vrp-1800873493.html

новосибирская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новосибирская область, социальные выплаты