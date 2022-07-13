10:07 13.07.2022 (обновлено: 10:13 13.07.2022)
Мирошник прокомментировал ракетный удар ВСУ по Луганску
Мирошник предположил, что ВСУ ударили по Луганску "Точкой-У" из района Часова Яра
© РИА НовостиБаннер с Александром Невским в центре Луганска
© РИА Новости
Баннер с Александром Невским в центре Луганска. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что удар по Луганску, вероятно, был нанесен "Точкой-У" с позиций украинских войск в районе города Часов Яр, ни одна из украинских ракет до столицы не долетела, но взрывы и возгорания зафиксированы в районе Александровска, Тепличного, Родаково.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские войска ночью нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в 23.35 во вторник обстреляли Луганск, выпустив девять ракет из американских РСЗО HIMARS. В районе полуночи в ЛНР сообщали, что над Луганском, по предварительным данным, сбита ракета "Точка-У".
"Ни одна из ракет до Луганска не долетела. Упали или были сбиты на подлёте к городу. Падения ракет и осколков, взрывы и возгорания фиксируются в районе Александровска, Тепличного, Родаково", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Он добавил, что модификацию выпущенных боеприпасов сейчас идентифицируют эксперты ЛНР в Совместном центре по контролю и координации. "По предварительным данным, удар был нанесен ракетными тактическими комплексами "Точка-У" из расположений украинских боевиков в районе города Часов Яр, который находится на расстоянии около 100 километров", - отметил Мирошник.