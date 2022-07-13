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Мирошник прокомментировал ракетный удар ВСУ по Луганску - РИА Новости, 13.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/vsu-1802123639.html
Мирошник прокомментировал ракетный удар ВСУ по Луганску
Мирошник прокомментировал ракетный удар ВСУ по Луганску - РИА Новости, 13.07.2022
Мирошник прокомментировал ракетный удар ВСУ по Луганску
Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что удар по Луганску, вероятно, был нанесен "Точкой-У" с позиций украинских войск в районе города Часов РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T10:07
2022-07-13T10:13
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
родион мирошник
россия
луганск
украина
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ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что удар по Луганску, вероятно, был нанесен "Точкой-У" с позиций украинских войск в районе города Часов Яр, ни одна из украинских ракет до столицы не долетела, но взрывы и возгорания зафиксированы в районе Александровска, Тепличного, Родаково.Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские войска ночью нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в 23.35 во вторник обстреляли Луганск, выпустив девять ракет из американских РСЗО HIMARS. В районе полуночи в ЛНР сообщали, что над Луганском, по предварительным данным, сбита ракета "Точка-У"."Ни одна из ракет до Луганска не долетела. Упали или были сбиты на подлёте к городу. Падения ракет и осколков, взрывы и возгорания фиксируются в районе Александровска, Тепличного, Родаково", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Он добавил, что модификацию выпущенных боеприпасов сейчас идентифицируют эксперты ЛНР в Совместном центре по контролю и координации. "По предварительным данным, удар был нанесен ракетными тактическими комплексами "Точка-У" из расположений украинских боевиков в районе города Часов Яр, который находится на расстоянии около 100 километров", - отметил Мирошник.
https://ria.ru/20220712/spetsoperatsiya-1801937587.html
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в мире, луганская народная республика, андрей марочко, родион мирошник, россия, луганск, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:07 13.07.2022 (обновлено: 10:13 13.07.2022)
 
Мирошник прокомментировал ракетный удар ВСУ по Луганску

Мирошник предположил, что ВСУ ударили по Луганску "Точкой-У" из района Часова Яра

© РИА НовостиБаннер с Александром Невским в центре Луганска
Баннер с Александром Невским в центре Луганска
© РИА Новости
Баннер с Александром Невским в центре Луганска. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что удар по Луганску, вероятно, был нанесен "Точкой-У" с позиций украинских войск в районе города Часов Яр, ни одна из украинских ракет до столицы не долетела, но взрывы и возгорания зафиксированы в районе Александровска, Тепличного, Родаково.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские войска ночью нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в 23.35 во вторник обстреляли Луганск, выпустив девять ракет из американских РСЗО HIMARS. В районе полуночи в ЛНР сообщали, что над Луганском, по предварительным данным, сбита ракета "Точка-У".
"Ни одна из ракет до Луганска не долетела. Упали или были сбиты на подлёте к городу. Падения ракет и осколков, взрывы и возгорания фиксируются в районе Александровска, Тепличного, Родаково", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Он добавил, что модификацию выпущенных боеприпасов сейчас идентифицируют эксперты ЛНР в Совместном центре по контролю и координации. "По предварительным данным, удар был нанесен ракетными тактическими комплексами "Точка-У" из расположений украинских боевиков в районе города Часов Яр, который находится на расстоянии около 100 километров", - отметил Мирошник.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоРодион МирошникРоссияЛуганскУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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