https://ria.ru/20220713/vstrecha-1802298895.html

МО Турции: встреча по "зерновому вопросу" в Стамбуле прошла конструктивно

МО Турции: встреча по "зерновому вопросу" в Стамбуле прошла конструктивно - РИА Новости, 13.07.2022

МО Турции: встреча по "зерновому вопросу" в Стамбуле прошла конструктивно

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар положительно оценил ход переговоров по "зерновому вопросу" в Стамбуле. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T20:49

2022-07-13T20:49

2022-07-13T21:30

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СТАМБУЛ, 13 июл – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар положительно оценил ход переговоров по "зерновому вопросу" в Стамбуле."В результате встречи, прошедшей в позитивной и конструктивной атмосфере. <...> Видим, что стороны готовы решить эту проблему", - сообщил Акар журналистам.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

https://ria.ru/20220713/stambul-1802297062.html

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стамбул

россия

москва

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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