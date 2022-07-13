https://ria.ru/20220713/vstrecha-1802298895.html
МО Турции: встреча по "зерновому вопросу" в Стамбуле прошла конструктивно
МО Турции: встреча по "зерновому вопросу" в Стамбуле прошла конструктивно - РИА Новости, 13.07.2022
МО Турции: встреча по "зерновому вопросу" в Стамбуле прошла конструктивно
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар положительно оценил ход переговоров по "зерновому вопросу" в Стамбуле. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T20:49
2022-07-13T20:49
2022-07-13T21:30
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СТАМБУЛ, 13 июл – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар положительно оценил ход переговоров по "зерновому вопросу" в Стамбуле."В результате встречи, прошедшей в позитивной и конструктивной атмосфере. <...> Видим, что стороны готовы решить эту проблему", - сообщил Акар журналистам.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
https://ria.ru/20220713/stambul-1802297062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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20:49 13.07.2022 (обновлено: 21:30 13.07.2022)
МО Турции: встреча по "зерновому вопросу" в Стамбуле прошла конструктивно
МО Турции: встреча по "зерновому вопросу" в Стамбуле прошла позитивно и конструктивно