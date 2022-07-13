05:24 13.07.2022 (обновлено: 05:26 13.07.2022)
Власти Запорожской области предупредили Киев о возмездии за агрессию
Член Запорожской ВГА Рогов: обстрелы со стороны Украины нельзя оставлять безнаказанными
Российский военнослужащий на улице Мелитополя. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Обстрелы Запорожской и Херсонской областей со стороны украинских войск нельзя оставлять безнаказанными, за любой агрессией последует возмездие, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке Херсонской области в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Погибли минимум семь, пострадали 70 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди. Также накануне представитель пресс-службы администрации Энергодара в Запорожской области заявил РИА Новости, что украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом массиве города. Целью минимум двух из шести дронов, запущенных во вторник по Энергодару, были объекты Запорожской АЭС.
"Однозначно, возмездие будет, потому что подобные действия оставлять безнаказанными нельзя", - сказал Рогов.
По его словам, жители Запорожской области требуют ответных ударов по украинским позициям.
"У людей, даже у тех, кто ранее был лояльно и нейтрально настроен к так называемым украинским властям, пробудилось желание жёстко действовать в отношении украинских боевиков и лично Зеленского. Люди прекрасно понимают, кто по ним стреляет и создает невыносимые условия для жизни", - добавил Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.