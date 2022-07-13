https://ria.ru/20220713/vozmezdie-1802096531.html

Власти Запорожской области предупредили Киев о возмездии за агрессию

Власти Запорожской области предупредили Киев о возмездии за агрессию - РИА Новости, 13.07.2022

Власти Запорожской области предупредили Киев о возмездии за агрессию

Обстрелы Запорожской и Херсонской областей со стороны украинских войск нельзя оставлять безнаказанными, за любой агрессией последует возмездие, заявил РИА... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T05:24

2022-07-13T05:24

2022-07-13T05:26

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

херсонская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794761621_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_7ccec2b4eda508257591337cf4338e08.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Обстрелы Запорожской и Херсонской областей со стороны украинских войск нельзя оставлять безнаказанными, за любой агрессией последует возмездие, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке Херсонской области в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Погибли минимум семь, пострадали 70 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди. Также накануне представитель пресс-службы администрации Энергодара в Запорожской области заявил РИА Новости, что украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом массиве города. Целью минимум двух из шести дронов, запущенных во вторник по Энергодару, были объекты Запорожской АЭС.По его словам, жители Запорожской области требуют ответных ударов по украинским позициям."У людей, даже у тех, кто ранее был лояльно и нейтрально настроен к так называемым украинским властям, пробудилось желание жёстко действовать в отношении украинских боевиков и лично Зеленского. Люди прекрасно понимают, кто по ним стреляет и создает невыносимые условия для жизни", - добавил Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220712/polyanskiy-1801843983.html

запорожская область

херсонская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, запорожская область, херсонская область , украина