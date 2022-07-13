Украинские военные размещают вооружения в больницах ДНР
Мизинцев: ВСУ размещают вооружения в подконтрольных им городах ДНР, удерживая пациентов
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Украинские военные и боевики нацбатов размещают вооружения в подконтрольных им городах ДНР, удерживая пациентов, заявил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Дружковке Донецкой Народной Республики - в здании поликлиники №1 (улица Котляревского) - военнослужащими ВСУ оборудованы огневые позиции и снайперские точки, в подвале в качестве "живого щита" насильно удерживаются персонал и пациенты, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено", - сказал он.
Кроме того, боевики националистических формирований оборудовали казармы, огневые позиции и склады боеприпасов в одной из поликлиник Угледара - на улице Молодежной.
По словам Мизинцева, в непосредственной близости от учреждения и на прилегающей территории националистами размещены тяжелая техника и артиллерия, минометные позиции, на крыше здания - расчеты ПЗРК.