https://ria.ru/20220713/vooruzheniya-1802303474.html

Украинские военные размещают вооружения в больницах ДНР

Украинские военные размещают вооружения в больницах ДНР - РИА Новости, 13.07.2022

Украинские военные размещают вооружения в больницах ДНР

Украинские военные и боевики нацбатов размещают вооружения в подконтрольных им городах ДНР, удерживая пациентов, заявил в среду руководитель Межведомственного... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T21:33

2022-07-13T21:33

2022-07-13T21:33

специальная военная операция на украине

в мире

михаил мизинцев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Украинские военные и боевики нацбатов размещают вооружения в подконтрольных им городах ДНР, удерживая пациентов, заявил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.Кроме того, боевики националистических формирований оборудовали казармы, огневые позиции и склады боеприпасов в одной из поликлиник Угледара - на улице Молодежной.По словам Мизинцева, в непосредственной близости от учреждения и на прилегающей территории националистами размещены тяжелая техника и артиллерия, минометные позиции, на крыше здания - расчеты ПЗРК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)