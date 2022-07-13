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Нидерланды и США обсудили поставку тяжелых вооружений Украине - РИА Новости, 13.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/vooruzhenie-1802301928.html
Нидерланды и США обсудили поставку тяжелых вооружений Украине
Нидерланды и США обсудили поставку тяжелых вооружений Украине - РИА Новости, 13.07.2022
Нидерланды и США обсудили поставку тяжелых вооружений Украине
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что обсудила с коллегой из США Ллойдом Остином предоставление Киеву тяжелых вооружений и модернизацию... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T21:13
2022-07-13T21:13
в мире
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
марк рютте
украина
нидерланды
россия
нато
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ПАРИЖ, 13 июл - РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что обсудила с коллегой из США Ллойдом Остином предоставление Киеву тяжелых вооружений и модернизацию украинской армии.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Глава Минобороны Нидерландов находится в среду с визитом в США. Она сообщила, что обсудила с американским министром обороны ситуацию на Украине."Сегодня в Пентагоне я поговорила со своим американским коллегой Остином о предоставлении (Киеву - ред.) тяжелого вооружения и о том, как мы можем лучше всего поддержать Украину сейчас и в будущем: например, путем обучения и модернизации их вооруженных сил", - написала Оллонгрен в своём аккаунте в Twitter.В мае премьер-министр королевства Марк Рютте заявлял, что Нидерланды рассматривают вопрос дополнительных поставок Украине тяжелых вооружений.
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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), марк рютте, украина, нидерланды, россия, нато, министерство обороны сша
21:13 13.07.2022
 
Нидерланды и США обсудили поставку тяжелых вооружений Украине

Нидерланды и США обсудили поставку тяжелых вооружений Украине и модернизацию ее армии

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 июл - РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что обсудила с коллегой из США Ллойдом Остином предоставление Киеву тяжелых вооружений и модернизацию украинской армии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Глава Минобороны Нидерландов находится в среду с визитом в США. Она сообщила, что обсудила с американским министром обороны ситуацию на Украине.
"Сегодня в Пентагоне я поговорила со своим американским коллегой Остином о предоставлении (Киеву - ред.) тяжелого вооружения и о том, как мы можем лучше всего поддержать Украину сейчас и в будущем: например, путем обучения и модернизации их вооруженных сил", - написала Оллонгрен в своём аккаунте в Twitter.
В мае премьер-министр королевства Марк Рютте заявлял, что Нидерланды рассматривают вопрос дополнительных поставок Украине тяжелых вооружений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Марк РюттеУкраинаНидерландыРоссияНАТОМинистерство обороны США
 
 
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