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Нидерланды и США обсудили поставку тяжелых вооружений Украине

Нидерланды и США обсудили поставку тяжелых вооружений Украине - РИА Новости, 13.07.2022

Нидерланды и США обсудили поставку тяжелых вооружений Украине

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что обсудила с коллегой из США Ллойдом Остином предоставление Киеву тяжелых вооружений и модернизацию... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T21:13

2022-07-13T21:13

2022-07-13T21:13

в мире

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

марк рютте

украина

нидерланды

россия

нато

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ПАРИЖ, 13 июл - РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что обсудила с коллегой из США Ллойдом Остином предоставление Киеву тяжелых вооружений и модернизацию украинской армии.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Глава Минобороны Нидерландов находится в среду с визитом в США. Она сообщила, что обсудила с американским министром обороны ситуацию на Украине."Сегодня в Пентагоне я поговорила со своим американским коллегой Остином о предоставлении (Киеву - ред.) тяжелого вооружения и о том, как мы можем лучше всего поддержать Украину сейчас и в будущем: например, путем обучения и модернизации их вооруженных сил", - написала Оллонгрен в своём аккаунте в Twitter.В мае премьер-министр королевства Марк Рютте заявлял, что Нидерланды рассматривают вопрос дополнительных поставок Украине тяжелых вооружений.

https://ria.ru/20220705/oruzhie-1800523048.html

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Евгения Нефедова

в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), марк рютте, украина, нидерланды, россия, нато, министерство обороны сша