https://ria.ru/20220713/vks-1802146515.html

Авиация ВКС уничтожила около 420 украинских боевиков в Николаеве

Авиация ВКС уничтожила около 420 украинских боевиков в Николаеве - РИА Новости, 13.07.2022

Авиация ВКС уничтожила около 420 украинских боевиков в Николаеве

Авиация РФ ударами высокоточного оружия уничтожила в Николаеве около 420 украинских боевиков, сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T11:56

2022-07-13T11:56

2022-07-13T13:20

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

военно-транспортная авиация вкс рф

николаевская область

россия

николаев (украина)

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799805300_0:0:1878:1056_1920x0_80_0_0_c0aa2e9b70a3575f7352575deda1793a.jpg

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Авиация РФ ударами высокоточного оружия уничтожила в Николаеве около 420 украинских боевиков, сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ."Противник несет значительные потери на всех направлениях. Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаев уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы "Каховка", - сказали в ведомстве.Кроме того, уточнили в Минобороны, "в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части города Николаев уничтожено до 70-ти военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и свыше 10-ти единиц автомобильной и специальной техники".

https://ria.ru/20220713/diversanty-1802145262.html

николаевская область

россия

николаев (украина)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, военно-транспортная авиация вкс рф, николаевская область, россия, николаев (украина), вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны