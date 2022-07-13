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Авиация ВКС уничтожила около 420 украинских боевиков в Николаеве - РИА Новости, 13.07.2022
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Авиация ВКС уничтожила около 420 украинских боевиков в Николаеве
Авиация ВКС уничтожила около 420 украинских боевиков в Николаеве - РИА Новости, 13.07.2022
Авиация ВКС уничтожила около 420 украинских боевиков в Николаеве
Авиация РФ ударами высокоточного оружия уничтожила в Николаеве около 420 украинских боевиков, сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:56
2022-07-13T13:20
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
военно-транспортная авиация вкс рф
николаевская область
россия
николаев (украина)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Авиация РФ ударами высокоточного оружия уничтожила в Николаеве около 420 украинских боевиков, сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ."Противник несет значительные потери на всех направлениях. Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаев уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы "Каховка", - сказали в ведомстве.Кроме того, уточнили в Минобороны, "в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части города Николаев уничтожено до 70-ти военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и свыше 10-ти единиц автомобильной и специальной техники".
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николаевская область
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, военно-транспортная авиация вкс рф, николаевская область, россия, николаев (украина), вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны
11:56 13.07.2022 (обновлено: 13:20 13.07.2022)
 
Авиация ВКС уничтожила около 420 украинских боевиков в Николаеве

Авиация ВКС высокоточным оружием уничтожила около 420 военнослужащих ВСУ в Николаеве

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкШтурмовики Су-25 ВКС России во время приземления после выполнения боевой задачи
Штурмовики Су-25 ВКС России во время приземления после выполнения боевой задачи - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Штурмовики Су-25 ВКС России во время приземления после выполнения боевой задачи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Авиация РФ ударами высокоточного оружия уничтожила в Николаеве около 420 украинских боевиков, сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.
"Противник несет значительные потери на всех направлениях. Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаев уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы "Каховка", - сказали в ведомстве.
Кроме того, уточнили в Минобороны, "в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части города Николаев уничтожено до 70-ти военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и свыше 10-ти единиц автомобильной и специальной техники".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВоенно-транспортная авиация ВКС РФНиколаевская областьРоссияНиколаев (Украина)Вооруженные силы УкраиныВойска воздушно-космической обороны
 
 
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