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Авиация ВКС уничтожила около 420 украинских боевиков в Николаеве
Авиация ВКС уничтожила около 420 украинских боевиков в Николаеве - РИА Новости, 13.07.2022
Авиация ВКС уничтожила около 420 украинских боевиков в Николаеве
Авиация РФ ударами высокоточного оружия уничтожила в Николаеве около 420 украинских боевиков, сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:56
2022-07-13T11:56
2022-07-13T13:20
безопасность
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Авиация РФ ударами высокоточного оружия уничтожила в Николаеве около 420 украинских боевиков, сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ."Противник несет значительные потери на всех направлениях. Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаев уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы "Каховка", - сказали в ведомстве.Кроме того, уточнили в Минобороны, "в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части города Николаев уничтожено до 70-ти военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и свыше 10-ти единиц автомобильной и специальной техники".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, военно-транспортная авиация вкс рф, николаевская область, россия, николаев (украина), вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны
11:56 13.07.2022 (обновлено: 13:20 13.07.2022)
Авиация ВКС уничтожила около 420 украинских боевиков в Николаеве
Авиация ВКС высокоточным оружием уничтожила около 420 военнослужащих ВСУ в Николаеве