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В Верхоянске прорвало не дамбу, а насыпь на дороге, уточнил Николаев - РИА Новости, 13.07.2022
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В Верхоянске прорвало не дамбу, а насыпь на дороге, уточнил Николаев
В Верхоянске прорвало не дамбу, а насыпь на дороге, уточнил Николаев - РИА Новости, 13.07.2022
В Верхоянске прорвало не дамбу, а насыпь на дороге, уточнил Николаев
Дождевым паводком в городе Верхоянске в Якутии дамбу не прорывало, была разрушена насыпь на дороге, уточнил глава республики Айсен Николаев. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:46
2022-07-13T14:48
жкх
верхоянск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 13 июл – РИА Новости. Дождевым паводком в городе Верхоянске в Якутии дамбу не прорывало, была разрушена насыпь на дороге, уточнил глава республики Айсен Николаев.По словам Николаева, в Верхоянском районе в зоне затопления на данный момент находятся три населенных пункта. Из подтопленных деревень эвакуируют детей. В пострадавший район авиацией доставляются необходимые ресурсы для восстановительных работ."В Верхоянске прорвало не дамбу, а улицу, которая проходит вдоль реки. Когда стало понятно, что вода будет прибывать, за несколько дней дорогу начали досыпать, подняли на несколько десятков сантиметров. Вода прибывала не так быстро, поднималась на 1-2 сантиметра в час, но вчера при быстром подъеме воды дорога не выдержала. Сейчас вода тоже начинает медленно подниматься", - сказал Николаев в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что в Верхоянске, одном из самых затопляемых населенных пунктов республики, нет укрепительной дамбы. Проектно-сметная документация на нее была разработана еще в 2018 году. Документ прошел госэкспертизу и находится в Федеральном агентстве водных ресурсов. "Проект будет подаваться на конкурс на реализацию в 2023 году. Его стоимость составляет 1 миллиард 330 миллионов рублей", - отметил глава республики.Николаев подчеркнул, что лето в арктическом районе короткое, до начала отопительного сезона необходимо провести большой объем восстановительных работ.По данным главного управления МЧС России по республике, уровень воды у Верхоянска составляет 1077 сантиметров при критических 1020 сантиметрах. В результате паводка подтоплено 92 жилых дома.Пик паводка в Верхоянском районе Якутии ожидается в среду-четверг, затем начнется спад уровня воды.
https://ria.ru/20220711/yakutiya-1801758435.html
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жкх, верхоянск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:46 13.07.2022 (обновлено: 14:48 13.07.2022)
 
В Верхоянске прорвало не дамбу, а насыпь на дороге, уточнил Николаев

В якутском Верхоянске прорвало не дамбу, а насыпь на дороге, уточнил Николаев

© РИА Новости / Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России / Перейти в фотобанкПодтопленное в результате паводка село Бетенкес в Якутии
Подтопленное в результате паводка село Бетенкес в Якутии - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России
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Подтопленное в результате паводка село Бетенкес в Якутии. Архивное фото
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ЯКУТСК, 13 июл – РИА Новости. Дождевым паводком в городе Верхоянске в Якутии дамбу не прорывало, была разрушена насыпь на дороге, уточнил глава республики Айсен Николаев.
По словам Николаева, в Верхоянском районе в зоне затопления на данный момент находятся три населенных пункта. Из подтопленных деревень эвакуируют детей. В пострадавший район авиацией доставляются необходимые ресурсы для восстановительных работ.
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"В Верхоянске прорвало не дамбу, а улицу, которая проходит вдоль реки. Когда стало понятно, что вода будет прибывать, за несколько дней дорогу начали досыпать, подняли на несколько десятков сантиметров. Вода прибывала не так быстро, поднималась на 1-2 сантиметра в час, но вчера при быстром подъеме воды дорога не выдержала. Сейчас вода тоже начинает медленно подниматься", - сказал Николаев в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что в Верхоянске, одном из самых затопляемых населенных пунктов республики, нет укрепительной дамбы. Проектно-сметная документация на нее была разработана еще в 2018 году. Документ прошел госэкспертизу и находится в Федеральном агентстве водных ресурсов. "Проект будет подаваться на конкурс на реализацию в 2023 году. Его стоимость составляет 1 миллиард 330 миллионов рублей", - отметил глава республики.
Николаев подчеркнул, что лето в арктическом районе короткое, до начала отопительного сезона необходимо провести большой объем восстановительных работ.
По данным главного управления МЧС России по республике, уровень воды у Верхоянска составляет 1077 сантиметров при критических 1020 сантиметрах. В результате паводка подтоплено 92 жилых дома.
Пик паводка в Верхоянском районе Якутии ожидается в среду-четверг, затем начнется спад уровня воды.
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