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Венгрия ускорила инвестиции в АЭС "Пакш" - РИА Новости, 13.07.2022
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Венгрия ускорила инвестиции в АЭС "Пакш"
Венгрия ускорила инвестиции в АЭС "Пакш" - РИА Новости, 13.07.2022
Венгрия ускорила инвестиции в АЭС "Пакш"
Венгрия ускорила инвестиции в проект АЭС "Пакш-2" и планирует заложить первые бетонные блоки уже осенью, кроме того, ведутся переговоры о новых маршрутах... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:42
2022-07-13T15:42
в мире
венгрия
россия
будапешт
аэс "пакш"
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БУДАПЕШТ, 13 июл - РИА Новости. Венгрия ускорила инвестиции в проект АЭС "Пакш-2" и планирует заложить первые бетонные блоки уже осенью, кроме того, ведутся переговоры о новых маршрутах безопасных поставок элементов для действующей АЭС, заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Заказчик строительства - венгерская компания Paks II. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
https://ria.ru/20220505/gaz-1786906466.html
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в мире, венгрия, россия, будапешт, аэс "пакш"
14:42 13.07.2022 (обновлено: 15:42 13.07.2022)
 
Венгрия ускорила инвестиции в АЭС "Пакш"

МИД: Венгрия ускорила инвестиции в АЭС "Пакш" и хочет осенью уже заложить бетонные блоки

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции в Венгрии
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 13 июл - РИА Новости. Венгрия ускорила инвестиции в проект АЭС "Пакш-2" и планирует заложить первые бетонные блоки уже осенью, кроме того, ведутся переговоры о новых маршрутах безопасных поставок элементов для действующей АЭС, заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы ускорили инвестиции в АЭС "Пакш" и дальнейшая наша цель - чтобы будущей осенью уже заложить в землю бетон. Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры о новых альтернативных транспортных маршрутах для поставок нагревательных элементов, необходимых для безопасной эксплуатации действующей АЭС "Пакш", чтобы эти нагревательные элементы безопасно поступали в Венгрию даже во время войны на Украине", - сказал Сийярто. Выступление транслировалось в его аккаунте в соцсетях.
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Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Заказчик строительства - венгерская компания Paks II. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
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