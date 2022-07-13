https://ria.ru/20220713/vengriya-1802199109.html

Венгрия ускорила инвестиции в АЭС "Пакш"

Венгрия ускорила инвестиции в АЭС "Пакш" - РИА Новости, 13.07.2022

Венгрия ускорила инвестиции в АЭС "Пакш"

Венгрия ускорила инвестиции в проект АЭС "Пакш-2" и планирует заложить первые бетонные блоки уже осенью, кроме того, ведутся переговоры о новых маршрутах... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T14:42

2022-07-13T14:42

2022-07-13T15:42

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БУДАПЕШТ, 13 июл - РИА Новости. Венгрия ускорила инвестиции в проект АЭС "Пакш-2" и планирует заложить первые бетонные блоки уже осенью, кроме того, ведутся переговоры о новых маршрутах безопасных поставок элементов для действующей АЭС, заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Заказчик строительства - венгерская компания Paks II. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.

https://ria.ru/20220505/gaz-1786906466.html

https://ria.ru/20220627/gaz-1798293811.html

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в мире, венгрия, россия, будапешт, аэс "пакш"