https://ria.ru/20220713/vengriya-1802174235.html

Депутаты Европарламента потребовали лишить Венгрию финансирования ЕС

Депутаты Европарламента потребовали лишить Венгрию финансирования ЕС - РИА Новости, 13.07.2022

Депутаты Европарламента потребовали лишить Венгрию финансирования ЕС

Комитет гражданских свобод Европейского парламента в среду большинством голосов поддержал проект доклада по соблюдению ценностей ЕС и верховенства права в... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T13:12

2022-07-13T13:12

2022-07-13T13:24

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БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Комитет гражданских свобод Европейского парламента в среду большинством голосов поддержал проект доклада по соблюдению ценностей ЕС и верховенства права в Венгрии, в котором призвал лишить Будапешт европейского финансирования до тех пор, пока в стране не будет восстановлено верховенство права и безусловное соблюдение всех европейских ценностей.Ожидается, что доклад будет утвержден на следующей пленарной сессии Европарламента в Страсбурге 12-15 сентября."Депутаты Европарламента призывают Еврокомиссию в полной мере использовать имеющиеся в ее распоряжении инструменты, в частности, условное выделение бюджета, и призывает ЕК воздержаться от утверждения венгерского плана по восстановлению экономики до тех пор, пока Венгрия полностью не выполнит все соответствующие рекомендации и не исполнит соответствующие решения Суда ЕС и ЕСПЧ", - указывается в документе.Депутаты парламента подчеркнули свое недовольство действиями Совета ЕС и Еврокомиссии, заявив, что эти институты "своим бездействием способствовали окончательному развалу верховенства закона, демократии и основных прав в Венгрии".В мае этого года Еврокомиссия заявила, что не наблюдает прогресса в Венгрии по вопросу соблюдения европейских ценностей и норм, более того, по ее мнению, за последнее время были зафиксированы "новые отступления". В ЕК также указали на "проблемы в области независимости судебной системы и использования шпионских программ, подобных Pegasus, со стороны венгерских властей".В конце апреля вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова сообщила, что Будапешту было отправлено уведомление о запуске процедуры проверки на предмет нарушения закона о верховенстве права и бюджетных условий в Венгрии.В свою очередь, в Будапеште уверены, что в нарушениях закона о верховенстве права и бюджетных условий не содержится препятствий для выплаты стране дополнительных средств из Фонда восстановления Евросоюза. Напротив, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен в апреле этого года просил ее о выделении стране дополнительных средств из Фонда восстановления ЕС в связи с тем, что Венгрия граничит с Украиной и принимает большое количество беженцев.В июле 2020 года после одного из самых длинных в истории саммитов ЕС лидеры договорились о пакете объемом 750 миллиардов евро для финансирования восстановления Европы, чья экономика сильно пострадала из-за пандемии COVID-19. Этот пакет экстренной помощи увязан с многолетним финансовым планом Евросоюза объемом в 1,08 триллиона евро и включает в себя возможность выдачи льготных кредитов и субсидий странам союза.На введении "условного механизма" настояли страны Западной и Северной Европы, чтобы гарантировать, что государства-получатели общеевропейских финансовых средств будут придерживаться ценностей и норм Евросоюза, и чтобы у ЕС был механизм прекращать такое финансирование в случае отхода от норм. "Условный механизм" был введен на фоне многолетних разногласий в ЕС, прежде всего, из-за действий властей Польши и Венгрии, которые критикуются западными европейскими странами за несоответствие политики принципам верховенства права.

https://ria.ru/20220707/konflikt-1801088962.html

https://ria.ru/20220713/istoriya-1802065821.html

https://ria.ru/20220711/spetsnaz-1801566108.html

https://ria.ru/20220705/nevezenie-1800240469.html

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