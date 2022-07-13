https://ria.ru/20220713/vaktsina-1802212005.html
"Вектор" завершил исследования вакцины четвертого поколения против оспы
"Вектор" завершил исследования вакцины четвертого поколения против оспы - РИА Новости, 13.07.2022
"Вектор" завершил исследования вакцины четвертого поколения против оспы
Центр "Вектор" Роспотребнадзора завершил клинические исследования вакцины четвертого поколения против натуральной оспы "ОртопоксВак", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T15:16
2022-07-13T15:16
2022-07-13T15:16
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Центр "Вектор" Роспотребнадзора завершил клинические исследования вакцины четвертого поколения против натуральной оспы "ОртопоксВак", сообщили РИА Новости в пресс-службе центра."Учеными центра "Вектор" Роспотребнадзора завершены клинические исследования уникальной вакцины четвертого поколения против натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций "ОртопоксВак", являющейся технологически передовым препаратом мирового уровня. В мае 2022 года в Министерство здравоохранения Российской Федерации поданы документы на регистрацию препарата", - рассказали в центре."ОртопоксВак" - вакцина на основе ослабленного живого вируса осповакцины, пояснили в "Векторе". Препарат получен путем последовательного "выключения" шести генов заразности в исходном вирусе и представляет собой генетическую композицию, которая формирует устойчивый иммунитет и при этом обладает высоким профилем безопасности.Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в России есть значительная иммунная прослойка, необходимая, чтобы купировать распространение оспы обезьян, из-за проводившейся вакцинации от натуральной оспы.Как пояснили в ведомстве, ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян, поскольку все поксвирусы дают хороший перекрестный иммунитет.
https://ria.ru/20220712/ospa-1802065493.html
https://ria.ru/20220712/ospa-1801918131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
"Вектор" завершил исследования вакцины четвертого поколения против оспы
"Вектор" завершил исследования вакцины четвертого поколения против оспы "ОртопоксВак"