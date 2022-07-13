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Более 2,5 миллионов человек эвакуировали из опасных районов Украины
Более 2,5 миллионов человек эвакуировали из опасных районов Украины - РИА Новости, 13.07.2022
Более 2,5 миллионов человек эвакуировали из опасных районов Украины
Уже свыше 2,5 млн человек эвакуированы в РФ из опасных районов Украины и республик Донбасса, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T21:53
2022-07-13T21:53
2022-07-13T21:54
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Уже свыше 2,5 млн человек эвакуированы в РФ из опасных районов Украины и республик Донбасса, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуирован 32 361 человек, в том числе 5 463 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 2 529 793 человека, из которых 398 353 ребенка", - сообщил Мизинцев.По его словам, государственную границу Российской Федерации пересекли 402 114 личных автомобилей, в том числе за сутки – 6 293.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, донбасс, киев
21:53 13.07.2022 (обновлено: 21:54 13.07.2022)
Более 2,5 миллионов человек эвакуировали из опасных районов Украины
Мизинцев: более 2,5 миллионов человек эвакуировали из опасных районов Украины