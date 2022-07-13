Рейтинг@Mail.ru
Более 2,5 миллионов человек эвакуировали из опасных районов Украины - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220713/ukraina-1802305702.html
Более 2,5 миллионов человек эвакуировали из опасных районов Украины
Более 2,5 миллионов человек эвакуировали из опасных районов Украины - РИА Новости, 13.07.2022
Более 2,5 миллионов человек эвакуировали из опасных районов Украины
Уже свыше 2,5 млн человек эвакуированы в РФ из опасных районов Украины и республик Донбасса, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T21:53
2022-07-13T21:54
в мире
украина
донбасс
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787060362_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_d91f8c4450e6bdd13a125df59f38573e.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Уже свыше 2,5 млн человек эвакуированы в РФ из опасных районов Украины и республик Донбасса, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуирован 32 361 человек, в том числе 5 463 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 2 529 793 человека, из которых 398 353 ребенка", - сообщил Мизинцев.По его словам, государственную границу Российской Федерации пересекли 402 114 личных автомобилей, в том числе за сутки – 6 293.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донбасс
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787060362_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_eb53aa742ef798614051e127f4097891.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донбасс, киев
21:53 13.07.2022 (обновлено: 21:54 13.07.2022)
 
Более 2,5 миллионов человек эвакуировали из опасных районов Украины

Мизинцев: более 2,5 миллионов человек эвакуировали из опасных районов Украины

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМногодетные жители Волчанска и беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью
Многодетные жители Волчанска и беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Многодетные жители Волчанска и беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Уже свыше 2,5 млн человек эвакуированы в РФ из опасных районов Украины и республик Донбасса, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуирован 32 361 человек, в том числе 5 463 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 2 529 793 человека, из которых 398 353 ребенка", - сообщил Мизинцев.
По его словам, государственную границу Российской Федерации пересекли 402 114 личных автомобилей, в том числе за сутки – 6 293.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
В миреУкраинаДонбассКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала