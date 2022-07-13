https://ria.ru/20220713/ukraina-1802256368.html

В ЕС установили средний срок нового кредита для Украины

В ЕС установили средний срок нового кредита для Украины - РИА Новости, 13.07.2022

В ЕС установили средний срок нового кредита для Украины

Средний срок нового макрофинансового кредита Евросоюза Украине на сумму до 1 миллиарда евро не должен превышать 25 лет, говорится в документе, опубликованном в... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T17:37

2022-07-13T17:37

2022-07-13T17:47

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БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Средний срок нового макрофинансового кредита Евросоюза Украине на сумму до 1 миллиарда евро не должен превышать 25 лет, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.Для финансирования этой макрофинансовой помощи Еврокомиссия будет уполномочена занимать от имени союза необходимые средства на рынках капитала или у финансовых институтов и перекредитовывать их Украине, отмечается в документе.Эту поддержку в июле предложила выделить ЕК, затем ее одобрили Совет стран ЕС и Европарламент.Еврокомиссия сообщала, что 1 миллиард евро будет выделен Украине в виде долгосрочных кредитов на благоприятных условиях. Тогда же ЕК отмечала, что как только Европейский парламент и Совет ЕС одобрят ее предложение и будут подписаны соответствующие меморандум о взаимопонимании и соглашение о кредите с украинскими властями, она быстро выделит стране эти средства.Позже в ЕК сообщали, что рассчитывают перечислить кредит летом.

https://ria.ru/20220713/pobeda-1802220740.html

https://ria.ru/20220713/ukraina-1802119753.html

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в мире, евросоюз, еврокомиссия, украина, европарламент