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В ЕС установили средний срок нового кредита для Украины - РИА Новости, 13.07.2022
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В ЕС установили средний срок нового кредита для Украины
В ЕС установили средний срок нового кредита для Украины - РИА Новости, 13.07.2022
В ЕС установили средний срок нового кредита для Украины
Средний срок нового макрофинансового кредита Евросоюза Украине на сумму до 1 миллиарда евро не должен превышать 25 лет, говорится в документе, опубликованном в... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:37
2022-07-13T17:47
в мире
евросоюз
еврокомиссия
украина
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Средний срок нового макрофинансового кредита Евросоюза Украине на сумму до 1 миллиарда евро не должен превышать 25 лет, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.Для финансирования этой макрофинансовой помощи Еврокомиссия будет уполномочена занимать от имени союза необходимые средства на рынках капитала или у финансовых институтов и перекредитовывать их Украине, отмечается в документе.Эту поддержку в июле предложила выделить ЕК, затем ее одобрили Совет стран ЕС и Европарламент.Еврокомиссия сообщала, что 1 миллиард евро будет выделен Украине в виде долгосрочных кредитов на благоприятных условиях. Тогда же ЕК отмечала, что как только Европейский парламент и Совет ЕС одобрят ее предложение и будут подписаны соответствующие меморандум о взаимопонимании и соглашение о кредите с украинскими властями, она быстро выделит стране эти средства.Позже в ЕК сообщали, что рассчитывают перечислить кредит летом.
https://ria.ru/20220713/pobeda-1802220740.html
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, украина, европарламент
17:37 13.07.2022 (обновлено: 17:47 13.07.2022)
 
В ЕС установили средний срок нового кредита для Украины

ЕК: средний срок нового кредита ЕС Украине до миллиарда евро не должен превышать 25 лет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Средний срок нового макрофинансового кредита Евросоюза Украине на сумму до 1 миллиарда евро не должен превышать 25 лет, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
"Кредит должен иметь максимальный средний срок погашения 25 лет", - говорится в нем.
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Для финансирования этой макрофинансовой помощи Еврокомиссия будет уполномочена занимать от имени союза необходимые средства на рынках капитала или у финансовых институтов и перекредитовывать их Украине, отмечается в документе.
Эту поддержку в июле предложила выделить ЕК, затем ее одобрили Совет стран ЕС и Европарламент.
Еврокомиссия сообщала, что 1 миллиард евро будет выделен Украине в виде долгосрочных кредитов на благоприятных условиях. Тогда же ЕК отмечала, что как только Европейский парламент и Совет ЕС одобрят ее предложение и будут подписаны соответствующие меморандум о взаимопонимании и соглашение о кредите с украинскими властями, она быстро выделит стране эти средства.
Позже в ЕК сообщали, что рассчитывают перечислить кредит летом.
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