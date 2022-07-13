https://ria.ru/20220713/ukraina-1802218356.html

Глава МИД Украины заявил, что будет требовать создания трибунала для России

Глава МИД Украины заявил, что будет требовать создания трибунала для России - РИА Новости, 13.07.2022

Глава МИД Украины заявил, что будет требовать создания трибунала для России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что намерен просить офис прокурора Международного уголовного суда (МУС), Еврокомиссиию, правительство Нидерландов... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T15:35

2022-07-13T15:35

2022-07-13T15:38

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международный уголовный суд

оон

европейский суд по правам человека (еспч)

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что намерен просить офис прокурора Международного уголовного суда (МУС), Еврокомиссиию, правительство Нидерландов создать специальный международный трибунал для России."Специальный трибунал для РФ. Завтра и послезавтра в Гааге я приму участие в онлайн-мероприятиях… Участвовать будут правительство Нидерландов, офис прокурора МУС и Еврокомиссия и много стран. Одной из центральных тем станет создание специального трибунала по преступлениям против Украины. Это будет центральная линия моего выступления", - сказал Кулеба на брифинге.Он отметил, что намерен предложить подписать соответствующий международный договор.Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала, что на Украине уже работают миссия представителей французской жандармерии и медицинской службы Вооруженных сил Французской Республики, представители офиса прокурора Международного уголовного суда, а также эксперты-криминалисты из Словакии.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей Международного уголовного суда.В свою очередь зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее высказал мнение, что заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об обращении в Международный суд ООН с обвинением в адрес Москвы, что она якобы нарушила Конвенцию о геноциде, не заслуживают большого внимания.Международный суд ООН в Гааге 7 марта начал слушания по иску Украины, которая требовала принять "временные меры" для прекращения российской военной операции, а 16 марта постановил, что Москва должна прекратить военную операцию на Украине. Как заявляли в ответ на это в российском МИД, Украина злоупотребила юрисдикцией Международного суда. В дипведомстве отмечали, что "при поддержке со стороны своих западных покровителей киевский режим организовал беспрецедентное давление на Суд, что является абсолютно недопустимым и противоправным вмешательством в его работу с целью ее политизации".Ранее в ДНР сообщали, что общественники Донбасса направили в МУС материалы дел по тысячам военных преступлений украинских силовиков в регионе. Ни по одному из обращений расследование так и не было начато. По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в минюсте Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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https://ria.ru/20220711/defitsit-1801749377.html

https://ria.ru/20220708/lovushka-1801354840.html

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