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Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое из "Града" - РИА Новости, 13.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/ukraina-1802165362.html
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое из "Града"
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое из "Града" - РИА Новости, 13.07.2022
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое из "Града"
Украинские войска обстреляли в ДНР поселок городского типа Верхнеторецкое, расположенный к северу от Ясиноватой, сообщается в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:41
2022-07-13T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли в ДНР поселок городского типа Верхнеторецкое, расположенный к северу от Ясиноватой, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По сведениям ведомства, ВСУ открыли огонь в 12:05 со стороны Леонидовки.Украинские силовики ведут практически непрерывный огонь по городам и селам на территории ДНР. С начала сегодняшних суток под обстрел попали Донецк, Горловка, Ясиноватая, Пантелеймоновка, Новобахмутовка и другие населенные пункты. Всего ВСУ выпустили более сотни снарядов из 122-, 152- и 155-миллиметровых орудий, а также из РСЗО "Град" и 120-миллиметровых минометов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия и подразделения республик Донбасса полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
12:41 13.07.2022 (обновлено: 13:36 13.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое из "Града"

СЦКК в ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Верхнеторецкому

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли в ДНР поселок городского типа Верхнеторецкое, расположенный к северу от Ясиноватой, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По сведениям ведомства, ВСУ открыли огонь в 12:05 со стороны Леонидовки.

"Выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", — говорится в публикации.

Украинские силовики ведут практически непрерывный огонь по городам и селам на территории ДНР. С начала сегодняшних суток под обстрел попали Донецк, Горловка, Ясиноватая, Пантелеймоновка, Новобахмутовка и другие населенные пункты. Всего ВСУ выпустили более сотни снарядов из 122-, 152- и 155-миллиметровых орудий, а также из РСЗО "Град" и 120-миллиметровых минометов.
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