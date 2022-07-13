12:41 13.07.2022 (обновлено: 13:36 13.07.2022)
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое из "Града"
СЦКК в ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Верхнеторецкому
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" . Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли в ДНР поселок городского типа Верхнеторецкое, расположенный к северу от Ясиноватой, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По сведениям ведомства, ВСУ открыли огонь в 12:05 со стороны Леонидовки.
"Выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", — говорится в публикации.
Украинские силовики ведут практически непрерывный огонь по городам и селам на территории ДНР. С начала сегодняшних суток под обстрел попали Донецк, Горловка, Ясиноватая, Пантелеймоновка, Новобахмутовка и другие населенные пункты. Всего ВСУ выпустили более сотни снарядов из 122-, 152- и 155-миллиметровых орудий, а также из РСЗО "Град" и 120-миллиметровых минометов.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия и подразделения республик Донбасса полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.