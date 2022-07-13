https://ria.ru/20220713/ukraina-1802165362.html

Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое из "Града"

Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое из "Града" - РИА Новости, 13.07.2022

Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое из "Града"

Украинские войска обстреляли в ДНР поселок городского типа Верхнеторецкое, расположенный к северу от Ясиноватой, сообщается в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T12:41

2022-07-13T12:41

2022-07-13T13:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dee386d8674e1d05bf1906c1f4a7f59.jpg

ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли в ДНР поселок городского типа Верхнеторецкое, расположенный к северу от Ясиноватой, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По сведениям ведомства, ВСУ открыли огонь в 12:05 со стороны Леонидовки.Украинские силовики ведут практически непрерывный огонь по городам и селам на территории ДНР. С начала сегодняшних суток под обстрел попали Донецк, Горловка, Ясиноватая, Пантелеймоновка, Новобахмутовка и другие населенные пункты. Всего ВСУ выпустили более сотни снарядов из 122-, 152- и 155-миллиметровых орудий, а также из РСЗО "Град" и 120-миллиметровых минометов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия и подразделения республик Донбасса полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины