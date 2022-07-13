Присяжные признали виновными обвиняемых в убийстве бизнесмена Калмановича
Присяжные признали виновными трех обвиняемых в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОбвиняемый в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича
Обвиняемый в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Коллегия присяжных заседателей признала трех подсудимых виновными в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, сообщается в Telegram-канале столичного СК.
Тело Калмановича с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено днем 2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда в Mercedes-Benz 500. Раненому водителю удалось выжить.
"Доказательства ... признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева. В зависимости от роли каждого им инкриминированы преступления, предусмотренные пп. "ж,з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство организованной группой по найму), ч. 3 ст. 30 пп. "а,ж,з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство организованной группой по найму), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - говорится в сообщении.
По информации следственного комитета РФ, Батыр Тумгоев сообщил подельникам предполагаемый маршрут Калмановича. Когда "Лада-Приора" серебристого цвета без номеров, за рулем которой был Али Белхороев, поравнялась с Mercedes Калмановича в районе Смоленской набережной, Багаудин Костоев открыл по машине огонь. Впоследствии с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм.
Подозреваемые были задержаны в июне 2019 года.