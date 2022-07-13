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Присяжные признали виновными обвиняемых в убийстве бизнесмена Калмановича

Присяжные признали виновными обвиняемых в убийстве бизнесмена Калмановича - РИА Новости, 13.07.2022

Присяжные признали виновными обвиняемых в убийстве бизнесмена Калмановича

Коллегия присяжных заседателей признала трех подсудимых виновными в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, сообщается в Telegram-канале столичного СК. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T00:56

2022-07-13T00:56

2022-07-13T00:56

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Коллегия присяжных заседателей признала трех подсудимых виновными в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, сообщается в Telegram-канале столичного СК.Тело Калмановича с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено днем 2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда в Mercedes-Benz 500. Раненому водителю удалось выжить.По информации следственного комитета РФ, Батыр Тумгоев сообщил подельникам предполагаемый маршрут Калмановича. Когда "Лада-Приора" серебристого цвета без номеров, за рулем которой был Али Белхороев, поравнялась с Mercedes Калмановича в районе Смоленской набережной, Багаудин Костоев открыл по машине огонь. Впоследствии с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм.Подозреваемые были задержаны в июне 2019 года.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия, москва