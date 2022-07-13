https://ria.ru/20220713/turtsiya-1802153418.html

Туры в Турцию подорожали почти в два раза за год

Туры в Турцию подорожали почти в два раза за год - РИА Новости, 13.07.2022

Туры в Турцию подорожали почти в два раза за год

Средний чек на путевки в Турцию вырос на 95-98 процентов за год, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T12:46

2022-07-13T12:46

2022-07-13T12:46

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Средний чек на путевки в Турцию вырос на 95-98 процентов за год, сообщает АТОР.По данным крупных федеральных туроператоров Турции, этим летом отдых на курортах страны обходится россиянам минимум в 3367 евро (почти 198 тысяч рублей). Столько стоит тур на семью из двоих взрослых с ребенком с заездом в июле-августе.Если купить путевку сейчас, а поехать, например, осенью, цена будет чуть ниже — от 1731 евро (около 100 тысяч рублей).Основная причина роста цен — ситуация с авиаперевозкой. "Выросла ее стоимость, влияет и малое, по сравнению с прошлым годом, количество рейсов", — говорят туроператоры.При этом клиентов, готовых покупать путевки на текущих условиях, много, отмечают они.

https://ria.ru/20220712/tury-1802047542.html

турция

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, турция, отдых, цены, туризм, туристы, курорт