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Туры в Турцию подорожали почти в два раза за год - РИА Новости, 13.07.2022
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Туризм
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Туры в Турцию подорожали почти в два раза за год
Туры в Турцию подорожали почти в два раза за год - РИА Новости, 13.07.2022
Туры в Турцию подорожали почти в два раза за год
Средний чек на путевки в Турцию вырос на 95-98 процентов за год, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:46
2022-07-13T12:46
туризм
новости - туризм
турция
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туризм
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Средний чек на путевки в Турцию вырос на 95-98 процентов за год, сообщает АТОР.По данным крупных федеральных туроператоров Турции, этим летом отдых на курортах страны обходится россиянам минимум в 3367 евро (почти 198 тысяч рублей). Столько стоит тур на семью из двоих взрослых с ребенком с заездом в июле-августе.Если купить путевку сейчас, а поехать, например, осенью, цена будет чуть ниже — от 1731 евро (около 100 тысяч рублей).Основная причина роста цен — ситуация с авиаперевозкой. "Выросла ее стоимость, влияет и малое, по сравнению с прошлым годом, количество рейсов", — говорят туроператоры.При этом клиентов, готовых покупать путевки на текущих условиях, много, отмечают они.
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новости - туризм, турция, отдых, цены, туризм, туристы, курорт
12:46 13.07.2022
 
Туры в Турцию подорожали почти в два раза за год

Средний чек на путевки в Турцию вырос почти в два раза за год, подсчитали в АТОР

© Pixabay / Oleg MityukhinПляж в городе Аланья, Турция
Пляж в городе Аланья, Турция - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Pixabay / Oleg Mityukhin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Средний чек на путевки в Турцию вырос на 95-98 процентов за год, сообщает АТОР.
По данным крупных федеральных туроператоров Турции, этим летом отдых на курортах страны обходится россиянам минимум в 3367 евро (почти 198 тысяч рублей). Столько стоит тур на семью из двоих взрослых с ребенком с заездом в июле-августе.
Если купить путевку сейчас, а поехать, например, осенью, цена будет чуть ниже — от 1731 евро (около 100 тысяч рублей).
Основная причина роста цен — ситуация с авиаперевозкой. "Выросла ее стоимость, влияет и малое, по сравнению с прошлым годом, количество рейсов", — говорят туроператоры.
При этом клиентов, готовых покупать путевки на текущих условиях, много, отмечают они.
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