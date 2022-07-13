https://ria.ru/20220713/turbina-1802288171.html

СМИ: Канада отправит турбину для "Северного потока" 15 июля

СМИ: Канада отправит турбину для "Северного потока" 15 июля - РИА Новости, 13.07.2022

СМИ: Канада отправит турбину для "Северного потока" 15 июля

Первая отремонтированная турбина для "Северного потока" еще находится в Канаде и будет отправлена через Германию в Россию в пятницу, 15 июля, транспортировка... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T19:56

2022-07-13T19:56

2022-07-13T19:56

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газпром

северный поток

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Первая отремонтированная турбина для "Северного потока" еще находится в Канаде и будет отправлена через Германию в Россию в пятницу, 15 июля, транспортировка агрегата займет до двух недель и если проблем с логистикой не возникнет, то он должен заработать в первые дни следующего месяца, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.Ранее канадское издание Globe and Mail со ссылкой на источники сообщило, что Канада может обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для газопровода "Северный поток" в течение двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций. При этом издание отмечало, что турбина, которую ранее Siemens Energy не могла вернуть с ремонтных работ из-за канадских санкций против РФ, уже находится в пути в Европу.Канада предоставила Siemens временную — до 31 декабря 2024 года — лицензию для ремонта, обслуживания и транспортировки оборудования для "Газпрома", уточняет издание. При этом добавляется, что выдача лицензии не означает, что Канада или немецкая сторона не отзовут лицензию в любой момент.Ещё две машины с компрессорной станции "Портовая" могут отправиться в Канаду на ремонт в ближайшее время, также говорится в материале."Газпром" заявил, что не располагает ни одним документом, позволяющим Siemens вывезти из Канады двигатель для "Портовой" и не может сделать вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы станции. Siemens не комментирует сообщения об отправке турбины."Газпром" с 16 июня сократил поставки по газопроводу до 40% от пропускной способности, объяснив это проблемами с техническим обслуживанием газовых турбин на "Портовой". Сейчас — до 21 июля — "Северный поток" остановлен на плановые работы. Вопрос о том, насколько "Газпром" — основной поставщик газа в Европу — увеличит прокачку по магистрали после возвращения турбины, остаётся открытым.

https://ria.ru/20220713/pobeda-1802220740.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, канада, россия, европа, газпром, северный поток, siemens