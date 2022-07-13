СМИ: Канада отправит турбину для "Северного потока" 15 июля
Коммерсант: Канада отправит первую турбину для "Северного потока" 15 июля
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Первая отремонтированная турбина для "Северного потока" еще находится в Канаде и будет отправлена через Германию в Россию в пятницу, 15 июля, транспортировка агрегата займет до двух недель и если проблем с логистикой не возникнет, то он должен заработать в первые дни следующего месяца, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Ранее канадское издание Globe and Mail со ссылкой на источники сообщило, что Канада может обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для газопровода "Северный поток" в течение двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций. При этом издание отмечало, что турбина, которую ранее Siemens Energy не могла вернуть с ремонтных работ из-за канадских санкций против РФ, уже находится в пути в Европу.
"Испытания газоперекачивающего агрегата для компрессорной станции "Портовая", который сейчас находится в Монреале, завершены, оборудование будет отправлено из Канады 15 июля... Транспортировка агрегата через Германию займёт до 14 дней. Если проблем с логистикой не возникнет, то он должен заработать в начале августа", - пишет "Коммерсант".
Ещё две машины с компрессорной станции "Портовая" могут отправиться в Канаду на ремонт в ближайшее время, также говорится в материале.
"Газпром" заявил, что не располагает ни одним документом, позволяющим Siemens вывезти из Канады двигатель для "Портовой" и не может сделать вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы станции. Siemens не комментирует сообщения об отправке турбины.
"Газпром" с 16 июня сократил поставки по газопроводу до 40% от пропускной способности, объяснив это проблемами с техническим обслуживанием газовых турбин на "Портовой". Сейчас — до 21 июля — "Северный поток" остановлен на плановые работы. Вопрос о том, насколько "Газпром" — основной поставщик газа в Европу — увеличит прокачку по магистрали после возвращения турбины, остаётся открытым.