https://ria.ru/20220713/turbina-1802135035.html

СМИ: одна из российских турбин для "Северного потока" уже едет в Европу

СМИ: одна из российских турбин для "Северного потока" уже едет в Европу - РИА Новости, 13.07.2022

СМИ: одна из российских турбин для "Северного потока" уже едет в Европу

Канада может обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для газопровода "Северный поток" в течение двух лет, пока будет действовать соглашение об... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T11:05

2022-07-13T11:05

2022-07-13T11:44

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Канада может обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для газопровода "Северный поток" в течение двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций, сообщает местное издание Globe and Mail со ссылкой на источники.Отмечается, что министерство иностранных дел Канады предоставило компании Siemens Energy возможность воспользоваться исключением из санкций в течение двух лет, что, как подчеркивает издание, является намного более длительным соглашением, чем сообщалось ранее. Однако Оттава может отозвать это решение в любой момент.Турбина для "Северного потока", которая ранее не могла быть отправлена из Канады в Германию из-за санкций, направляется в Европу, пишет издание.Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. Решение Канады поддержали и в США: в госдепартаменте заявили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа. При этом МИД Украины призвал Оттаву пересмотреть это решение и вызвал временного поверенного в делах Канады."Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

https://ria.ru/20220712/zelenskiy-1801844573.html

https://ria.ru/20220712/zelenskiy-1801873372.html

https://ria.ru/20220712/potok-1801959394.html

канада

европа

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оттава

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в мире, канада, европа, северный поток, экономика, россия, оттава, siemens, мид украины, газпром