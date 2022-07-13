21:17 13.07.2022 (обновлено: 03:25 14.07.2022)
Медведев прокомментировал решение ЕС по транзиту в Калининградскую область
Медведев назвал признание требований России по транзиту в Калининград просветом разума
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал "редким случаем" и "просветом разума" признание Евросоюзом справедливыми требований Москвы по транзиту в Калининградскую область. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Редкий случай, когда кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума", — отметил он.
При этом чиновник допустил, что такое решение может быть связано с выгодностью транзита для самого ЕС.
Ранее в среду Европейская комиссия выпустила дополнительные рекомендации по транзиту российских товаров между Калининградом и остальной территорией страны. Она рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит попавших под ограничительные меры Евросоюза товаров при обеспечении необходимого контроля. Вместе с тем транспортировка санкционной продукции и технологий военного или двойного назначения полностью запрещена, добавили в ведомстве.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала решение ЕК проявлением реализма и здравомыслия. По ее словам, сейчас Москва занимается изучением представленных разъяснений.
В свою очередь, губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что представленные рекомендации — только первый шаг в решении проблемы, власти будут добиваться полного снятия ограничений по транзиту грузов.
В МИД Латвии положительно оценили предложения Европейской комиссии и сообщили о намерении их придерживаться, чтобы "не раскалывать трансатлантическое единство".
Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это около половины от всего объема перевозок. При этом литовские власти утверждали, что только выполняли санкции ЕС.