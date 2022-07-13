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Медведев прокомментировал решение ЕС по транзиту в Калининградскую область - РИА Новости, 14.07.2022
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Медведев прокомментировал решение ЕС по транзиту в Калининградскую область
Медведев прокомментировал решение ЕС по транзиту в Калининградскую область - РИА Новости, 14.07.2022
Медведев прокомментировал решение ЕС по транзиту в Калининградскую область
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал "редким случаем" и "просветом разума" признание Евросоюзом справедливыми требований... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-13T21:17
2022-07-14T03:25
в мире
экономика
россия
калининград
еврокомиссия
санкции в отношении россии
дмитрий медведев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал "редким случаем" и "просветом разума" признание Евросоюзом справедливыми требований Москвы по транзиту в Калининградскую область. Об этом он написал в Telegram-канале.При этом чиновник допустил, что такое решение может быть связано с выгодностью транзита для самого ЕС.Ранее в среду Европейская комиссия выпустила дополнительные рекомендации по транзиту российских товаров между Калининградом и остальной территорией страны. Она рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит попавших под ограничительные меры Евросоюза товаров при обеспечении необходимого контроля. Вместе с тем транспортировка санкционной продукции и технологий военного или двойного назначения полностью запрещена, добавили в ведомстве.Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала решение ЕК проявлением реализма и здравомыслия. По ее словам, сейчас Москва занимается изучением представленных разъяснений.В свою очередь, губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что представленные рекомендации — только первый шаг в решении проблемы, власти будут добиваться полного снятия ограничений по транзиту грузов.В МИД Латвии положительно оценили предложения Европейской комиссии и сообщили о намерении их придерживаться, чтобы "не раскалывать трансатлантическое единство".Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это около половины от всего объема перевозок. При этом литовские власти утверждали, что только выполняли санкции ЕС.
https://ria.ru/20220622/litva-1797390162.html
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в мире, экономика, россия, калининград, еврокомиссия, санкции в отношении россии, дмитрий медведев, совет безопасности рф, евросоюз, калининградская область, мария захарова, антон алиханов
21:17 13.07.2022 (обновлено: 03:25 14.07.2022)
 
Медведев прокомментировал решение ЕС по транзиту в Калининградскую область

Медведев назвал признание требований России по транзиту в Калининград просветом разума

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал "редким случаем" и "просветом разума" признание Евросоюзом справедливыми требований Москвы по транзиту в Калининградскую область. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Редкий случай, когда кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума", — отметил он.

При этом чиновник допустил, что такое решение может быть связано с выгодностью транзита для самого ЕС.
Ранее в среду Европейская комиссия выпустила дополнительные рекомендации по транзиту российских товаров между Калининградом и остальной территорией страны. Она рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит попавших под ограничительные меры Евросоюза товаров при обеспечении необходимого контроля. Вместе с тем транспортировка санкционной продукции и технологий военного или двойного назначения полностью запрещена, добавили в ведомстве.
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала решение ЕК проявлением реализма и здравомыслия. По ее словам, сейчас Москва занимается изучением представленных разъяснений.
В свою очередь, губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что представленные рекомендации — только первый шаг в решении проблемы, власти будут добиваться полного снятия ограничений по транзиту грузов.
В МИД Латвии положительно оценили предложения Европейской комиссии и сообщили о намерении их придерживаться, чтобы "не раскалывать трансатлантическое единство".
Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это около половины от всего объема перевозок. При этом литовские власти утверждали, что только выполняли санкции ЕС.
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В миреЭкономикаРоссияКалининградЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииДмитрий МедведевСовет Безопасности РФЕвросоюзКалининградская областьМария ЗахароваАнтон Алиханов
 
 
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