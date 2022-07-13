https://ria.ru/20220713/teploseti-1802134846.html

Более 60% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону

Более 60% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону - РИА Новости, 13.07.2022

Более 60% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону

Более 60% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T11:05

2022-07-13T11:05

2022-07-13T11:05

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жкх

теплоснабжение

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Более 60% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают масштабную работу по подготовке магистральных тепловых сетей к осенне-зимнему периоду. В настоящее время ремонты и гидравлические испытания проведены на более чем 60% сетей, все мероприятия идут в соответствии с графиком и будут завершены в установленный срок - к 1 сентября", - заявил Бирюков.Он пояснил, что испытание теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. Они стартовали после отключения отопления в мае, именно во время их проведения производится временное отключение горячего водоснабжения.Он подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе городского теплоснабжения проводится перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

https://realty.ria.ru/20220712/mosenergosbyt-1801944839.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, жкх, теплоснабжение