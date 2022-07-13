https://ria.ru/20220713/teploseti-1802134846.html
Более 60% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону
Более 60% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону - РИА Новости, 13.07.2022
Более 60% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону
Более 60% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:05
2022-07-13T11:05
2022-07-13T11:05
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Более 60% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают масштабную работу по подготовке магистральных тепловых сетей к осенне-зимнему периоду. В настоящее время ремонты и гидравлические испытания проведены на более чем 60% сетей, все мероприятия идут в соответствии с графиком и будут завершены в установленный срок - к 1 сентября", - заявил Бирюков.Он пояснил, что испытание теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. Они стартовали после отключения отопления в мае, именно во время их проведения производится временное отключение горячего водоснабжения.Он подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе городского теплоснабжения проводится перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, жкх, теплоснабжение
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Более 60% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают масштабную работу по подготовке магистральных тепловых сетей к осенне-зимнему периоду. В настоящее время ремонты и гидравлические испытания проведены на более чем 60% сетей, все мероприятия идут в соответствии с графиком и будут завершены в установленный срок - к 1 сентября", - заявил Бирюков
.
Он пояснил, что испытание теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. Они стартовали после отключения отопления в мае, именно во время их проведения производится временное отключение горячего водоснабжения.
"Главная задача - выявить потенциально ненадежные участки сетей и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей. В общей сложности проведем гидравлические испытания более 17 тысяч километров тепловых сетей. К работе в осенне-зимний период подготовим свыше 8,6 тысяч километров магистральных сетей и 8,4 тысяч километров разводящих сетей, обеспечивающих теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе 34 тысяч жилых домов", - рассказал Бирюков.
Он подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе городского теплоснабжения проводится перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.