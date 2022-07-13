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Более 60% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону - РИА Новости, 13.07.2022
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Более 60% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону
Более 60% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону - РИА Новости, 13.07.2022
Более 60% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону
Более 60% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:05
2022-07-13T11:05
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жкх
теплоснабжение
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Более 60% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают масштабную работу по подготовке магистральных тепловых сетей к осенне-зимнему периоду. В настоящее время ремонты и гидравлические испытания проведены на более чем 60% сетей, все мероприятия идут в соответствии с графиком и будут завершены в установленный срок - к 1 сентября", - заявил Бирюков.Он пояснил, что испытание теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. Они стартовали после отключения отопления в мае, именно во время их проведения производится временное отключение горячего водоснабжения.Он подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе городского теплоснабжения проводится перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
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москва, жкх, теплоснабжение
11:05 13.07.2022
 

Более 60% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкРабочий поворачивает вентиль на трубах в котельной в подвале жилого многоквартирного дома в Москве
Рабочий поворачивает вентиль на трубах в котельной в подвале жилого многоквартирного дома в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Рабочий поворачивает вентиль на трубах в котельной в подвале жилого многоквартирного дома в Москве
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Более 60% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают масштабную работу по подготовке магистральных тепловых сетей к осенне-зимнему периоду. В настоящее время ремонты и гидравлические испытания проведены на более чем 60% сетей, все мероприятия идут в соответствии с графиком и будут завершены в установленный срок - к 1 сентября", - заявил Бирюков.
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Он пояснил, что испытание теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. Они стартовали после отключения отопления в мае, именно во время их проведения производится временное отключение горячего водоснабжения.
"Главная задача - выявить потенциально ненадежные участки сетей и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей. В общей сложности проведем гидравлические испытания более 17 тысяч километров тепловых сетей. К работе в осенне-зимний период подготовим свыше 8,6 тысяч километров магистральных сетей и 8,4 тысяч километров разводящих сетей, обеспечивающих теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе 34 тысяч жилых домов", - рассказал Бирюков.
Он подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе городского теплоснабжения проводится перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
 
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