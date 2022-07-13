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В Италии таксисты протестуют против законопроекта о либерализации рынка - РИА Новости, 13.07.2022
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В Италии таксисты протестуют против законопроекта о либерализации рынка
В Италии таксисты протестуют против законопроекта о либерализации рынка - РИА Новости, 13.07.2022
В Италии таксисты протестуют против законопроекта о либерализации рынка
Демонстрация таксистов проходит на одной из центральных римских улиц Виа дель Корсо, участники акции пришли к правительственному Дворцу Киджи с протестом против РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:09
2022-07-13T14:09
в мире
рим
италия
такси
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РИМ, 13 июл - РИА Новости. Демонстрация таксистов проходит на одной из центральных римских улиц Виа дель Корсо, участники акции пришли к правительственному Дворцу Киджи с протестом против либерализации рынка пассажирских перевозок, передает корреспондент РИА Новости.Негодование профсоюзов вызывает обсуждающийся в парламенте законопроект о конкуренции, одно из положений которого предполагает развитие технологических платформ и общую дерегуляризацию рынка. Намерение властей продвигать конкуренцию в сектор, как опасаются таксисты, приведет в Италию крупные корпорации и навредит мелким перевозчикам.В отличие от предыдущих акций, последняя из которых прошла на прошлой неделе, нынешняя манифестация имеет стихийный характер и уже привела к значительным затруднениям для движения по центру итальянской столицы. Помимо изменения маршрутов автобусов и перекрытия ближайших улиц, полиции пришлось освободить крупный магазин одного из самых известных производителей одежды.Участники акции выкрикивают лозунги против платформ и политики нынешнего правительства Италии, требуя защитить неприкосновенность своих лицензий. Время от времени они подрывают взрывпакеты и зажигают фальшфейеры. В акции принимают участие несколько сотен таксистов, прибывших в Рим из других крупных городов страны.Толпа находится перед оцеплением из нескольких микроавтобусов и кордона полицейских, которые не дают протестующим дойти до правительственных зданий.Первые признаки протеста таксистов в Риме проявились накануне после публикации архива Uberfiles. Часть водителей стихийно прекратили работу по всей Италии, а несколько наиболее радикально настроенных приковали себя к ограждению у здания правительства.
https://ria.ru/20220707/italiya-1800646503.html
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РИА Новости
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в мире, рим, италия, такси
14:09 13.07.2022
 
В Италии таксисты протестуют против законопроекта о либерализации рынка

В Риме нарушено движение из-за стихийного протеста итальянских таксистов

© AP Photo / Gregorio BorgiaИтальянские карабинеры
Итальянские карабинеры - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Итальянские карабинеры. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 13 июл - РИА Новости. Демонстрация таксистов проходит на одной из центральных римских улиц Виа дель Корсо, участники акции пришли к правительственному Дворцу Киджи с протестом против либерализации рынка пассажирских перевозок, передает корреспондент РИА Новости.
Негодование профсоюзов вызывает обсуждающийся в парламенте законопроект о конкуренции, одно из положений которого предполагает развитие технологических платформ и общую дерегуляризацию рынка. Намерение властей продвигать конкуренцию в сектор, как опасаются таксисты, приведет в Италию крупные корпорации и навредит мелким перевозчикам.
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В отличие от предыдущих акций, последняя из которых прошла на прошлой неделе, нынешняя манифестация имеет стихийный характер и уже привела к значительным затруднениям для движения по центру итальянской столицы. Помимо изменения маршрутов автобусов и перекрытия ближайших улиц, полиции пришлось освободить крупный магазин одного из самых известных производителей одежды.
Участники акции выкрикивают лозунги против платформ и политики нынешнего правительства Италии, требуя защитить неприкосновенность своих лицензий. Время от времени они подрывают взрывпакеты и зажигают фальшфейеры. В акции принимают участие несколько сотен таксистов, прибывших в Рим из других крупных городов страны.
Толпа находится перед оцеплением из нескольких микроавтобусов и кордона полицейских, которые не дают протестующим дойти до правительственных зданий.
Первые признаки протеста таксистов в Риме проявились накануне после публикации архива Uberfiles. Часть водителей стихийно прекратили работу по всей Италии, а несколько наиболее радикально настроенных приковали себя к ограждению у здания правительства.
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