https://ria.ru/20220713/suleymani-1802302836.html
США опасаются покушений от Ирана в отместку за убийство генерала Сулеймани
США опасаются покушений от Ирана в отместку за убийство генерала Сулеймани - РИА Новости, 13.07.2022
США опасаются покушений от Ирана в отместку за убийство генерала Сулеймани
Американские власти полагают, что Иран может попытаться совершить покушение на кого-либо из нынешних или действующих правительственных чиновников США в отместку РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T21:24
2022-07-13T21:24
2022-07-13T21:24
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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Американские власти полагают, что Иран может попытаться совершить покушение на кого-либо из нынешних или действующих правительственных чиновников США в отместку за ликвидацию в 2020 году командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, пишет портал Yahoo News со ссылкой на отчет американской разведки.Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в ночь на 3 января 2020 года в результате операции с применением беспилотника, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада. В Вашингтоне Сулеймани и аль-Мухандиса считают причастными к организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года. Как отмечается в документе, по мнению представителей Вашингтона, спустя 2,5 года после убийства Сулеймани угроза "мести" со стороны Тегерана по-прежнему сохраняются на высоком уровне."Иранское правительство проводит многоплановую кампанию, которая включает угрозы убийств, выдачу ордеров на арест и санкции в отношении отдельных американских чиновников, чтобы отомстить за смерть командующего КСИР Сулеймани в 2020 году, угрожая в своей стране и за ее пределами тем, кого Тегеран считает ответственными за убийство", - отмечается в докладе разведки.Из документа также следует, что "с января 2021 года Тегеран публично заявлял о готовности совершать смертоносные операции на территории США" и якобы называл первых лиц в Вашингтоне приоритетными мишенями для акта возмездия."Иран, вероятно, расценит убийство или судебное преследование одного из американских чиновников, которого он сочтет равным по рангу и статусу Сулеймани, и который, по его мнению, несет ответственность за его смерть, как успешный акт возмездия", - полагают в разведсообществе США.
https://ria.ru/20220713/istoriya-1802065821.html
https://ria.ru/20220113/tramp-1767706670.html
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США опасаются покушений от Ирана в отместку за убийство генерала Сулеймани
Yahoo News: США опасаются покушений от Ирана в отместку за убийство генерала Сулеймани
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости.
Американские власти полагают, что Иран может попытаться совершить покушение на кого-либо из нынешних или действующих правительственных чиновников США в отместку за ликвидацию в 2020 году командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, пишет
портал Yahoo News со ссылкой на отчет американской разведки.
Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в ночь на 3 января 2020 года в результате операции с применением беспилотника, проведенной США
в районе международного аэропорта Багдада
. В Вашингтоне
Сулеймани и аль-Мухандиса считают причастными к организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Как отмечается в документе, по мнению представителей Вашингтона, спустя 2,5 года после убийства Сулеймани угроза "мести" со стороны Тегерана
по-прежнему сохраняются на высоком уровне.
"Иранское правительство проводит многоплановую кампанию, которая включает угрозы убийств, выдачу ордеров на арест и санкции в отношении отдельных американских чиновников, чтобы отомстить за смерть командующего КСИР Сулеймани в 2020 году, угрожая в своей стране и за ее пределами тем, кого Тегеран считает ответственными за убийство", - отмечается в докладе разведки.
Из документа также следует, что "с января 2021 года Тегеран публично заявлял о готовности совершать смертоносные операции на территории США" и якобы называл первых лиц в Вашингтоне приоритетными мишенями для акта возмездия.
"Иран, вероятно, расценит убийство или судебное преследование одного из американских чиновников, которого он сочтет равным по рангу и статусу Сулеймани, и который, по его мнению, несет ответственность за его смерть, как успешный акт возмездия", - полагают в разведсообществе США.