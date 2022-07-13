https://ria.ru/20220713/suleymani-1802302836.html

США опасаются покушений от Ирана в отместку за убийство генерала Сулеймани

США опасаются покушений от Ирана в отместку за убийство генерала Сулеймани - РИА Новости, 13.07.2022

США опасаются покушений от Ирана в отместку за убийство генерала Сулеймани

Американские власти полагают, что Иран может попытаться совершить покушение на кого-либо из нынешних или действующих правительственных чиновников США в отместку РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T21:24

2022-07-13T21:24

2022-07-13T21:24

в мире

сша

вашингтон (штат)

тегеран (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156308/98/1563089863_0:201:1668:1139_1920x0_80_0_0_cd16069a5cf06356d6d4f4c389ee3d32.jpg

ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Американские власти полагают, что Иран может попытаться совершить покушение на кого-либо из нынешних или действующих правительственных чиновников США в отместку за ликвидацию в 2020 году командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, пишет портал Yahoo News со ссылкой на отчет американской разведки.Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в ночь на 3 января 2020 года в результате операции с применением беспилотника, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада. В Вашингтоне Сулеймани и аль-Мухандиса считают причастными к организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года. Как отмечается в документе, по мнению представителей Вашингтона, спустя 2,5 года после убийства Сулеймани угроза "мести" со стороны Тегерана по-прежнему сохраняются на высоком уровне."Иранское правительство проводит многоплановую кампанию, которая включает угрозы убийств, выдачу ордеров на арест и санкции в отношении отдельных американских чиновников, чтобы отомстить за смерть командующего КСИР Сулеймани в 2020 году, угрожая в своей стране и за ее пределами тем, кого Тегеран считает ответственными за убийство", - отмечается в докладе разведки.Из документа также следует, что "с января 2021 года Тегеран публично заявлял о готовности совершать смертоносные операции на территории США" и якобы называл первых лиц в Вашингтоне приоритетными мишенями для акта возмездия."Иран, вероятно, расценит убийство или судебное преследование одного из американских чиновников, которого он сочтет равным по рангу и статусу Сулеймани, и который, по его мнению, несет ответственность за его смерть, как успешный акт возмездия", - полагают в разведсообществе США.

https://ria.ru/20220713/istoriya-1802065821.html

https://ria.ru/20220113/tramp-1767706670.html

сша

вашингтон (штат)

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), тегеран (город)