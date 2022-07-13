https://ria.ru/20220713/subsidii-1802191957.html

В Москве выделят больше 600 миллионов рублей на субсидии предприятиям

В Москве выделят больше 600 миллионов рублей на субсидии предприятиям - РИА Новости, 13.07.2022

В Москве выделят больше 600 миллионов рублей на субсидии предприятиям

Москва выделит больше 600 миллионов рублей на субсидии предприятиям малого и среднего бизнеса в целях возмещения части затрат за 2021 год, одобрено 1609 заявок, РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T14:20

2022-07-13T14:20

2022-07-13T14:20

экономика

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

москва

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Москва выделит больше 600 миллионов рублей на субсидии предприятиям малого и среднего бизнеса в целях возмещения части затрат за 2021 год, одобрено 1609 заявок, поступивших в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.Ранее руководитель департамента Алексей Фурсин сообщил в своем Telegram-канале, что рассмотрены все заявки по 343-ПП, в рамках которых рассматривались запросы на компенсацию затрат на комиссию при доставке еды, участие в выставках, продвижение на маркетплейсах и в интернете.В департаменте рассказали, что для получения субсидии предприятие должно быть зарегистрировано и осуществлять свою предпринимательскую деятельность в Москве. Основная экономическая деятельность, не должна относиться к торговой, агентской или посреднической деятельности. Претендовать на поддержку могли компании, включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Также в состав учредителей не должны входить иностранные юридические лица.

https://ria.ru/20220330/biznes-1780806939.html

москва

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), москва