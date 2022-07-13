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В Москве выделят больше 600 миллионов рублей на субсидии предприятиям - РИА Новости, 13.07.2022
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В Москве выделят больше 600 миллионов рублей на субсидии предприятиям
В Москве выделят больше 600 миллионов рублей на субсидии предприятиям - РИА Новости, 13.07.2022
В Москве выделят больше 600 миллионов рублей на субсидии предприятиям
Москва выделит больше 600 миллионов рублей на субсидии предприятиям малого и среднего бизнеса в целях возмещения части затрат за 2021 год, одобрено 1609 заявок, РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:20
2022-07-13T14:20
экономика
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
москва
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Москва выделит больше 600 миллионов рублей на субсидии предприятиям малого и среднего бизнеса в целях возмещения части затрат за 2021 год, одобрено 1609 заявок, поступивших в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.Ранее руководитель департамента Алексей Фурсин сообщил в своем Telegram-канале, что рассмотрены все заявки по 343-ПП, в рамках которых рассматривались запросы на компенсацию затрат на комиссию при доставке еды, участие в выставках, продвижение на маркетплейсах и в интернете.В департаменте рассказали, что для получения субсидии предприятие должно быть зарегистрировано и осуществлять свою предпринимательскую деятельность в Москве. Основная экономическая деятельность, не должна относиться к торговой, агентской или посреднической деятельности. Претендовать на поддержку могли компании, включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Также в состав учредителей не должны входить иностранные юридические лица.
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экономика, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), москва
14:20 13.07.2022
 
В Москве выделят больше 600 миллионов рублей на субсидии предприятиям

В Москве выделят более 600 миллионов рублей на субсидии предприятиям малого бизнеса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Москва выделит больше 600 миллионов рублей на субсидии предприятиям малого и среднего бизнеса в целях возмещения части затрат за 2021 год, одобрено 1609 заявок, поступивших в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Ранее руководитель департамента Алексей Фурсин сообщил в своем Telegram-канале, что рассмотрены все заявки по 343-ПП, в рамках которых рассматривались запросы на компенсацию затрат на комиссию при доставке еды, участие в выставках, продвижение на маркетплейсах и в интернете.
"В рамках проведения отбора в 2021 году получателей субсидии из бюджета города Москвы по 343-ПП одобрено 1609 заявок на сумму 633,67 миллиона рублей", - заявили в пресс-службе.
В департаменте рассказали, что для получения субсидии предприятие должно быть зарегистрировано и осуществлять свою предпринимательскую деятельность в Москве. Основная экономическая деятельность, не должна относиться к торговой, агентской или посреднической деятельности. Претендовать на поддержку могли компании, включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Также в состав учредителей не должны входить иностранные юридические лица.
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