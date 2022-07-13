https://ria.ru/20220713/stskk-1802287758.html
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 13.07.2022
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Украинские войска за час обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, в том числе снарядами калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T19:54
2022-07-13T19:54
2022-07-13T19:55
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, в том числе снарядами калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, с 18.20 до 19.20 украинские войска обстреливали снарядами калибром 155 миллиметров населенные пункты Михайловка, Пантелеймоновка, Гольмовский, Широкая Балка, а также выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html
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в мире, украина, горловка, сша, нато
19:54 13.07.2022 (обновлено: 19:55 13.07.2022)
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
СЦКК: украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР