https://ria.ru/20220713/stskk-1802287758.html

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 13.07.2022

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Украинские войска за час обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, в том числе снарядами калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T19:54

2022-07-13T19:54

2022-07-13T19:55

в мире

украина

горловка

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774005920_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_cb53d1b12182f516bba544b3eed3f645.jpg

ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, в том числе снарядами калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, с 18.20 до 19.20 украинские войска обстреливали снарядами калибром 155 миллиметров населенные пункты Михайловка, Пантелеймоновка, Гольмовский, Широкая Балка, а также выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

украина

горловка

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, горловка, сша, нато