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Украинские войска выпустили восемь снарядов по Горловке
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Горловке - РИА Новости, 13.07.2022
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Горловке
Украинские войска в 18.10 выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Никитовскому району Горловки, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T18:44
2022-07-13T18:44
2022-07-13T18:44
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска в 18.10 выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Никитовскому району Горловки, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) по направлению: 18:10 - населенный пункт Шумы - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Горловке
СЦКК: украинские войска выпустили восемь снарядов по Горловке