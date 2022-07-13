https://ria.ru/20220713/stal-1802147543.html
Британия предложила отменить антидемпинговые меры против стали из Китая
Британия предложила отменить антидемпинговые меры против стали из Китая - РИА Новости, 13.07.2022
Британия предложила отменить антидемпинговые меры против стали из Китая
Служба торговых мер Великобритании (Trade Remedies Authority, TRA) предложила отменить антидемпинговые меры в отношении арматурной китайской стали на фоне... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:58
2022-07-13T11:58
2022-07-13T11:58
экономика
великобритания
в мире
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155804/88/1558048877_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_5573fd823e6ded0cb4ee91325a3cda0c.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Служба торговых мер Великобритании (Trade Remedies Authority, TRA) предложила отменить антидемпинговые меры в отношении арматурной китайской стали на фоне снижения поставок из других стран из-за ситуации на Украине, пишет агентство Рейтер со ссылкой на заявление ведомства."Мы считаем, что влияние более высоких цен на экономику Великобритании будет более значительным, чем влияние ... отмены пошлин на китайский импорт", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора TRA Оливера Гриффитса (Oliver Griffiths).Данные меры были введены в 2016 году. Ведомство отмечает, что их сохранение больше не соответствует экономическим интересам Великобритании, учитывая высокий спрос на сталь в строительной отрасли и падение поставок из России, Белоруссии и Украины, пишет агентство. Уточняется, что на три страны приходилось 27% поставок арматурной стали в 2020-2021 годах.
https://ria.ru/20220711/toplivo-1801813702.html
великобритания
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155804/88/1558048877_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_088ce3d9dd7571db3330e091355381ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, великобритания, в мире, китай
Британия предложила отменить антидемпинговые меры против стали из Китая
Британия предложила отменить антидемпинговые меры против арматурной китайской стали