https://ria.ru/20220713/stal-1802147543.html

Британия предложила отменить антидемпинговые меры против стали из Китая

Британия предложила отменить антидемпинговые меры против стали из Китая - РИА Новости, 13.07.2022

Британия предложила отменить антидемпинговые меры против стали из Китая

Служба торговых мер Великобритании (Trade Remedies Authority, TRA) предложила отменить антидемпинговые меры в отношении арматурной китайской стали на фоне... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T11:58

2022-07-13T11:58

2022-07-13T11:58

экономика

великобритания

в мире

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Служба торговых мер Великобритании (Trade Remedies Authority, TRA) предложила отменить антидемпинговые меры в отношении арматурной китайской стали на фоне снижения поставок из других стран из-за ситуации на Украине, пишет агентство Рейтер со ссылкой на заявление ведомства."Мы считаем, что влияние более высоких цен на экономику Великобритании будет более значительным, чем влияние ... отмены пошлин на китайский импорт", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора TRA Оливера Гриффитса (Oliver Griffiths).Данные меры были введены в 2016 году. Ведомство отмечает, что их сохранение больше не соответствует экономическим интересам Великобритании, учитывая высокий спрос на сталь в строительной отрасли и падение поставок из России, Белоруссии и Украины, пишет агентство. Уточняется, что на три страны приходилось 27% поставок арматурной стали в 2020-2021 годах.

https://ria.ru/20220711/toplivo-1801813702.html

великобритания

китай

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, великобритания, в мире, китай