18:34 13.07.2022 (обновлено: 18:37 13.07.2022)
Миронов назвал организацию госпереворотов фирменным почерком политики США
Миронов назвал организацию и поддержку госпереворотов фирменным почерком политики США
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА,13 июл – РИА Новости. Организация и поддержка государственных переворотов являются фирменным почерком внешней политики Вашингтона, заявил глава "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
Бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон ранее заявил, что помогал планировать государственные перевороты в других странах.
"Поддержка и организация госпереворотов и свержение неугодных режимов – это фирменный почерк внешней политики Вашингтона, о чем даже снято немало художественных фильмов, в том числе американских", - написал он.
Он отметил, что следует сформировать новый международный уголовный суд, перед которым США и союзники должны ответить за государственные перевороты.
"Убежден, независимое мировое сообщество должно сформировать новый международный уголовный суд. Перед ним США и их союзники ответят за госперевороты, убийства мирных жителей в ходе многочисленных войн, за разработку биооружия и за многое другое", - уточнил он.
По словам Миронова, следует иметь в виду, что каждый американский чиновник может заниматься подготовкой госпереворота и дестабилизацией ситуации в других странах.
"Теперь, глядя на каждого посла США в ООН и вообще любого американского чиновника, надо иметь в виду, что говорить они могут все что угодно, а на самом деле занимаются подготовкой переворотов и дестабилизацией ситуации в других странах", - резюмировал он.