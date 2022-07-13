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Миронов назвал организацию госпереворотов фирменным почерком политики США - РИА Новости, 13.07.2022
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Миронов назвал организацию госпереворотов фирменным почерком политики США
Миронов назвал организацию госпереворотов фирменным почерком политики США - РИА Новости, 13.07.2022
Миронов назвал организацию госпереворотов фирменным почерком политики США
Организация и поддержка государственных переворотов являются фирменным почерком внешней политики Вашингтона, заявил глава "Справедливой России – За правду"... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T18:34
2022-07-13T18:37
в мире
сша
джон болтон
сергей миронов
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МОСКВА,13 июл – РИА Новости. Организация и поддержка государственных переворотов являются фирменным почерком внешней политики Вашингтона, заявил глава "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале.Бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон ранее заявил, что помогал планировать государственные перевороты в других странах.Он отметил, что следует сформировать новый международный уголовный суд, перед которым США и союзники должны ответить за государственные перевороты."Убежден, независимое мировое сообщество должно сформировать новый международный уголовный суд. Перед ним США и их союзники ответят за госперевороты, убийства мирных жителей в ходе многочисленных войн, за разработку биооружия и за многое другое", - уточнил он.По словам Миронова, следует иметь в виду, что каждый американский чиновник может заниматься подготовкой госпереворота и дестабилизацией ситуации в других странах."Теперь, глядя на каждого посла США в ООН и вообще любого американского чиновника, надо иметь в виду, что говорить они могут все что угодно, а на самом деле занимаются подготовкой переворотов и дестабилизацией ситуации в других странах", - резюмировал он.
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в мире, сша, джон болтон, сергей миронов
18:34 13.07.2022 (обновлено: 18:37 13.07.2022)
 
Миронов назвал организацию госпереворотов фирменным почерком политики США

Миронов назвал организацию и поддержку госпереворотов фирменным почерком политики США

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА,13 июл – РИА Новости. Организация и поддержка государственных переворотов являются фирменным почерком внешней политики Вашингтона, заявил глава "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
Бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон ранее заявил, что помогал планировать государственные перевороты в других странах.
"Поддержка и организация госпереворотов и свержение неугодных режимов – это фирменный почерк внешней политики Вашингтона, о чем даже снято немало художественных фильмов, в том числе американских", - написал он.
Он отметил, что следует сформировать новый международный уголовный суд, перед которым США и союзники должны ответить за государственные перевороты.
"Убежден, независимое мировое сообщество должно сформировать новый международный уголовный суд. Перед ним США и их союзники ответят за госперевороты, убийства мирных жителей в ходе многочисленных войн, за разработку биооружия и за многое другое", - уточнил он.
По словам Миронова, следует иметь в виду, что каждый американский чиновник может заниматься подготовкой госпереворота и дестабилизацией ситуации в других странах.
"Теперь, глядя на каждого посла США в ООН и вообще любого американского чиновника, надо иметь в виду, что говорить они могут все что угодно, а на самом деле занимаются подготовкой переворотов и дестабилизацией ситуации в других странах", - резюмировал он.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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В миреСШАДжон БолтонСергей Миронов
 
 
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