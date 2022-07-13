https://ria.ru/20220713/ssha-1802268126.html

Миронов назвал организацию госпереворотов фирменным почерком политики США

Миронов назвал организацию госпереворотов фирменным почерком политики США - РИА Новости, 13.07.2022

Миронов назвал организацию госпереворотов фирменным почерком политики США

Организация и поддержка государственных переворотов являются фирменным почерком внешней политики Вашингтона, заявил глава "Справедливой России – За правду"... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T18:34

2022-07-13T18:34

2022-07-13T18:37

в мире

сша

джон болтон

сергей миронов

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МОСКВА,13 июл – РИА Новости. Организация и поддержка государственных переворотов являются фирменным почерком внешней политики Вашингтона, заявил глава "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале.Бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон ранее заявил, что помогал планировать государственные перевороты в других странах.Он отметил, что следует сформировать новый международный уголовный суд, перед которым США и союзники должны ответить за государственные перевороты."Убежден, независимое мировое сообщество должно сформировать новый международный уголовный суд. Перед ним США и их союзники ответят за госперевороты, убийства мирных жителей в ходе многочисленных войн, за разработку биооружия и за многое другое", - уточнил он.По словам Миронова, следует иметь в виду, что каждый американский чиновник может заниматься подготовкой госпереворота и дестабилизацией ситуации в других странах."Теперь, глядя на каждого посла США в ООН и вообще любого американского чиновника, надо иметь в виду, что говорить они могут все что угодно, а на самом деле занимаются подготовкой переворотов и дестабилизацией ситуации в других странах", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220713/ssha-1802104448.html

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в мире, сша, джон болтон, сергей миронов