https://ria.ru/20220713/ssha-1802184678.html

Эксперт прокомментировал заявления Болтона об участии в госпереворотах

Эксперт прокомментировал заявления Болтона об участии в госпереворотах - РИА Новости, 13.07.2022

Эксперт прокомментировал заявления Болтона об участии в госпереворотах

Заявления экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об участии в организации госпереворотов за рубежом могут стать предметом... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T13:54

2022-07-13T13:54

2022-07-13T14:03

в мире

джон болтон

сша

латинская америка

азия

государственный департамент сша

центральное разведывательное управление (цру)

выборы президента сша

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Заявления экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об участии в организации госпереворотов за рубежом могут стать предметом международного политического расследования, поскольку представляют собой признание в преступлении, сказал в интервью РИА Новости бывший замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе.По его словам, ничего удивительного в признании Болтона нет, поскольку по своему функционалу советник по национальной безопасности США – координатор действий Госдепартамента и ЦРУ, военной разведки (РУМО) и других разведывательных подразделений, и он докладывает свои соображения непосредственно президенту США."Все советники по национальной безопасности вовлечены в формирование политики США, а традиционная политика Соединенных Штатов – это смены режимов, любым возможным путем: либо цветные революции, либо путём заговора, убийства руководителей", - отметил Орджоникидзе."Так они действовали и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке, где у них имеются свои интересы", - добавил он.В том, что касается политического расследования деятельности Джона Болтона на ниве госпереворотов и цветных революций, необходимо, чтобы его инициировала пострадавшая сторона, уточнил Орджоникидзе."Я сомневаюсь, что в данной ситуации Венесуэла будет что-то делать, потому что они, как известно, сейчас заинтересованы в продаже своей нефти, Мадуро утвердился у власти и вряд ли что-то будет делать", - сказал дипломат.Ранее Болтон признался, что в прошлом участвовал в организации государственных переворотов в других частях света и указал на кропотливый характер такой работы.

https://ria.ru/20220713/putin-1802111988.html

https://ria.ru/20220713/bumerang-1802093574.html

https://ria.ru/20220712/ssha-1801979657.html

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в мире, джон болтон, сша, латинская америка, азия, государственный департамент сша, центральное разведывательное управление (цру), выборы президента сша