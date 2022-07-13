13:54 13.07.2022 (обновлено: 14:03 13.07.2022)
Эксперт прокомментировал заявления Болтона об участии в госпереворотах
Экс-замглавы МИД Орджоникидзе: заявления Болтона о госпереворотах могут расследовать
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
© Sputnik / Виктор Толочко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон . Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Заявления экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об участии в организации госпереворотов за рубежом могут стать предметом международного политического расследования, поскольку представляют собой признание в преступлении, сказал в интервью РИА Новости бывший замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе.
"Это нелегитимные действия, это действия, подрывающие суверенитет государства, это действия, подпадающие под все международные соглашения в качестве преступлений", - сказал российский дипломат.
По его словам, ничего удивительного в признании Болтона нет, поскольку по своему функционалу советник по национальной безопасности США – координатор действий Госдепартамента и ЦРУ, военной разведки (РУМО) и других разведывательных подразделений, и он докладывает свои соображения непосредственно президенту США.
"Все советники по национальной безопасности вовлечены в формирование политики США, а традиционная политика Соединенных Штатов – это смены режимов, любым возможным путем: либо цветные революции, либо путём заговора, убийства руководителей", - отметил Орджоникидзе.
"Так они действовали и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке, где у них имеются свои интересы", - добавил он.
В том, что касается политического расследования деятельности Джона Болтона на ниве госпереворотов и цветных революций, необходимо, чтобы его инициировала пострадавшая сторона, уточнил Орджоникидзе.
"Я сомневаюсь, что в данной ситуации Венесуэла будет что-то делать, потому что они, как известно, сейчас заинтересованы в продаже своей нефти, Мадуро утвердился у власти и вряд ли что-то будет делать", - сказал дипломат.
Ранее Болтон признался, что в прошлом участвовал в организации государственных переворотов в других частях света и указал на кропотливый характер такой работы.