https://ria.ru/20220713/spasateli-1802283902.html

Более 60 человек спасено на водоемах Москвы с начала года

Более 60 человек спасено на водоемах Москвы с начала года - РИА Новости, 13.07.2022

Более 60 человек спасено на водоемах Москвы с начала года

Более 60 человек спасено на водоемах Москвы с начала года и свыше 82,5 тысячи профилактических бесед с отдыхающими проведено чуть больше, чем за полгода,... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T13:35

2022-07-13T13:35

2022-07-13T19:37

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городское хозяйство москвы

общество

москва

московская городская поисково-спасательная служба (мгпсс)

комплекс городского хозяйства москвы

происшествия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 60 человек спасено на водоемах Москвы с начала года и свыше 82,5 тысячи профилактических бесед с отдыхающими проведено чуть больше, чем за полгода, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Кроме того, отмечается, что было организовано 39 очных уроков безопасности и около 700 занятий в дистанционном формате. В них приняли участие почти 50 тысяч школьников. В рамках Всероссийской акции "Научись плавать" в бассейнах города провели 16 занятий для 520 детей.Также в июне провели четыре занятия для более 60 подростков-участников проекта "PROГероев". Ребята узнали, как проходит дежурная смена спасателей на воде и что необходимо для спасения людей на водоемах города.Уточняется, что безопасность на городских водоемах обеспечивают 25 поисково-спасательных станций МГПСС, стационарный спасательный пост "Павелецкий" и четыре подвижных спасательных поста. Ежедневно круглосуточное дежурство несут 113 спасателей.

https://ria.ru/20220704/spasateli-1800763214.html

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Алёна Пава

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Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва, московская городская поисково-спасательная служба (мгпсс), комплекс городского хозяйства москвы, происшествия