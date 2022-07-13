13:35 13.07.2022 (обновлено: 19:37 13.07.2022)
Более 60 человек спасено на водоемах Москвы с начала года
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыБолее 60 человек спасено на водоемах Москвы с начала года
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 60 человек спасено на водоемах Москвы с начала года и свыше 82,5 тысячи профилактических бесед с отдыхающими проведено чуть больше, чем за полгода, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 60 человек спасено на воде с начала года. Еще чуть более чем за полгода специалисты московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах провели свыше 150 тысяч профилактических мероприятий, среди них более 35 тысяч патрулирований и свыше 82,5 тысяч профилактических бесед с отдыхающими", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что было организовано 39 очных уроков безопасности и около 700 занятий в дистанционном формате. В них приняли участие почти 50 тысяч школьников. В рамках Всероссийской акции "Научись плавать" в бассейнах города провели 16 занятий для 520 детей.
Также в июне провели четыре занятия для более 60 подростков-участников проекта "PROГероев". Ребята узнали, как проходит дежурная смена спасателей на воде и что необходимо для спасения людей на водоемах города.
"Спасатели на воде напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах: выбирайте для купания только оборудованные для этого пляжи. После длительного пребывания на солнце не заходите в воду, не переоценивайте свои силы", - добавили в сообщении.
Уточняется, что безопасность на городских водоемах обеспечивают 25 поисково-спасательных станций МГПСС, стационарный спасательный пост "Павелецкий" и четыре подвижных спасательных поста. Ежедневно круглосуточное дежурство несут 113 спасателей.