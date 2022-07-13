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Более 60 человек спасено на водоемах Москвы с начала года - РИА Новости, 13.07.2022
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Более 60 человек спасено на водоемах Москвы с начала года
Более 60 человек спасено на водоемах Москвы с начала года - РИА Новости, 13.07.2022
Более 60 человек спасено на водоемах Москвы с начала года
Более 60 человек спасено на водоемах Москвы с начала года и свыше 82,5 тысячи профилактических бесед с отдыхающими проведено чуть больше, чем за полгода,... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T13:35
2022-07-13T19:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
москва
московская городская поисково-спасательная служба (мгпсс)
комплекс городского хозяйства москвы
происшествия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 60 человек спасено на водоемах Москвы с начала года и свыше 82,5 тысячи профилактических бесед с отдыхающими проведено чуть больше, чем за полгода, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Кроме того, отмечается, что было организовано 39 очных уроков безопасности и около 700 занятий в дистанционном формате. В них приняли участие почти 50 тысяч школьников. В рамках Всероссийской акции "Научись плавать" в бассейнах города провели 16 занятий для 520 детей.Также в июне провели четыре занятия для более 60 подростков-участников проекта "PROГероев". Ребята узнали, как проходит дежурная смена спасателей на воде и что необходимо для спасения людей на водоемах города.Уточняется, что безопасность на городских водоемах обеспечивают 25 поисково-спасательных станций МГПСС, стационарный спасательный пост "Павелецкий" и четыре подвижных спасательных поста. Ежедневно круглосуточное дежурство несут 113 спасателей.
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городское хозяйство москвы, общество, москва, московская городская поисково-спасательная служба (мгпсс), комплекс городского хозяйства москвы, происшествия
13:35 13.07.2022 (обновлено: 19:37 13.07.2022)
 

Более 60 человек спасено на водоемах Москвы с начала года

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыБолее 60 человек спасено на водоемах Москвы с начала года
Более 60 человек спасено на водоемах Москвы с начала года - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 60 человек спасено на водоемах Москвы с начала года и свыше 82,5 тысячи профилактических бесед с отдыхающими проведено чуть больше, чем за полгода, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 60 человек спасено на воде с начала года. Еще чуть более чем за полгода специалисты московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах провели свыше 150 тысяч профилактических мероприятий, среди них более 35 тысяч патрулирований и свыше 82,5 тысяч профилактических бесед с отдыхающими", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что было организовано 39 очных уроков безопасности и около 700 занятий в дистанционном формате. В них приняли участие почти 50 тысяч школьников. В рамках Всероссийской акции "Научись плавать" в бассейнах города провели 16 занятий для 520 детей.
Также в июне провели четыре занятия для более 60 подростков-участников проекта "PROГероев". Ребята узнали, как проходит дежурная смена спасателей на воде и что необходимо для спасения людей на водоемах города.
"Спасатели на воде напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах: выбирайте для купания только оборудованные для этого пляжи. После длительного пребывания на солнце не заходите в воду, не переоценивайте свои силы", - добавили в сообщении.
Уточняется, что безопасность на городских водоемах обеспечивают 25 поисково-спасательных станций МГПСС, стационарный спасательный пост "Павелецкий" и четыре подвижных спасательных поста. Ежедневно круглосуточное дежурство несут 113 спасателей.
Сотрудники Московской службы спасения на воде - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 18:44Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Восемь горожан спасли столичные спасатели на водоемах за прошедшие выходные
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыОбществоМоскваМосковская городская поисково-спасательная служба (МГПСС)Комплекс городского хозяйства МосквыПроисшествия
 
 
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