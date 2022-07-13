В любой стихии: как прошли соревнования московских спасателей

При этом спасатели участвуют не только как конкурсанты, но и как статисты. Их опыт, навыки и наблюдения позволяют объективно оценить старания испытуемых. Как отметил спасатель 2 класса Егор Серов, он смотрит, насколько правильно, быстро и комфортно для "пострадавшего" участники выполняют действия. "Я понимаю, как нужно работать с пострадавшим, как к нему относиться, что нужно и не нужно делать, как наилучшим способом подобраться к человеку. Как правило, сложности возникают при перемещении "пострадавшего" в узких пространствах и с осуществлением мягкой переноски. Важно, чтобы специалисты постоянно разговаривали со мной и озвучивали, что делают. Их главная задача – обеспечить мою жизнедеятельность, безопасность и комфортное извлечение в безопасную зону наиболее быстрым способом", – рассказал он.