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В любой стихии: как прошли соревнования московских спасателей - РИА Новости, 13.07.2022
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В любой стихии: как прошли соревнования московских спасателей
В любой стихии: как прошли соревнования московских спасателей - РИА Новости, 13.07.2022
В любой стихии: как прошли соревнования московских спасателей
Ежегодный конкурс "Московские мастера" на минувшей неделе собрал десятки спасателей. Им предстояло выявить, кто будет представлять свою профессию на чемпионате... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T09:00
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москва сегодня: мегаполис для жизни
московская городская поисково-спасательная служба (мгпсс)
москва
происшествия
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Ежегодный конкурс "Московские мастера" на минувшей неделе собрал десятки спасателей. Им предстояло выявить, кто будет представлять свою профессию на чемпионате России. Специалисты проявили свои навыки на воде, суше и в воздухе. Как прошли состязания людей, для которых спасение жизни не просто профессия, а призвание, смотрите в галерее РИА Новости.
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фото, фото, московская городская поисково-спасательная служба (мгпсс), москва, происшествия
09:00 13.07.2022
 

В любой стихии: как прошли соревнования московских спасателей

Читать ria.ru в
Ежегодный конкурс "Московские мастера" на минувшей неделе собрал десятки спасателей. Им предстояло выявить, кто будет представлять свою профессию на чемпионате России. Специалисты проявили свои навыки на воде, суше и в воздухе. Как прошли состязания людей, для которых спасение жизни не просто профессия, а призвание, смотрите в галерее РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Несмотря на соревновательный дух мероприятия, основная цель конкурса — повышение профессионального мастерства спасателей при проведении аварийно-спасательных работ, уровня физической подготовки и психологической устойчивости; распространение передового опыта спасателей при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также популяризация профессии спасателя.

Участник финала городского конкурса профессионального мастерства по профессии Спасатель на поисково-спасательной станции Строгино
1 из 10

Несмотря на соревновательный дух мероприятия, основная цель конкурса — повышение профессионального мастерства спасателей при проведении аварийно-спасательных работ, уровня физической подготовки и психологической устойчивости; распространение передового опыта спасателей при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также популяризация профессии спасателя.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В этот раз соревнования проходили в два этапа и на разных локациях. В первый день участники собрались на поисково-спасательной станции "Строгино", где проходили испытания на воде. Сначала они продемонстрировали свои теоретические знания, ответив на 20 вопросов по дисциплинам, входящим в программы обучения и подготовки спасателей — поисково-спасательные работы, оказание первой помощи, топография, правила пользования маломерными судами и другие.

Участники финала городского конкурса профессионального мастерства по профессии Спасатель на поисково-спасательной станции Строгино
2 из 10

В этот раз соревнования проходили в два этапа и на разных локациях. В первый день участники собрались на поисково-спасательной станции "Строгино", где проходили испытания на воде. Сначала они продемонстрировали свои теоретические знания, ответив на 20 вопросов по дисциплинам, входящим в программы обучения и подготовки спасателей — поисково-спасательные работы, оказание первой помощи, топография, правила пользования маломерными судами и другие.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Затем шли два упражнения — подтягивания и плавание на 100 метров вольным стилем. Потом спасатели применяли свои профессиональные навыки и оказывали помощь условному пострадавшему, используя различные средства спасения — конец Александрова и спасательный круг.

Участник финала городского конкурса профессионального мастерства по профессии Спасатель на соревнованиях по плаванию на поисково-спасательной станции Строгино
3 из 10

Затем шли два упражнения — подтягивания и плавание на 100 метров вольным стилем. Потом спасатели применяли свои профессиональные навыки и оказывали помощь условному пострадавшему, используя различные средства спасения — конец Александрова и спасательный круг.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Самой зрелищной и непростой частью первого дня стало спасение человека с глубины. Специалисты проплывали 23 метра до "утопающего", скрывались в толще воды, захватывали пострадавшего на глубине четырех метров и доставляли его к месту финиша. Каждый спасатель мог нырнуть за человеком трижды. Участникам нужно было не только найти и поднять манекен, но и правильно выполнить буксировку: голова спасаемого, как и на реальном происшествии, должна была постоянно находиться над водой.

Подготовка манекена для проведения соревнования по поиску и подъему условного утопающего с глубины во время финала городского конкурса профессионального мастерства по профессии Спасатель
4 из 10

Самой зрелищной и непростой частью первого дня стало спасение человека с глубины. Специалисты проплывали 23 метра до "утопающего", скрывались в толще воды, захватывали пострадавшего на глубине четырех метров и доставляли его к месту финиша. Каждый спасатель мог нырнуть за человеком трижды. Участникам нужно было не только найти и поднять манекен, но и правильно выполнить буксировку: голова спасаемого, как и на реальном происшествии, должна была постоянно находиться над водой.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

На следующий день участники переместились на подмосковный полигон в Апаринках. Здесь состязания включали в себя три этапа — "Альпинизм", "Техногенная ЧС" и "Оказание первой помощи при взрыве".

Участники финала городского конкурса профессионального мастерства по профессии Спасатель на учебно-тренировочном полигоне в Апаринках
5 из 10

На следующий день участники переместились на подмосковный полигон в Апаринках. Здесь состязания включали в себя три этапа — "Альпинизм", "Техногенная ЧС" и "Оказание первой помощи при взрыве".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

На первом этапе участники выполняли аварийно-спасательные работы на высоте. Спасатели, используя альпинистское снаряжение, должны были оказать помощь крановщику, почувствовавшему себя плохо и не имеющему возможности покинуть техническую площадку крана самостоятельно; строителю, упавшему во время выполнения работ в отверстие на глубину трех метров и потерявшему сознание, и монтажнику, зависшему в безопорном пространстве. При выполнении бонусного задания "Контест" спасатели поднимались на высоту 50 метров в безопорном пространстве.

Участники финала городского конкурса профессионального мастерства по профессии Спасатель на учебно-тренировочном полигоне в Апаринках
6 из 10

На первом этапе участники выполняли аварийно-спасательные работы на высоте. Спасатели, используя альпинистское снаряжение, должны были оказать помощь крановщику, почувствовавшему себя плохо и не имеющему возможности покинуть техническую площадку крана самостоятельно; строителю, упавшему во время выполнения работ в отверстие на глубину трех метров и потерявшему сознание, и монтажнику, зависшему в безопорном пространстве. При выполнении бонусного задания "Контест" спасатели поднимались на высоту 50 метров в безопорном пространстве.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

На этапе "Техногенная ЧС", по замыслу организаторов, произошла авария на предприятии, пострадало большое количество людей. Прибывшие спасатели разделяются. Трое идут внутрь, один проводит разведку и находит четверых пострадавших: один заблокирован в опрокинутой на бок машине; другой застрял в нише за бетонным блоком человека, и еще двое погребены под бетонными плитами на разных этажах (одна из плит весит 30 тонн, другая очень нестабильна). Специальное оборудование и снаряжение помогали специалистам справляться с препятствиями и перемещаться между этажами, но также и усложняли работу, ведь их нужно было доставить к финишу без потерь.

Участники финала городского конкурса профессионального мастерства по профессии Спасатель на учебно-тренировочном полигоне в Апаринках
7 из 10

На этапе "Техногенная ЧС", по замыслу организаторов, произошла авария на предприятии, пострадало большое количество людей. Прибывшие спасатели разделяются. Трое идут внутрь, один проводит разведку и находит четверых пострадавших: один заблокирован в опрокинутой на бок машине; другой застрял в нише за бетонным блоком человека, и еще двое погребены под бетонными плитами на разных этажах (одна из плит весит 30 тонн, другая очень нестабильна). Специальное оборудование и снаряжение помогали специалистам справляться с препятствиями и перемещаться между этажами, но также и усложняли работу, ведь их нужно было доставить к финишу без потерь.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

На последнем этапе трое рабочих получили различные травмы при взрыве. Участникам предстояло осмотреть место происшествия, оценить возможные угрозы, определить состояние каждого пострадавшего, оказать им первую и психологическую помощь, принимая во внимание состояние каждого, и эвакуировать в безопасное место для передачи медикам. Баротравма, острая стрессовая реакция, открытый перелом, ампутация и неожиданная остановка дыхания — спасатели справились со всеми сложными ситуациями, подготовленными организаторами.

Участники финала городского конкурса профессионального мастерства по профессии Спасатель на учебно-тренировочном полигоне в Апаринках
8 из 10

На последнем этапе трое рабочих получили различные травмы при взрыве. Участникам предстояло осмотреть место происшествия, оценить возможные угрозы, определить состояние каждого пострадавшего, оказать им первую и психологическую помощь, принимая во внимание состояние каждого, и эвакуировать в безопасное место для передачи медикам. Баротравма, острая стрессовая реакция, открытый перелом, ампутация и неожиданная остановка дыхания — спасатели справились со всеми сложными ситуациями, подготовленными организаторами.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

При этом спасатели участвуют не только как конкурсанты, но и как статисты. Их опыт, навыки и наблюдения позволяют объективно оценить старания испытуемых. Как отметил спасатель 2 класса Егор Серов, он смотрит, насколько правильно, быстро и комфортно для "пострадавшего" участники выполняют действия. "Я понимаю, как нужно работать с пострадавшим, как к нему относиться, что нужно и не нужно делать, как наилучшим способом подобраться к человеку. Как правило, сложности возникают при перемещении "пострадавшего" в узких пространствах и с осуществлением мягкой переноски. Важно, чтобы специалисты постоянно разговаривали со мной и озвучивали, что делают. Их главная задача – обеспечить мою жизнедеятельность, безопасность и комфортное извлечение в безопасную зону наиболее быстрым способом", – рассказал он.

Участники финала городского конкурса профессионального мастерства по профессии Спасатель на учебно-тренировочном полигоне в Апаринках
9 из 10

При этом спасатели участвуют не только как конкурсанты, но и как статисты. Их опыт, навыки и наблюдения позволяют объективно оценить старания испытуемых. Как отметил спасатель 2 класса Егор Серов, он смотрит, насколько правильно, быстро и комфортно для "пострадавшего" участники выполняют действия. "Я понимаю, как нужно работать с пострадавшим, как к нему относиться, что нужно и не нужно делать, как наилучшим способом подобраться к человеку. Как правило, сложности возникают при перемещении "пострадавшего" в узких пространствах и с осуществлением мягкой переноски. Важно, чтобы специалисты постоянно разговаривали со мной и озвучивали, что делают. Их главная задача – обеспечить мою жизнедеятельность, безопасность и комфортное извлечение в безопасную зону наиболее быстрым способом", – рассказал он.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

По итогам соревнований первое место занял спасатель аварийно-спасательного отряда №6 пожарно-спасательного центра Москвы Павел Грищенков. Второе место у спасателя службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московский авиационный центр Михаэла Нестеренко. А третьим стал сотрудник поисково-спасательной станции "Борисовская" московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Константин Гормашев.

Участники финала городского конкурса профессионального мастерства по профессии Спасатель на поисково-спасательной станции Строгино в Москве
10 из 10

По итогам соревнований первое место занял спасатель аварийно-спасательного отряда №6 пожарно-спасательного центра Москвы Павел Грищенков. Второе место у спасателя службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московский авиационный центр Михаэла Нестеренко. А третьим стал сотрудник поисково-спасательной станции "Борисовская" московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Константин Гормашев.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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