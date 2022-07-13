В любой стихии: как прошли соревнования московских спасателей
Несмотря на соревновательный дух мероприятия, основная цель конкурса — повышение профессионального мастерства спасателей при проведении аварийно-спасательных работ, уровня физической подготовки и психологической устойчивости; распространение передового опыта спасателей при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также популяризация профессии спасателя.
Несмотря на соревновательный дух мероприятия, основная цель конкурса — повышение профессионального мастерства спасателей при проведении аварийно-спасательных работ, уровня физической подготовки и психологической устойчивости; распространение передового опыта спасателей при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также популяризация профессии спасателя.
В этот раз соревнования проходили в два этапа и на разных локациях. В первый день участники собрались на поисково-спасательной станции "Строгино", где проходили испытания на воде. Сначала они продемонстрировали свои теоретические знания, ответив на 20 вопросов по дисциплинам, входящим в программы обучения и подготовки спасателей — поисково-спасательные работы, оказание первой помощи, топография, правила пользования маломерными судами и другие.
В этот раз соревнования проходили в два этапа и на разных локациях. В первый день участники собрались на поисково-спасательной станции "Строгино", где проходили испытания на воде. Сначала они продемонстрировали свои теоретические знания, ответив на 20 вопросов по дисциплинам, входящим в программы обучения и подготовки спасателей — поисково-спасательные работы, оказание первой помощи, топография, правила пользования маломерными судами и другие.
Затем шли два упражнения — подтягивания и плавание на 100 метров вольным стилем. Потом спасатели применяли свои профессиональные навыки и оказывали помощь условному пострадавшему, используя различные средства спасения — конец Александрова и спасательный круг.
Затем шли два упражнения — подтягивания и плавание на 100 метров вольным стилем. Потом спасатели применяли свои профессиональные навыки и оказывали помощь условному пострадавшему, используя различные средства спасения — конец Александрова и спасательный круг.
Самой зрелищной и непростой частью первого дня стало спасение человека с глубины. Специалисты проплывали 23 метра до "утопающего", скрывались в толще воды, захватывали пострадавшего на глубине четырех метров и доставляли его к месту финиша. Каждый спасатель мог нырнуть за человеком трижды. Участникам нужно было не только найти и поднять манекен, но и правильно выполнить буксировку: голова спасаемого, как и на реальном происшествии, должна была постоянно находиться над водой.
Самой зрелищной и непростой частью первого дня стало спасение человека с глубины. Специалисты проплывали 23 метра до "утопающего", скрывались в толще воды, захватывали пострадавшего на глубине четырех метров и доставляли его к месту финиша. Каждый спасатель мог нырнуть за человеком трижды. Участникам нужно было не только найти и поднять манекен, но и правильно выполнить буксировку: голова спасаемого, как и на реальном происшествии, должна была постоянно находиться над водой.
На следующий день участники переместились на подмосковный полигон в Апаринках. Здесь состязания включали в себя три этапа — "Альпинизм", "Техногенная ЧС" и "Оказание первой помощи при взрыве".
На следующий день участники переместились на подмосковный полигон в Апаринках. Здесь состязания включали в себя три этапа — "Альпинизм", "Техногенная ЧС" и "Оказание первой помощи при взрыве".
На первом этапе участники выполняли аварийно-спасательные работы на высоте. Спасатели, используя альпинистское снаряжение, должны были оказать помощь крановщику, почувствовавшему себя плохо и не имеющему возможности покинуть техническую площадку крана самостоятельно; строителю, упавшему во время выполнения работ в отверстие на глубину трех метров и потерявшему сознание, и монтажнику, зависшему в безопорном пространстве. При выполнении бонусного задания "Контест" спасатели поднимались на высоту 50 метров в безопорном пространстве.
На первом этапе участники выполняли аварийно-спасательные работы на высоте. Спасатели, используя альпинистское снаряжение, должны были оказать помощь крановщику, почувствовавшему себя плохо и не имеющему возможности покинуть техническую площадку крана самостоятельно; строителю, упавшему во время выполнения работ в отверстие на глубину трех метров и потерявшему сознание, и монтажнику, зависшему в безопорном пространстве. При выполнении бонусного задания "Контест" спасатели поднимались на высоту 50 метров в безопорном пространстве.
На этапе "Техногенная ЧС", по замыслу организаторов, произошла авария на предприятии, пострадало большое количество людей. Прибывшие спасатели разделяются. Трое идут внутрь, один проводит разведку и находит четверых пострадавших: один заблокирован в опрокинутой на бок машине; другой застрял в нише за бетонным блоком человека, и еще двое погребены под бетонными плитами на разных этажах (одна из плит весит 30 тонн, другая очень нестабильна). Специальное оборудование и снаряжение помогали специалистам справляться с препятствиями и перемещаться между этажами, но также и усложняли работу, ведь их нужно было доставить к финишу без потерь.
На этапе "Техногенная ЧС", по замыслу организаторов, произошла авария на предприятии, пострадало большое количество людей. Прибывшие спасатели разделяются. Трое идут внутрь, один проводит разведку и находит четверых пострадавших: один заблокирован в опрокинутой на бок машине; другой застрял в нише за бетонным блоком человека, и еще двое погребены под бетонными плитами на разных этажах (одна из плит весит 30 тонн, другая очень нестабильна). Специальное оборудование и снаряжение помогали специалистам справляться с препятствиями и перемещаться между этажами, но также и усложняли работу, ведь их нужно было доставить к финишу без потерь.
На последнем этапе трое рабочих получили различные травмы при взрыве. Участникам предстояло осмотреть место происшествия, оценить возможные угрозы, определить состояние каждого пострадавшего, оказать им первую и психологическую помощь, принимая во внимание состояние каждого, и эвакуировать в безопасное место для передачи медикам. Баротравма, острая стрессовая реакция, открытый перелом, ампутация и неожиданная остановка дыхания — спасатели справились со всеми сложными ситуациями, подготовленными организаторами.
На последнем этапе трое рабочих получили различные травмы при взрыве. Участникам предстояло осмотреть место происшествия, оценить возможные угрозы, определить состояние каждого пострадавшего, оказать им первую и психологическую помощь, принимая во внимание состояние каждого, и эвакуировать в безопасное место для передачи медикам. Баротравма, острая стрессовая реакция, открытый перелом, ампутация и неожиданная остановка дыхания — спасатели справились со всеми сложными ситуациями, подготовленными организаторами.
При этом спасатели участвуют не только как конкурсанты, но и как статисты. Их опыт, навыки и наблюдения позволяют объективно оценить старания испытуемых. Как отметил спасатель 2 класса Егор Серов, он смотрит, насколько правильно, быстро и комфортно для "пострадавшего" участники выполняют действия. "Я понимаю, как нужно работать с пострадавшим, как к нему относиться, что нужно и не нужно делать, как наилучшим способом подобраться к человеку. Как правило, сложности возникают при перемещении "пострадавшего" в узких пространствах и с осуществлением мягкой переноски. Важно, чтобы специалисты постоянно разговаривали со мной и озвучивали, что делают. Их главная задача – обеспечить мою жизнедеятельность, безопасность и комфортное извлечение в безопасную зону наиболее быстрым способом", – рассказал он.
При этом спасатели участвуют не только как конкурсанты, но и как статисты. Их опыт, навыки и наблюдения позволяют объективно оценить старания испытуемых. Как отметил спасатель 2 класса Егор Серов, он смотрит, насколько правильно, быстро и комфортно для "пострадавшего" участники выполняют действия. "Я понимаю, как нужно работать с пострадавшим, как к нему относиться, что нужно и не нужно делать, как наилучшим способом подобраться к человеку. Как правило, сложности возникают при перемещении "пострадавшего" в узких пространствах и с осуществлением мягкой переноски. Важно, чтобы специалисты постоянно разговаривали со мной и озвучивали, что делают. Их главная задача – обеспечить мою жизнедеятельность, безопасность и комфортное извлечение в безопасную зону наиболее быстрым способом", – рассказал он.
По итогам соревнований первое место занял спасатель аварийно-спасательного отряда №6 пожарно-спасательного центра Москвы Павел Грищенков. Второе место у спасателя службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московский авиационный центр Михаэла Нестеренко. А третьим стал сотрудник поисково-спасательной станции "Борисовская" московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Константин Гормашев.
По итогам соревнований первое место занял спасатель аварийно-спасательного отряда №6 пожарно-спасательного центра Москвы Павел Грищенков. Второе место у спасателя службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московский авиационный центр Михаэла Нестеренко. А третьим стал сотрудник поисково-спасательной станции "Борисовская" московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Константин Гормашев.