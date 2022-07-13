Слуцкий заявил, что высказывание Блинкена вызывает шок и смех одновременно
Глава комитета ГД Слуцкий: высказывание Блинкена вызывает шок и смех одновременно
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Сегодняшнее высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена вызывает смех и шок одновременно, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
Ранее Блинкен заявил, что Россия якобы насильно удерживает на своей территории до 1,6 миллиона украинских граждан, у многих якобы забирают документы и выдают российские паспорта.
"Госсекретарь Блинкен сегодня допустил высказывание, которое вызывает шок и смех одновременно. Шок - от того, что такой бред звучит от главы американской дипломатии, а смех - от абсурдности сказанного", - написал он.
Слуцкий отметил, что число заявок на получение российского гражданства со стороны жителей освобожденных территорий растет, поэтому отрицание факта того, что местное население теперь не хочет ассоциировать себя с Украиной, является ложью.
"Тем временем число заявок на получение российского гражданства от жителей освобожденных территорий растет. Местное население более не хочет ассоциировать себя с Украиной. Отрицание этих фактов - не что иное, как откровенная ложь", - уточнил он.
По словам Слуцкого, указ президента России Владимира Путина об упрощенном получении гражданства РФ для всех жителей Украины оказался болезненным для Киева.
"Вероятно, указ президента России об упрощенном получении гражданства РФ для всех жителей Украины оказался попаданием в болевую точку для Киева - не зря глава украинского МИД Кулеба сразу же призвал в ответ на это направить Украине еще больше оружия", - резюмировал он.