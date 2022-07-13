https://ria.ru/20220713/shtrafy-1802123908.html

Путин подписал закон о снижении штрафов для участников внешней торговли

Путин подписал закон о снижении штрафов для участников внешней торговли - РИА Новости, 13.07.2022

Путин подписал закон о снижении штрафов для участников внешней торговли

Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий административные штрафы для участников внешнеэкономической деятельности. Документ опубликован на... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T10:10

2022-07-13T10:10

2022-07-13T10:10

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий административные штрафы для участников внешнеэкономической деятельности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон уменьшает штрафы для всех участников внешнеэкономической деятельности за осуществление незаконных валютных операций с действующих 75-100% от суммы такой операции до 20-40%.Кроме того, за нерепатриацию экспортерами выручки в рублях "вилка" штрафа сокращается до 3-5% от суммы средств, не зачисленных в установленный срок на счета в уполномоченных банках (за исключением контрактов, связанных с экспортом леса и лесоматериалов), с нынешних 3-10%. Это касается случаев, когда внешнеторговый договор (контракт) предусматривает оплату экспортных товаров в рублях.Для должностных лиц закон предусматривает замену административного штрафа в фиксированном размере за нарушение валютного законодательства штрафом, исчисляемым в процентном отношении к сумме нарушения.Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, а норма о неприменении административной ответственности к резидентам РФ, которые не смогли обеспечить возврат валютной выручки из-за ограничительных мер со стороны недружественных России стран - со дня его опубликования.Причем эта норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 23 февраля по 31 декабря 2022 года, а начатые до вступления закона в силу административные дела по таким правонарушениям должны быть прекращены.

https://ria.ru/20220713/ekonomika-1802121745.html

https://ria.ru/20220708/sdelki-1801217832.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, владимир путин