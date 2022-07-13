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Путин подписал закон о снижении штрафов для участников внешней торговли - РИА Новости, 13.07.2022
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Путин подписал закон о снижении штрафов для участников внешней торговли
Путин подписал закон о снижении штрафов для участников внешней торговли - РИА Новости, 13.07.2022
Путин подписал закон о снижении штрафов для участников внешней торговли
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий административные штрафы для участников внешнеэкономической деятельности. Документ опубликован на... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T10:10
2022-07-13T10:10
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий административные штрафы для участников внешнеэкономической деятельности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон уменьшает штрафы для всех участников внешнеэкономической деятельности за осуществление незаконных валютных операций с действующих 75-100% от суммы такой операции до 20-40%.Кроме того, за нерепатриацию экспортерами выручки в рублях "вилка" штрафа сокращается до 3-5% от суммы средств, не зачисленных в установленный срок на счета в уполномоченных банках (за исключением контрактов, связанных с экспортом леса и лесоматериалов), с нынешних 3-10%. Это касается случаев, когда внешнеторговый договор (контракт) предусматривает оплату экспортных товаров в рублях.Для должностных лиц закон предусматривает замену административного штрафа в фиксированном размере за нарушение валютного законодательства штрафом, исчисляемым в процентном отношении к сумме нарушения.Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, а норма о неприменении административной ответственности к резидентам РФ, которые не смогли обеспечить возврат валютной выручки из-за ограничительных мер со стороны недружественных России стран - со дня его опубликования.Причем эта норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 23 февраля по 31 декабря 2022 года, а начатые до вступления закона в силу административные дела по таким правонарушениям должны быть прекращены.
https://ria.ru/20220713/ekonomika-1802121745.html
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россия, экономика, владимир путин
10:10 13.07.2022
 
Путин подписал закон о снижении штрафов для участников внешней торговли

Путин подписал закон, снижающий административные штрафы для участников внешней торговли

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий административные штрафы для участников внешнеэкономической деятельности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон уменьшает штрафы для всех участников внешнеэкономической деятельности за осуществление незаконных валютных операций с действующих 75-100% от суммы такой операции до 20-40%.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
10:02
Путин ввел мораторий на штрафы за невозврат валюты из-за санкций
Кроме того, за нерепатриацию экспортерами выручки в рублях "вилка" штрафа сокращается до 3-5% от суммы средств, не зачисленных в установленный срок на счета в уполномоченных банках (за исключением контрактов, связанных с экспортом леса и лесоматериалов), с нынешних 3-10%. Это касается случаев, когда внешнеторговый договор (контракт) предусматривает оплату экспортных товаров в рублях.
Для должностных лиц закон предусматривает замену административного штрафа в фиксированном размере за нарушение валютного законодательства штрафом, исчисляемым в процентном отношении к сумме нарушения.
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, а норма о неприменении административной ответственности к резидентам РФ, которые не смогли обеспечить возврат валютной выручки из-за ограничительных мер со стороны недружественных России стран - со дня его опубликования.
Причем эта норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 23 февраля по 31 декабря 2022 года, а начатые до вступления закона в силу административные дела по таким правонарушениям должны быть прекращены.
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РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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