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Киевский суд начал рассматривать апелляцию осужденного российского военного - РИА Новости, 13.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/shishimarin-1802257274.html
Киевский суд начал рассматривать апелляцию осужденного российского военного
Киевский суд начал рассматривать апелляцию осужденного российского военного - РИА Новости, 13.07.2022
Киевский суд начал рассматривать апелляцию осужденного российского военного
Киевский апелляционный суд в среду начал рассматривать апелляцию защиты российского военного Вадима Шишимарина, приговоренного к пожизненному лишению свободы,... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:44
2022-07-13T17:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Киевский апелляционный суд в среду начал рассматривать апелляцию защиты российского военного Вадима Шишимарина, приговоренного к пожизненному лишению свободы, сообщает медиа-проект "Граты"."Киевский апелляционный суд начал рассматривать апелляционную жалобу на пожизненный приговор российскому военному Вадиму Шишимарину", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.По информации издания, адвокат Шишимарина Виктор Овсянников попросил суд оправдать его подзащитного по статье о нарушении правил и обычаев войны. Пожизненный приговор он назвал слишком жесткой мерой, которая не должна применяться, поскольку есть смягчающие обстоятельства: добровольная сдача в плен и признательные показания. Сторона обвинения настаивала на том, чтобы оставить пожизненный приговор в силе. Следующее заседание назначено на 25 июля.Ранее суд в Киеве приговорил российского военного Вадима Шишимарина, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.
https://ria.ru/20220526/ukraina-1790802636.html
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в мире, россия, украина, киев, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф
17:44 13.07.2022 (обновлено: 17:47 13.07.2022)
 
Киевский суд начал рассматривать апелляцию осужденного российского военного

Киевский суд начал рассматривать апелляцию осужденного российского военного Шишимарина

© AP Photo / Natacha PisarenkoВадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве
Вадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Киевский апелляционный суд в среду начал рассматривать апелляцию защиты российского военного Вадима Шишимарина, приговоренного к пожизненному лишению свободы, сообщает медиа-проект "Граты".
"Киевский апелляционный суд начал рассматривать апелляционную жалобу на пожизненный приговор российскому военному Вадиму Шишимарину", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
По информации издания, адвокат Шишимарина Виктор Овсянников попросил суд оправдать его подзащитного по статье о нарушении правил и обычаев войны. Пожизненный приговор он назвал слишком жесткой мерой, которая не должна применяться, поскольку есть смягчающие обстоятельства: добровольная сдача в плен и признательные показания. Сторона обвинения настаивала на том, чтобы оставить пожизненный приговор в силе. Следующее заседание назначено на 25 июля.
Ранее суд в Киеве приговорил российского военного Вадима Шишимарина, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.
Российский военный во время судебного заседания в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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