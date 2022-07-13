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Киевский суд начал рассматривать апелляцию осужденного российского военного

Киевский суд начал рассматривать апелляцию осужденного российского военного - РИА Новости, 13.07.2022

Киевский суд начал рассматривать апелляцию осужденного российского военного

Киевский апелляционный суд в среду начал рассматривать апелляцию защиты российского военного Вадима Шишимарина, приговоренного к пожизненному лишению свободы,... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T17:44

2022-07-13T17:44

2022-07-13T17:47

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Киевский апелляционный суд в среду начал рассматривать апелляцию защиты российского военного Вадима Шишимарина, приговоренного к пожизненному лишению свободы, сообщает медиа-проект "Граты"."Киевский апелляционный суд начал рассматривать апелляционную жалобу на пожизненный приговор российскому военному Вадиму Шишимарину", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.По информации издания, адвокат Шишимарина Виктор Овсянников попросил суд оправдать его подзащитного по статье о нарушении правил и обычаев войны. Пожизненный приговор он назвал слишком жесткой мерой, которая не должна применяться, поскольку есть смягчающие обстоятельства: добровольная сдача в плен и признательные показания. Сторона обвинения настаивала на том, чтобы оставить пожизненный приговор в силе. Следующее заседание назначено на 25 июля.Ранее суд в Киеве приговорил российского военного Вадима Шишимарина, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.

https://ria.ru/20220526/ukraina-1790802636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, киев, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф