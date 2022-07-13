17:44 13.07.2022 (обновлено: 17:47 13.07.2022)
Киевский суд начал рассматривать апелляцию осужденного российского военного
Киевский суд начал рассматривать апелляцию осужденного российского военного Шишимарина
© AP Photo / Natacha PisarenkoВадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Киевский апелляционный суд в среду начал рассматривать апелляцию защиты российского военного Вадима Шишимарина, приговоренного к пожизненному лишению свободы, сообщает медиа-проект "Граты".
"Киевский апелляционный суд начал рассматривать апелляционную жалобу на пожизненный приговор российскому военному Вадиму Шишимарину", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
По информации издания, адвокат Шишимарина Виктор Овсянников попросил суд оправдать его подзащитного по статье о нарушении правил и обычаев войны. Пожизненный приговор он назвал слишком жесткой мерой, которая не должна применяться, поскольку есть смягчающие обстоятельства: добровольная сдача в плен и признательные показания. Сторона обвинения настаивала на том, чтобы оставить пожизненный приговор в силе. Следующее заседание назначено на 25 июля.
Ранее суд в Киеве приговорил российского военного Вадима Шишимарина, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.