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Сенчукова объяснила, почему выступила в Донбассе - РИА Новости, 13.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220713/senchukova-1802140134.html
Сенчукова объяснила, почему выступила в Донбассе
Сенчукова объяснила, почему выступила в Донбассе - РИА Новости, 13.07.2022
Сенчукова объяснила, почему выступила в Донбассе
Наталья Сенчукова объяснила, почему они с мужем Виктором Рыбиным выступили в Донбассе. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:08
2022-07-13T14:08
шоубиз
знаменитости
виктор рыбин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Наталья Сенчукова объяснила, почему они с мужем Виктором Рыбиным выступили в Донбассе.В комментарии порталу Teleprogramma.pro она добавила, что сейчас количество концертов у артистов постепенно возрастает после паузы из-за коронавируса.Также Сенчукова сказала, что ее сын Василий в скором времени женится на давней подруге.Ранее Рыбин признавался, что они с супругой заболели раком кожи.
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знаменитости, виктор рыбин, шоу-бизнес
14:08 13.07.2022
 
Сенчукова объяснила, почему выступила в Донбассе

Наталья Сенчукова объяснила, почему выступила в Донбассе вместе с мужем Виктором Рыбиным

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПевица Наталья Сенчукова и ее супруг лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин перед началом шоу "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты" в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
Певица Наталья Сенчукова и ее супруг лидер группы Дюна Виктор Рыбин перед началом шоу Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Наталья Сенчукова объяснила, почему они с мужем Виктором Рыбиным выступили в Донбассе.

"Да, мы съездили в Донбасс. И свою позицию никогда не скрывали. Я буду за свою страну всегда, а Виктор тем более", – заявила артистка.

В комментарии порталу Teleprogramma.pro она добавила, что сейчас количество концертов у артистов постепенно возрастает после паузы из-за коронавируса.

"Мы делали концерты онлайн, если и выезжали, то на телевидение, а там все участники съемок сдавали ПЦР-тесты. Были максимально осторожны. Виктор у меня очень переживал, потому что он в группе риска из-за давления", – призналась Наталья.

Также Сенчукова сказала, что ее сын Василий в скором времени женится на давней подруге.

"23 июля у Васи и Даши свадьба. Они дружат девятый год и теперь подали заявление, готовимся к свадьбе. Сейчас ребята в отпуске, у них получилось предсвадебное путешествие", – заключила певица.

Ранее Рыбин признавался, что они с супругой заболели раком кожи.
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 12:45Шоубиз
"Это гражданский долг". Лепс рассказал о выступлениях в Донбассе
 
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