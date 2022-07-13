Сенчукова объяснила, почему выступила в Донбассе
Наталья Сенчукова объяснила, почему выступила в Донбассе вместе с мужем Виктором Рыбиным
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПевица Наталья Сенчукова и ее супруг лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин перед началом шоу "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты" в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Наталья Сенчукова объяснила, почему они с мужем Виктором Рыбиным выступили в Донбассе.
"Да, мы съездили в Донбасс. И свою позицию никогда не скрывали. Я буду за свою страну всегда, а Виктор тем более", – заявила артистка.
В комментарии порталу Teleprogramma.pro она добавила, что сейчас количество концертов у артистов постепенно возрастает после паузы из-за коронавируса.
"Мы делали концерты онлайн, если и выезжали, то на телевидение, а там все участники съемок сдавали ПЦР-тесты. Были максимально осторожны. Виктор у меня очень переживал, потому что он в группе риска из-за давления", – призналась Наталья.
Также Сенчукова сказала, что ее сын Василий в скором времени женится на давней подруге.
"23 июля у Васи и Даши свадьба. Они дружат девятый год и теперь подали заявление, готовимся к свадьбе. Сейчас ребята в отпуске, у них получилось предсвадебное путешествие", – заключила певица.
Ранее Рыбин признавался, что они с супругой заболели раком кожи.