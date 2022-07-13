https://ria.ru/20220713/senchukova-1802140134.html

Сенчукова объяснила, почему выступила в Донбассе

Сенчукова объяснила, почему выступила в Донбассе - РИА Новости, 13.07.2022

Сенчукова объяснила, почему выступила в Донбассе

Наталья Сенчукова объяснила, почему они с мужем Виктором Рыбиным выступили в Донбассе. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T14:08

2022-07-13T14:08

2022-07-13T14:08

шоубиз

знаменитости

виктор рыбин

шоу-бизнес

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Наталья Сенчукова объяснила, почему они с мужем Виктором Рыбиным выступили в Донбассе.В комментарии порталу Teleprogramma.pro она добавила, что сейчас количество концертов у артистов постепенно возрастает после паузы из-за коронавируса.Также Сенчукова сказала, что ее сын Василий в скором времени женится на давней подруге.Ранее Рыбин признавался, что они с супругой заболели раком кожи.

https://ria.ru/20220711/leps-1801677873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, виктор рыбин, шоу-бизнес