02:10 13.07.2022 (обновлено: 02:16 13.07.2022)
Замгоссекретаря США заявила, что сделка по иранскому атому жизнеспособна
Замгоссекретаря США Шерман: Тегеран должен сказать "да" сделке по иранскому атому
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. США не считают, что сделка по иранскому атому "уже мертва": она жизнеспособна, и в интересах Тегерана в нее вернуться, заявила во вторник первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
"Я не считаю, что эта сделка мертва", - сказала Шерман, выступая в рамках дискуссии на площадке института International Student House.
Как подчеркнула высокопоставленный американский дипломат, соглашение с Ираном "жизнеспособно, и Тегеран должен сказать ему да. "Это отвечает интересам этой страны, и я надеюсь, что она примет такое решение", - добавила Шерман, указав, что переговоры по возможному возвращению в сделку "не будут длиться вечно".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.
"Я не считаю, что эта сделка мертва", - сказала Шерман, выступая в рамках дискуссии на площадке института International Student House.
Как подчеркнула высокопоставленный американский дипломат, соглашение с Ираном "жизнеспособно, и Тегеран должен сказать ему да. "Это отвечает интересам этой страны, и я надеюсь, что она примет такое решение", - добавила Шерман, указав, что переговоры по возможному возвращению в сделку "не будут длиться вечно".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.