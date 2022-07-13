https://ria.ru/20220713/sdelka-1802093111.html

Замгоссекретаря США заявила, что сделка по иранскому атому жизнеспособна

Замгоссекретаря США заявила, что сделка по иранскому атому жизнеспособна - РИА Новости, 13.07.2022

Замгоссекретаря США заявила, что сделка по иранскому атому жизнеспособна

США не считают, что сделка по иранскому атому "уже мертва": она жизнеспособна, и в интересах Тегерана в нее вернуться, заявила во вторник первый заместитель... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T02:10

2022-07-13T02:10

2022-07-13T02:16

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ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. США не считают, что сделка по иранскому атому "уже мертва": она жизнеспособна, и в интересах Тегерана в нее вернуться, заявила во вторник первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман."Я не считаю, что эта сделка мертва", - сказала Шерман, выступая в рамках дискуссии на площадке института International Student House.Как подчеркнула высокопоставленный американский дипломат, соглашение с Ираном "жизнеспособно, и Тегеран должен сказать ему да. "Это отвечает интересам этой страны, и я надеюсь, что она примет такое решение", - добавила Шерман, указав, что переговоры по возможному возвращению в сделку "не будут длиться вечно".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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