https://ria.ru/20220713/sberbank-1802125513.html

"Сбербанк Онлайн" стал самым скачиваемым приложением в RuStore

"Сбербанк Онлайн" стал самым скачиваемым приложением в RuStore - РИА Новости, 13.07.2022

"Сбербанк Онлайн" стал самым скачиваемым приложением в RuStore

"Сбербанк Онлайн" стал самым скачиваемым приложением в RuStore с даты запуска маркетплейса (25 мая) по 12 июля, на него приходится 256 тысяч загрузок... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T10:17

2022-07-13T10:17

2022-07-13T10:17

технологии

сбербанк россии

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. "Сбербанк Онлайн" стал самым скачиваемым приложением в RuStore с даты запуска маркетплейса (25 мая) по 12 июля, на него приходится 256 тысяч загрузок пользователей, рассказали РИА Новости в пресс-службе VK.В начале марта маркетплейсы AppStore и Google Play отключили возможность оплачивать продукты российскими банковскими картами. В конце мая VK совместно с Минцифры запустили бета-версию российского магазина мобильных приложений RuStore на Android. В магазине доступно более тысячи приложений, в том числе популярные сервисы, приложения мобильных операторов, игры и маркетплейсы, а также приложения банков, попавших под санкции, - ВТБ, Сбербанка и Альфа-банка."Сбербанк Онлайн - с Салютом" - 256 тысяч загрузок, "ВТБ Онлайн" - 65 тысяч загрузок, СБПэй - 51 тысяча загрузок, Альфа-Банк - 29 тысяч загрузок, Mir Pay - 27 тысяч загрузок", - говорится в сообщении. В первую десятку вошли также приложение "ВТБ Мои Инвестиции" - 27,1 тысячи скачиваний, Rutube - 22 тысячи загрузок, "AliExpress Россия" - 17,4 тысячи, "ВКонтакте" - 16 тысяч, "Привет, Мир!" - 15,1 тысячи скачиваний."Финансовые приложения — лидеры по скачиваниям из RuStore – более 50% всех загрузок приходится на них. Далее следуют категории "Инструменты" — полезные сервисы для жизни и работы, на них приходится 10% скачиваний, "Развлечения" — 9% и "Покупки" — 6%", - уточнили в компании.Также VK отмечает уже 500 тысяч установок магазина на пользовательские гаджеты и более 1,1 миллиона скачиваний приложений с момента запуска стора.По словам руководителя проекта Ивана Мыздрикова, скоро в RuStore будет интегрирована платформа push-уведомлений, появятся платежная система и рейтинги приложений.

https://ria.ru/20220607/onlayn-golosovanie-1793832362.html

https://ria.ru/20220527/magazin-1790916822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сбербанк россии, google android