"Сбербанк Онлайн" стал самым скачиваемым приложением в RuStore
Приложение "Сбербанк Онлайн" загрузили 256 тысяч раз с момента запуска RuStore в конце мая
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкRuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. "Сбербанк Онлайн" стал самым скачиваемым приложением в RuStore с даты запуска маркетплейса (25 мая) по 12 июля, на него приходится 256 тысяч загрузок пользователей, рассказали РИА Новости в пресс-службе VK.
В начале марта маркетплейсы AppStore и Google Play отключили возможность оплачивать продукты российскими банковскими картами. В конце мая VK совместно с Минцифры запустили бета-версию российского магазина мобильных приложений RuStore на Android. В магазине доступно более тысячи приложений, в том числе популярные сервисы, приложения мобильных операторов, игры и маркетплейсы, а также приложения банков, попавших под санкции, - ВТБ, Сбербанка и Альфа-банка.
"Сбербанк Онлайн - с Салютом" - 256 тысяч загрузок, "ВТБ Онлайн" - 65 тысяч загрузок, СБПэй - 51 тысяча загрузок, Альфа-Банк - 29 тысяч загрузок, Mir Pay - 27 тысяч загрузок", - говорится в сообщении. В первую десятку вошли также приложение "ВТБ Мои Инвестиции" - 27,1 тысячи скачиваний, Rutube - 22 тысячи загрузок, "AliExpress Россия" - 17,4 тысячи, "ВКонтакте" - 16 тысяч, "Привет, Мир!" - 15,1 тысячи скачиваний.
"Финансовые приложения — лидеры по скачиваниям из RuStore – более 50% всех загрузок приходится на них. Далее следуют категории "Инструменты" — полезные сервисы для жизни и работы, на них приходится 10% скачиваний, "Развлечения" — 9% и "Покупки" — 6%", - уточнили в компании.
Также VK отмечает уже 500 тысяч установок магазина на пользовательские гаджеты и более 1,1 миллиона скачиваний приложений с момента запуска стора.
По словам руководителя проекта Ивана Мыздрикова, скоро в RuStore будет интегрирована платформа push-уведомлений, появятся платежная система и рейтинги приложений.