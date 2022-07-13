https://ria.ru/20220713/sanktsii-1802251727.html

В Госдепе назвали предмет для новых санкций против России

В Госдепе назвали предмет для новых санкций против России - РИА Новости, 13.07.2022

В Госдепе назвали предмет для новых санкций против России

Увеличение давления на российский финансовый сектор может быть предметом новых санкций против РФ, заявил заместитель помощника госсекретаря по противодействию... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T17:15

2022-07-13T17:15

2022-07-13T17:33

сша

россия

swift

в мире

государственный департамент сша

экономика

санкции

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg

ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Увеличение давления на российский финансовый сектор может быть предметом новых санкций против РФ, заявил заместитель помощника госсекретаря по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус."Увеличение давления на финансовый сектор является одной из возможностей и механизмом, которые мы можем использовать для увеличения давления", - сообщил Вудхаус, отвечая на вопрос журналистов о новых возможных ограничениях против российских банков.Он отметил, что возможное дальнейшее отключение российских банков от системы SWIFT должно быть принято европейскими властями.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220713/zapad-1802209027.html

https://ria.ru/20220713/ssha-1802226858.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, россия, swift, в мире, государственный департамент сша, экономика, санкции, санкции в отношении россии