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В Госдепе назвали предмет для новых санкций против России - РИА Новости, 13.07.2022
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В Госдепе назвали предмет для новых санкций против России
В Госдепе назвали предмет для новых санкций против России - РИА Новости, 13.07.2022
В Госдепе назвали предмет для новых санкций против России
Увеличение давления на российский финансовый сектор может быть предметом новых санкций против РФ, заявил заместитель помощника госсекретаря по противодействию... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:15
2022-07-13T17:33
сша
россия
swift
в мире
государственный департамент сша
экономика
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Увеличение давления на российский финансовый сектор может быть предметом новых санкций против РФ, заявил заместитель помощника госсекретаря по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус."Увеличение давления на финансовый сектор является одной из возможностей и механизмом, которые мы можем использовать для увеличения давления", - сообщил Вудхаус, отвечая на вопрос журналистов о новых возможных ограничениях против российских банков.Он отметил, что возможное дальнейшее отключение российских банков от системы SWIFT должно быть принято европейскими властями.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220713/zapad-1802209027.html
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сша, россия, swift, в мире, государственный департамент сша, экономика, санкции, санкции в отношении россии
17:15 13.07.2022 (обновлено: 17:33 13.07.2022)
 
В Госдепе назвали предмет для новых санкций против России

Госдеп: увеличение давления на финсектор может быть предметом новых санкций против России

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Увеличение давления на российский финансовый сектор может быть предметом новых санкций против РФ, заявил заместитель помощника госсекретаря по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус.
"Увеличение давления на финансовый сектор является одной из возможностей и механизмом, которые мы можем использовать для увеличения давления", - сообщил Вудхаус, отвечая на вопрос журналистов о новых возможных ограничениях против российских банков.
G20 в Нуса-Дуа, Бали - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 15:07
СМИ рассказали о смене подхода к России на встрече министров финансов G20
Он отметил, что возможное дальнейшее отключение российских банков от системы SWIFT должно быть принято европейскими властями.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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Вчера, 16:03
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