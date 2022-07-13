17:15 13.07.2022 (обновлено: 17:33 13.07.2022)
В Госдепе назвали предмет для новых санкций против России
Госдеп: увеличение давления на финсектор может быть предметом новых санкций против России
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Увеличение давления на российский финансовый сектор может быть предметом новых санкций против РФ, заявил заместитель помощника госсекретаря по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус.
"Увеличение давления на финансовый сектор является одной из возможностей и механизмом, которые мы можем использовать для увеличения давления", - сообщил Вудхаус, отвечая на вопрос журналистов о новых возможных ограничениях против российских банков.
Он отметил, что возможное дальнейшее отключение российских банков от системы SWIFT должно быть принято европейскими властями.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.