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Херсонские власти опровергли слухи о госпитализации Сальдо
Херсонские власти опровергли слухи о госпитализации Сальдо - РИА Новости, 13.07.2022
Херсонские власти опровергли слухи о госпитализации Сальдо
Информация о госпитализации главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо является очередным фейком, заявил его заместитель Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:57
2022-07-13T17:57
2022-07-13T17:57
специальная военная операция на украине
в мире
владимир сальдо
херсонская область
украина
кирилл стремоусов
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Информация о госпитализации главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо является очередным фейком, заявил его заместитель Кирилл Стремоусов."Слухи в ухи от украинского прайда по поводу госпитализации главы ВГА Херсонской области, очередной фейк. Владимир Сальдо находится на своем рабочем месте и пребывает в добром здравии", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале и призвал не воспринимать эти слухи всерьез.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации регионов, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир сальдо, херсонская область , украина, кирилл стремоусов, ситуация в днр и лнр
Херсонские власти опровергли слухи о госпитализации Сальдо
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов назвал информацию о госпитализации Сальдо фейком