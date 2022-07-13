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Херсонские власти опровергли слухи о госпитализации Сальдо - РИА Новости, 13.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/saldo-1802260136.html
Херсонские власти опровергли слухи о госпитализации Сальдо
Херсонские власти опровергли слухи о госпитализации Сальдо - РИА Новости, 13.07.2022
Херсонские власти опровергли слухи о госпитализации Сальдо
Информация о госпитализации главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо является очередным фейком, заявил его заместитель Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:57
2022-07-13T17:57
специальная военная операция на украине
в мире
владимир сальдо
херсонская область
украина
кирилл стремоусов
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Информация о госпитализации главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо является очередным фейком, заявил его заместитель Кирилл Стремоусов."Слухи в ухи от украинского прайда по поводу госпитализации главы ВГА Херсонской области, очередной фейк. Владимир Сальдо находится на своем рабочем месте и пребывает в добром здравии", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале и призвал не воспринимать эти слухи всерьез.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации регионов, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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херсонская область
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в мире, владимир сальдо, херсонская область , украина, кирилл стремоусов, ситуация в днр и лнр
17:57 13.07.2022
 
Херсонские власти опровергли слухи о госпитализации Сальдо

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов назвал информацию о госпитализации Сальдо фейком

© Фото : @saldo_team / TelegramГлава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : @saldo_team / Telegram
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Информация о госпитализации главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо является очередным фейком, заявил его заместитель Кирилл Стремоусов.
"Слухи в ухи от украинского прайда по поводу госпитализации главы ВГА Херсонской области, очередной фейк. Владимир Сальдо находится на своем рабочем месте и пребывает в добром здравии", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале и призвал не воспринимать эти слухи всерьез.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации регионов, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Крым - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 05:54
В Крыму заявили, что Киев панически боится интеграции юга Украины с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир СальдоХерсонская областьУкраинаКирилл СтремоусовСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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