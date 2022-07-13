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Херсонские власти опровергли слухи о госпитализации Сальдо

Херсонские власти опровергли слухи о госпитализации Сальдо - РИА Новости, 13.07.2022

Херсонские власти опровергли слухи о госпитализации Сальдо

Информация о госпитализации главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо является очередным фейком, заявил его заместитель Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T17:57

2022-07-13T17:57

2022-07-13T17:57

специальная военная операция на украине

в мире

владимир сальдо

херсонская область

украина

кирилл стремоусов

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Информация о госпитализации главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо является очередным фейком, заявил его заместитель Кирилл Стремоусов."Слухи в ухи от украинского прайда по поводу госпитализации главы ВГА Херсонской области, очередной фейк. Владимир Сальдо находится на своем рабочем месте и пребывает в добром здравии", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале и призвал не воспринимать эти слухи всерьез.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации регионов, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220422/integratsiya-1784833146.html

херсонская область

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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