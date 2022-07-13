05:37 13.07.2022 (обновлено: 06:30 13.07.2022)
Спецотряд Росгвардии вернулся в Приамурье со спецоперации в Донбассе
Спецотряд Росгвардии "Альтаир" вернулся в Благовещенск со спецоперации в Донбассе
© Правительство Амурской областиСпецотряд Росгвардии вернулся в Приамурье после участия в спецоперации
© Правительство Амурской области
Спецотряд Росгвардии вернулся в Приамурье после участия в спецоперации
ХАБАРОВСК, 13 июл - РИА Новости. Сотрудники спецотряда быстрого реагирования Росгвардии "Альтаир" вернулись в Благовещенск из зоны проведения специальной военной операции в Донбассе, они получили ведомственные награды, знаки отличия и спецзвания, сообщает правительство Амурской области.
Встретил отряд зампред правительства области Андрей Дюмин и руководство регионального управления Росгвардии.
"Сотрудники специального отряда быстрого реагирования Росгвардии "Альтаир" вернулись в Благовещенск из зоны проведения специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР. Прибывшим сотрудникам за успешное выполнение задач по защите Донбасса вручили ведомственные награды, знаки отличия и спецзвания. После непродолжительного отдыха в кругу семей сотрудники отряда приступят к выполнению повседневных обязанностей", - говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
Отмечается, что многие из сотрудников этого отряда не раз были в служебных командировках в Северо-Кавказском регионе. "Альтаир", будучи элитным подразделением Росгвардии, имеет большой опыт проведения спецопераций по ликвидации бандформирований боевиков, пресечению террористических угроз, освобождению заложников в зонах вооружённых конфликтов.