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Спецотряд Росгвардии вернулся в Приамурье со спецоперации в Донбассе - РИА Новости, 13.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/rosgvardiya-1802096853.html
Спецотряд Росгвардии вернулся в Приамурье со спецоперации в Донбассе
Спецотряд Росгвардии вернулся в Приамурье со спецоперации в Донбассе - РИА Новости, 13.07.2022
Спецотряд Росгвардии вернулся в Приамурье со спецоперации в Донбассе
Сотрудники спецотряда быстрого реагирования Росгвардии "Альтаир" вернулись в Благовещенск из зоны проведения специальной военной операции в Донбассе, они... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T05:37
2022-07-13T06:30
специальная военная операция на украине
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
в мире
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ХАБАРОВСК, 13 июл - РИА Новости. Сотрудники спецотряда быстрого реагирования Росгвардии "Альтаир" вернулись в Благовещенск из зоны проведения специальной военной операции в Донбассе, они получили ведомственные награды, знаки отличия и спецзвания, сообщает правительство Амурской области.Встретил отряд зампред правительства области Андрей Дюмин и руководство регионального управления Росгвардии.Отмечается, что многие из сотрудников этого отряда не раз были в служебных командировках в Северо-Кавказском регионе. "Альтаир", будучи элитным подразделением Росгвардии, имеет большой опыт проведения спецопераций по ликвидации бандформирований боевиков, пресечению террористических угроз, освобождению заложников в зонах вооружённых конфликтов.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, в мире
05:37 13.07.2022 (обновлено: 06:30 13.07.2022)
 
Спецотряд Росгвардии вернулся в Приамурье со спецоперации в Донбассе

Спецотряд Росгвардии "Альтаир" вернулся в Благовещенск со спецоперации в Донбассе

© Правительство Амурской областиСпецотряд Росгвардии вернулся в Приамурье после участия в спецоперации
Спецотряд Росгвардии вернулся в Приамурье после участия в спецоперации
© Правительство Амурской области
Спецотряд Росгвардии вернулся в Приамурье после участия в спецоперации
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ХАБАРОВСК, 13 июл - РИА Новости. Сотрудники спецотряда быстрого реагирования Росгвардии "Альтаир" вернулись в Благовещенск из зоны проведения специальной военной операции в Донбассе, они получили ведомственные награды, знаки отличия и спецзвания, сообщает правительство Амурской области.
Встретил отряд зампред правительства области Андрей Дюмин и руководство регионального управления Росгвардии.
"Сотрудники специального отряда быстрого реагирования Росгвардии "Альтаир" вернулись в Благовещенск из зоны проведения специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР. Прибывшим сотрудникам за успешное выполнение задач по защите Донбасса вручили ведомственные награды, знаки отличия и спецзвания. После непродолжительного отдыха в кругу семей сотрудники отряда приступят к выполнению повседневных обязанностей", - говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
Отмечается, что многие из сотрудников этого отряда не раз были в служебных командировках в Северо-Кавказском регионе. "Альтаир", будучи элитным подразделением Росгвардии, имеет большой опыт проведения спецопераций по ликвидации бандформирований боевиков, пресечению террористических угроз, освобождению заложников в зонах вооружённых конфликтов.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 05:15Специальная военная операция на Украине
Командующий ЦВО вручил награды военным, проявившим мужество в спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)РоссияВ мире
 
 
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