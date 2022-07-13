https://ria.ru/20220713/rosgvardiya-1802096853.html

Спецотряд Росгвардии вернулся в Приамурье со спецоперации в Донбассе

Спецотряд Росгвардии вернулся в Приамурье со спецоперации в Донбассе - РИА Новости, 13.07.2022

Спецотряд Росгвардии вернулся в Приамурье со спецоперации в Донбассе

Сотрудники спецотряда быстрого реагирования Росгвардии "Альтаир" вернулись в Благовещенск из зоны проведения специальной военной операции в Донбассе, они... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T05:37

2022-07-13T05:37

2022-07-13T06:30

специальная военная операция на украине

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

в мире

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ХАБАРОВСК, 13 июл - РИА Новости. Сотрудники спецотряда быстрого реагирования Росгвардии "Альтаир" вернулись в Благовещенск из зоны проведения специальной военной операции в Донбассе, они получили ведомственные награды, знаки отличия и спецзвания, сообщает правительство Амурской области.Встретил отряд зампред правительства области Андрей Дюмин и руководство регионального управления Росгвардии.Отмечается, что многие из сотрудников этого отряда не раз были в служебных командировках в Северо-Кавказском регионе. "Альтаир", будучи элитным подразделением Росгвардии, имеет большой опыт проведения спецопераций по ликвидации бандформирований боевиков, пресечению террористических угроз, освобождению заложников в зонах вооружённых конфликтов.

https://ria.ru/20220705/nagrady-1800244406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, в мире