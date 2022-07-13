Росавиация прокомментировала информацию о состоянии здоровья своего главы
Росавиация опровергла информацию СМИ об операции у главы ведомства Нерадько
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Руководитель Росавиации Александр Нерадько находится на больничном, проходит курс реабилитации, факты в СМИ об операции не соответствуют действительности, он постоянно на оперативной связи и контролирует деятельность агентства, сообщает ведомство.
Ранее в среду Telegram-каналы сообщили со ссылкой на источник, что Нерадько госпитализирован в реанимацию с множественными ушибами и переломами после падения с велосипеда. У главы Росавиации, сообщал канал, диагностировали переломы ребер, таза и ушибы, гематомы на лице. Ему якобы провели операцию, сейчас он в удовлетворительном состоянии.
"Руководитель Росавиации на больничном. Проходит курс реабилитации. Факты в СМИ об операции не соответствуют действительности", - говорится в сообщении. В Росавиации добавили, что Нерадько постоянно находится на оперативной связи и осуществляет контроль деятельности агентства.
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