https://ria.ru/20220713/rosaviatsiya-1802184275.html

Росавиация прокомментировала информацию о состоянии здоровья своего главы

Росавиация прокомментировала информацию о состоянии здоровья своего главы - РИА Новости, 13.07.2022

Росавиация прокомментировала информацию о состоянии здоровья своего главы

Руководитель Росавиации Александр Нерадько находится на больничном, проходит курс реабилитации, факты в СМИ об операции не соответствуют действительности, он... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T13:53

2022-07-13T13:53

2022-07-13T13:53

происшествия

здоровье - общество

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

александр нерадько

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Руководитель Росавиации Александр Нерадько находится на больничном, проходит курс реабилитации, факты в СМИ об операции не соответствуют действительности, он постоянно на оперативной связи и контролирует деятельность агентства, сообщает ведомство.Ранее в среду Telegram-каналы сообщили со ссылкой на источник, что Нерадько госпитализирован в реанимацию с множественными ушибами и переломами после падения с велосипеда. У главы Росавиации, сообщал канал, диагностировали переломы ребер, таза и ушибы, гематомы на лице. Ему якобы провели операцию, сейчас он в удовлетворительном состоянии."Руководитель Росавиации на больничном. Проходит курс реабилитации. Факты в СМИ об операции не соответствуют действительности", - говорится в сообщении. В Росавиации добавили, что Нерадько постоянно находится на оперативной связи и осуществляет контроль деятельности агентства.

https://ria.ru/20220427/samolety-1785702567.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), александр нерадько