https://ria.ru/20220713/restavratsiya-1802231651.html
Тысячи людей пожертвовали на реставрацию памятника Минину и Пожарскому
Тысячи людей пожертвовали на реставрацию памятника Минину и Пожарскому - РИА Новости, 13.07.2022
Тысячи людей пожертвовали на реставрацию памятника Минину и Пожарскому
Директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин поблагодарил "тысячи людей", которые внесли пожертвования на реставрацию памятника Минину и... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:21
2022-07-13T16:21
2022-07-13T16:23
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин поблагодарил "тысячи людей", которые внесли пожертвования на реставрацию памятника Минину и Пожарскому на Красной площади.Реставрационные работы начались в январе 2022 года. В среду Минкультуры РФ объявило об окончании основного этапа реставрации. Ожидается, что торжественное открытие памятника состоится в ноябре.Он напомнил, что проектное решение и технология реставрации были одобрены научно-методическим советом при Минкультуры РФ — памятник был поднят с постамента и перенесен на реставрационно-монтажный стол. Стоимость работ составляет 55 миллионов рублей."Я присутствовал на всех этапах (реставрации, — Прим. ред.). Эмоции переполняют. Реставрационные работы, в целом которые планировались, уже завершены, остались некоторые моменты, а также воссоздание и благоустройство зоны", — сказал Левыкин.По его мнению, люди соскучились по памятнику, и после реставрации внимание к нему только возрастет.В ходе реставрационных работ специалисты удалили из скульптур Минина и Пожарского более 500 килограмм корродированного технологического каркаса и остатков формовочной массы. Также отреставрированы и установлены на постамент барельефы, отлита наушина шлема Пожарского, которая была утрачена в начале 2000-х годов. Кроме того, реставраторами были устранены многочисленные дефекты оболочки скульптур, проведен комплекс работ по патине, также отлит и установлен новый каркас для укрепления плинта скульптурной композиции и подкладки под плинт.Следующим этапом работ станет патинирование поверхностей скульптур и плинта, а также реставрационные работы на гранитном постаменте, после которых начнется демонтаж реставрационного павильона, специально сооруженного для проведения работ на памятнике.
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РИА Новости
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РИА Новости
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культура, новости культуры, исторический музей, реставрация
16:21 13.07.2022 (обновлено: 16:23 13.07.2022)
Тысячи людей пожертвовали на реставрацию памятника Минину и Пожарскому
Глава ГИМ поблагодарил за пожертвования на реставрацию памятника Минину и Пожарскому
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин поблагодарил "тысячи людей", которые внесли пожертвования на реставрацию памятника Минину и Пожарскому на Красной площади.
Реставрационные работы начались в январе 2022 года. В среду Минкультуры РФ объявило об окончании основного этапа реставрации. Ожидается, что торжественное открытие памятника состоится в ноябре.
"Сначала мы разработали важный, интересный проект, который должен был учесть множество нюансов. И потом началась работа. Мы благодарны тысячам людей, которые внесли свои пожертвования", — сказал Левыкин в ходе пресс-брифинга, посвященного реставрации скульптуры.
Он напомнил, что проектное решение и технология реставрации были одобрены научно-методическим советом при Минкультуры РФ — памятник был поднят с постамента и перенесен на реставрационно-монтажный стол. Стоимость работ составляет 55 миллионов рублей.
"Я присутствовал на всех этапах (реставрации, — Прим. ред.). Эмоции переполняют. Реставрационные работы, в целом которые планировались, уже завершены, остались некоторые моменты, а также воссоздание и благоустройство зоны", — сказал Левыкин.
По его мнению, люди соскучились по памятнику, и после реставрации внимание к нему только возрастет.
В ходе реставрационных работ специалисты удалили из скульптур Минина и Пожарского более 500 килограмм корродированного технологического каркаса и остатков формовочной массы. Также отреставрированы и установлены на постамент барельефы, отлита наушина шлема Пожарского, которая была утрачена в начале 2000-х годов. Кроме того, реставраторами были устранены многочисленные дефекты оболочки скульптур, проведен комплекс работ по патине, также отлит и установлен новый каркас для укрепления плинта скульптурной композиции и подкладки под плинт.
Следующим этапом работ станет патинирование поверхностей скульптур и плинта, а также реставрационные работы на гранитном постаменте, после которых начнется демонтаж реставрационного павильона, специально сооруженного для проведения работ на памятнике.