В Польше подсчитали сумму репараций, которую хотят получить от Германии
Премьер Польши Моравецкий заявил о готовности доклада о ущербе за Вторую Мировую войну
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПамятник на мемориальном кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве
Памятник на мемориальном кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 июл – РИА Новости. Польша закончила подсчет военных репараций, которых добивается от Германии, и теперь занимается переводом отчета, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"На протяжении четырех лет мы готовим очень комплексный доклад, который должен показать уровень не только военных преступлений, которые совершили немцы, но и разрушений. Факт в том, что Польша, которая была среди стран, которые сильнее всего пострадали в результате Второй мировой войны, получила минимальные средства в качестве компенсаций. Это даже тяжело назвать компенсациями", - сказал Моравецкий.
"Был подготовлен доклад. Трехтомный доклад. Сейчас уже заканчивается перевод этого доклада на несколько языков. Мы хотим, чтобы мир ознакомился с ним. Мы также покажем всю документацию – как фотографии, исторические источники, так и очень точную калькуляцию, опирающуюся на научные проверенные способы подсчета, пересчитывающие тогдашние потери на нынешние средства", - добавил он.
Тем не менее польский премьер не назвал, какую сумму власти страны намерены потребовать от Германии в качестве репараций.
В Польше несколько лет назад подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
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