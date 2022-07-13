https://ria.ru/20220713/reparatsii-1802216471.html

В Польше подсчитали сумму репараций, которую хотят получить от Германии

В Польше подсчитали сумму репараций, которую хотят получить от Германии - РИА Новости, 13.07.2022

В Польше подсчитали сумму репараций, которую хотят получить от Германии

Польша закончила подсчет военных репараций, которых добивается от Германии, и теперь занимается переводом отчета, заявил журналистам премьер-министр Польши... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T15:30

2022-07-13T15:30

2022-07-13T15:30

в мире

польша

германия

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 13 июл – РИА Новости. Польша закончила подсчет военных репараций, которых добивается от Германии, и теперь занимается переводом отчета, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий."На протяжении четырех лет мы готовим очень комплексный доклад, который должен показать уровень не только военных преступлений, которые совершили немцы, но и разрушений. Факт в том, что Польша, которая была среди стран, которые сильнее всего пострадали в результате Второй мировой войны, получила минимальные средства в качестве компенсаций. Это даже тяжело назвать компенсациями", - сказал Моравецкий."Был подготовлен доклад. Трехтомный доклад. Сейчас уже заканчивается перевод этого доклада на несколько языков. Мы хотим, чтобы мир ознакомился с ним. Мы также покажем всю документацию – как фотографии, исторические источники, так и очень точную калькуляцию, опирающуюся на научные проверенные способы подсчета, пересчитывающие тогдашние потери на нынешние средства", - добавил он.Тем не менее польский премьер не назвал, какую сумму власти страны намерены потребовать от Германии в качестве репараций.В Польше несколько лет назад подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

https://ria.ru/20220702/reparatsii-1799804012.html

https://ria.ru/20210301/polsha-1599451384.html

польша

германия

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в мире, польша, германия, матеуш моравецкий