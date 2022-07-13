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РЭО направит 380 миллионов рублей на комплекс по переработке отходов
РЭО направит 380 миллионов рублей на комплекс по переработке отходов - РИА Новости, 13.07.2022
РЭО направит 380 миллионов рублей на комплекс по переработке отходов
Российский экологический оператор (РЭО) направит дополнительное финансирование в 380,4 миллиона рублей на создание комплекса по переработке отходов в Московской РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T18:40
2022-07-13T18:40
2022-07-13T18:40
экономика
денис буцаев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российский экологический оператор (РЭО) направит дополнительное финансирование в 380,4 миллиона рублей на создание комплекса по переработке отходов в Московской области, сообщили в пресс-службе компании.Ранее РЭО уже направил на создание объекта 1,6 миллиарда рублей."Всего инвестиции в проект составят 8,5 миллиарда рублей. За счет участия РЭО в отрасль привлекается 4,9 миллиарда рублей внебюджетных средств", - приводятся в сообщении слова гендиректора РЭО Дениса Буцаева.Строительство комплекса по переработке отходов "Нева" началось в марте 2021 года. Завод открылся в декабре 2021-го. По данным РЭО, до 75% поступающих на КПО "Нева" отходов будет идти на утилизацию.
https://ria.ru/20220411/inoagenty-1782911441.html
московская область (подмосковье)
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экономика, денис буцаев, московская область (подмосковье)
РЭО направит 380 миллионов рублей на комплекс по переработке отходов
РЭО направит 380 миллионов рублей на комплекс по переработке отходов в Подмосковье