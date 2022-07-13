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В Магадане ребенок сбежал из детского сада в магазин игрушек - РИА Новости, 13.07.2022
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В Магадане ребенок сбежал из детского сада в магазин игрушек
В Магадане ребенок сбежал из детского сада в магазин игрушек - РИА Новости, 13.07.2022
В Магадане ребенок сбежал из детского сада в магазин игрушек
Сотрудники Росгвардии в течение получаса нашли 4-летнего ребенка, который сбежал из детского сада в Магадане и отправился в магазин игрушек, сообщило УМВД РФ по РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:39
2022-07-13T12:39
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
магаданская область
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МАГАДАН, 13 июл – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в течение получаса нашли 4-летнего ребенка, который сбежал из детского сада в Магадане и отправился в магазин игрушек, сообщило УМВД РФ по региону."Спустя полчаса после поступления заявления о пропаже представитель Росгвардии обнаружил малыша, подходящего под описание, в одном из магазинов игрушек. Ребенок на контакт не шел. Сотрудник дежурной части городского отдела полиции связался с мамой мальчика, чтобы сопоставить данные. В ходе беседы выяснилось, что неразговорчивый "покупатель" магазина игрушек – тот самый малыш, которого все ищут. Ребенок передан родителям", - говорится в сообщении.Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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магаданская область
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происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство внутренних дел рф (мвд россии), магаданская область
12:39 13.07.2022
 
В Магадане ребенок сбежал из детского сада в магазин игрушек

Росгвардия нашла в магаданском магазине игрушек ребенка, сбежавшего из детского сада

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МАГАДАН, 13 июл – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в течение получаса нашли 4-летнего ребенка, который сбежал из детского сада в Магадане и отправился в магазин игрушек, сообщило УМВД РФ по региону.
"Спустя полчаса после поступления заявления о пропаже представитель Росгвардии обнаружил малыша, подходящего под описание, в одном из магазинов игрушек. Ребенок на контакт не шел. Сотрудник дежурной части городского отдела полиции связался с мамой мальчика, чтобы сопоставить данные. В ходе беседы выяснилось, что неразговорчивый "покупатель" магазина игрушек – тот самый малыш, которого все ищут. Ребенок передан родителям", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Магаданская область
 
 
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