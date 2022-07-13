https://ria.ru/20220713/rebenok-1802165060.html

В Магадане ребенок сбежал из детского сада в магазин игрушек

В Магадане ребенок сбежал из детского сада в магазин игрушек - РИА Новости, 13.07.2022

В Магадане ребенок сбежал из детского сада в магазин игрушек

Сотрудники Росгвардии в течение получаса нашли 4-летнего ребенка, который сбежал из детского сада в Магадане и отправился в магазин игрушек, сообщило УМВД РФ по РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T12:39

2022-07-13T12:39

2022-07-13T12:39

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

магаданская область

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МАГАДАН, 13 июл – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в течение получаса нашли 4-летнего ребенка, который сбежал из детского сада в Магадане и отправился в магазин игрушек, сообщило УМВД РФ по региону."Спустя полчаса после поступления заявления о пропаже представитель Росгвардии обнаружил малыша, подходящего под описание, в одном из магазинов игрушек. Ребенок на контакт не шел. Сотрудник дежурной части городского отдела полиции связался с мамой мальчика, чтобы сопоставить данные. В ходе беседы выяснилось, что неразговорчивый "покупатель" магазина игрушек – тот самый малыш, которого все ищут. Ребенок передан родителям", - говорится в сообщении.Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220111/volgograd-1767351194.html

магаданская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство внутренних дел рф (мвд россии), магаданская область