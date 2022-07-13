https://ria.ru/20220713/provokatsiya-1802309992.html

Боевики "ан-Нусры"* готовят провокацию с токсичными веществами

Боевики "ан-Нусры"* готовят провокацию с токсичными веществами - РИА Новости, 13.07.2022

Боевики "ан-Нусры"* готовят провокацию с токсичными веществами

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) завезли емкости с токсинами в провинцию Идлиб, они намерены организовать... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T22:42

2022-07-13T22:42

2022-07-13T22:42

в мире

идлиб (мухафаза)

алеппо

латакия (город)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) завезли емкости с токсинами в провинцию Идлиб, они намерены организовать провокацию и обвинить сирийские войска в применении отравляющих веществ, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Евгений Герасимов."По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон от местных жителей, боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в район населенных пунктов Ахсим и Бальшун провинции Идлиб завезены емкости с токсичными веществами. Террористы намерены организовать проведение провокации с целью обвинить сирийские правительственные войска в применении отравляющих веществ против мирного населения", - сказал Герасимов на брифинге.Он добавил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации было зафиксировано шесть обстрелов со стороны позиций террористов "ан-Нусры"*. В провинции Идлиб - три обстрела, в провинции Алеппо - два, в провинции Латакия - один.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20220710/boeviki-1801587884.html

идлиб (мухафаза)

алеппо

латакия (город)

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в мире, идлиб (мухафаза), алеппо, латакия (город)