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Жителя Кабардино-Балкарии ждет суд за похищение бизнесмена и вымогательство
Жителя Кабардино-Балкарии ждет суд за похищение бизнесмена и вымогательство - РИА Новости, 13.07.2022
Жителя Кабардино-Балкарии ждет суд за похищение бизнесмена и вымогательство
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя, которого обвиняют в похищении бизнесмена и вымогательстве... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:07
2022-07-13T17:07
2022-07-13T17:25
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НАЛЬЧИК, 13 июл – РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя, которого обвиняют в похищении бизнесмена и вымогательстве у него имущества, сообщило региональное надзорное ведомство.По версии следствия, мужчина вместе с восемью подельниками, представившись сотрудниками полиции, под предлогом доставления в отдел полиции для опроса вывели из служебного помещения генерального директора коммерческой организации.Отмечается, что похитители освободили бизнесмена, который в тот же день обратился в правоохранительные органы.Мужчине предъявлено обвинение по статьям "Похищение человека" и "Вымогательство" УК РФ, санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы."Обвиняемый с 2019 года находился в международном розыске. В июне 2022 года он был задержан на территории Кабардино-Балкарии", - уточняет прокуратура.По ее данным, двое его подельников ранее осуждены Нальчикским городском судом, а в отношении еще одного уголовное преследование прекращено в связи с его смертью, еще пять участников преступления не установлены.
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происшествия, россия, нальчик, кабардино-балкарская республика (кбр)
17:07 13.07.2022 (обновлено: 17:25 13.07.2022)
Жителя Кабардино-Балкарии ждет суд за похищение бизнесмена и вымогательство
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинение по уголовному делу о похищении человека
НАЛЬЧИК, 13 июл – РИА Новости.
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя, которого обвиняют в похищении бизнесмена и вымогательстве у него имущества, сообщило
региональное надзорное ведомство.
По версии следствия, мужчина вместе с восемью подельниками, представившись сотрудниками полиции, под предлогом доставления в отдел полиции для опроса вывели из служебного помещения генерального директора коммерческой организации.
"После этого, применяя насилие, бизнесмена перевезли в домовладение, расположенное в одном из садоводческих товариществ Нальчика
, где путем угрозы убийством добились от него согласия передать имущество на общую сумму свыше 6 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что похитители освободили бизнесмена, который в тот же день обратился в правоохранительные органы.
Мужчине предъявлено обвинение по статьям "Похищение человека" и "Вымогательство" УК РФ
, санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы.
"Обвиняемый с 2019 года находился в международном розыске. В июне 2022 года он был задержан на территории Кабардино-Балкарии", - уточняет прокуратура.
По ее данным, двое его подельников ранее осуждены Нальчикским городском судом, а в отношении еще одного уголовное преследование прекращено в связи с его смертью, еще пять участников преступления не установлены.