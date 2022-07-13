https://ria.ru/20220713/proisshestvie-1802249549.html

Жителя Кабардино-Балкарии ждет суд за похищение бизнесмена и вымогательство

Жителя Кабардино-Балкарии ждет суд за похищение бизнесмена и вымогательство - РИА Новости, 13.07.2022

Жителя Кабардино-Балкарии ждет суд за похищение бизнесмена и вымогательство

Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя, которого обвиняют в похищении бизнесмена и вымогательстве... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T17:07

2022-07-13T17:07

2022-07-13T17:25

происшествия

россия

нальчик

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 13 июл – РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя, которого обвиняют в похищении бизнесмена и вымогательстве у него имущества, сообщило региональное надзорное ведомство.По версии следствия, мужчина вместе с восемью подельниками, представившись сотрудниками полиции, под предлогом доставления в отдел полиции для опроса вывели из служебного помещения генерального директора коммерческой организации.Отмечается, что похитители освободили бизнесмена, который в тот же день обратился в правоохранительные органы.Мужчине предъявлено обвинение по статьям "Похищение человека" и "Вымогательство" УК РФ, санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы."Обвиняемый с 2019 года находился в международном розыске. В июне 2022 года он был задержан на территории Кабардино-Балкарии", - уточняет прокуратура.По ее данным, двое его подельников ранее осуждены Нальчикским городском судом, а в отношении еще одного уголовное преследование прекращено в связи с его смертью, еще пять участников преступления не установлены.

https://ria.ru/20220630/vzyatka-1799289543.html

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происшествия, россия, нальчик, кабардино-балкарская республика (кбр)