https://ria.ru/20220713/proisshestvie-1802225246.html
В Приморье возбудили уголовное дело после избиения школьницы
В Приморье возбудили уголовное дело после избиения школьницы - РИА Новости, 13.07.2022
В Приморье возбудили уголовное дело после избиения школьницы
Следователи в Приморском крае возбудили уголовное дело после того, как группа детей избила школьницу, задержан 16-летний подросток, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T15:55
2022-07-13T15:55
2022-07-13T16:53
происшествия
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сергеевка
партизанский район
следственный комитет россии (ск рф)
приморский край
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Следователи в Приморском крае возбудили уголовное дело после того, как группа детей избила школьницу, задержан 16-летний подросток, сообщается на сайте СК РФ.Ранее краевая прокуратура сообщила, что, по предварительным данным, в результате конфликта на почве ревности между двумя школьницами группа подростков 14-16 лет избила 13-летнюю девочку. Все они, по информации УМВД, являются жителями села Сергеевка Партизанского района Приморье.Один из нападавших, 16-летний житель Сергеевки, ранее уже привлекался к административной ответственности за нанесение побоев. "Он задержан, решается вопрос о мере пресечения", - добавили в ведомстве.В соцсетях были опубликованы два видео, на которых в темное время суток на улице группа подростков окружила школьницу. Одна из девочек требует, чтобы та встала на колени и в чем-то призналась. Школьница отказывается, тогда обидчица нападает на нее и бьёт руками, к ней присоединяется вторая и пинает потерпевшую ногой. Упавшая девочка встает на колени, окружающие оскорбляют ее и говорят, что все записывается на камеру. На втором видео пострадавшую по лицу ногой бьёт подросток, у нее идет кровь изо рта.Позже в полиции сообщили, что мать потерпевшей школьницы обратилась с заявлением о том, что "группа подростков нанесла телесные повреждения ее 13-летней дочери". "В настоящее время с несовершеннолетними и их родителями, законными представителями проводится профилактическая работа. Родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей", - уточнили в полиции.
https://ria.ru/20220713/izbienie-1802144079.html
https://ria.ru/20220711/krym-1801817131.html
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происшествия, россия, сергеевка, партизанский район, следственный комитет россии (ск рф), приморский край
15:55 13.07.2022 (обновлено: 16:53 13.07.2022)
В Приморье возбудили уголовное дело после избиения школьницы
СК: в Приморье возбудили дело после избиения школьницы, задержан 16-летний подросток
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Следователи в Приморском крае возбудили уголовное дело после того, как группа детей избила школьницу, задержан 16-летний подросток, сообщается
на сайте СК РФ.
Ранее краевая прокуратура сообщила, что, по предварительным данным, в результате конфликта на почве ревности между двумя школьницами группа подростков 14-16 лет избила 13-летнюю девочку. Все они, по информации УМВД, являются жителями села Сергеевка Партизанского района
Приморье.
"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "г, е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - говорится в релизе СК.
Один из нападавших, 16-летний житель Сергеевки, ранее уже привлекался к административной ответственности за нанесение побоев. "Он задержан, решается вопрос о мере пресечения", - добавили в ведомстве.
В соцсетях были опубликованы два видео, на которых в темное время суток на улице группа подростков окружила школьницу. Одна из девочек требует, чтобы та встала на колени и в чем-то призналась. Школьница отказывается, тогда обидчица нападает на нее и бьёт руками, к ней присоединяется вторая и пинает потерпевшую ногой. Упавшая девочка встает на колени, окружающие оскорбляют ее и говорят, что все записывается на камеру. На втором видео пострадавшую по лицу ногой бьёт подросток, у нее идет кровь изо рта.
Позже в полиции сообщили, что мать потерпевшей школьницы обратилась с заявлением о том, что "группа подростков нанесла телесные повреждения ее 13-летней дочери". "В настоящее время с несовершеннолетними и их родителями, законными представителями проводится профилактическая работа. Родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей", - уточнили в полиции.