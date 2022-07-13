https://ria.ru/20220713/proisshestvie-1802225246.html

В Приморье возбудили уголовное дело после избиения школьницы

В Приморье возбудили уголовное дело после избиения школьницы - РИА Новости, 13.07.2022

В Приморье возбудили уголовное дело после избиения школьницы

Следователи в Приморском крае возбудили уголовное дело после того, как группа детей избила школьницу, задержан 16-летний подросток, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T15:55

2022-07-13T15:55

2022-07-13T16:53

происшествия

россия

сергеевка

партизанский район

следственный комитет россии (ск рф)

приморский край

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Следователи в Приморском крае возбудили уголовное дело после того, как группа детей избила школьницу, задержан 16-летний подросток, сообщается на сайте СК РФ.Ранее краевая прокуратура сообщила, что, по предварительным данным, в результате конфликта на почве ревности между двумя школьницами группа подростков 14-16 лет избила 13-летнюю девочку. Все они, по информации УМВД, являются жителями села Сергеевка Партизанского района Приморье.Один из нападавших, 16-летний житель Сергеевки, ранее уже привлекался к административной ответственности за нанесение побоев. "Он задержан, решается вопрос о мере пресечения", - добавили в ведомстве.В соцсетях были опубликованы два видео, на которых в темное время суток на улице группа подростков окружила школьницу. Одна из девочек требует, чтобы та встала на колени и в чем-то призналась. Школьница отказывается, тогда обидчица нападает на нее и бьёт руками, к ней присоединяется вторая и пинает потерпевшую ногой. Упавшая девочка встает на колени, окружающие оскорбляют ее и говорят, что все записывается на камеру. На втором видео пострадавшую по лицу ногой бьёт подросток, у нее идет кровь изо рта.Позже в полиции сообщили, что мать потерпевшей школьницы обратилась с заявлением о том, что "группа подростков нанесла телесные повреждения ее 13-летней дочери". "В настоящее время с несовершеннолетними и их родителями, законными представителями проводится профилактическая работа. Родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей", - уточнили в полиции.

https://ria.ru/20220713/izbienie-1802144079.html

https://ria.ru/20220711/krym-1801817131.html

россия

сергеевка

партизанский район

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происшествия, россия, сергеевка, партизанский район, следственный комитет россии (ск рф), приморский край