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Житель Владивостока, напавший на ребенка, оказался психически болен - РИА Новости, 13.07.2022
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Житель Владивостока, напавший на ребенка, оказался психически болен
Житель Владивостока, напавший на ребенка, оказался психически болен - РИА Новости, 13.07.2022
Житель Владивостока, напавший на ребенка, оказался психически болен
Житель Владивостока, задержанный за попытку надругаться над 8-летней девочкой в подъезде, оказался психически больным, сообщает в среду СУСК по Приморскому... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T10:45
2022-07-13T10:47
происшествия
россия
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Житель Владивостока, задержанный за попытку надругаться над 8-летней девочкой в подъезде, оказался психически больным, сообщает в среду СУСК по Приморскому краю.Накануне полиция сообщила, что 37-летний мужчина зашел в подъезд следом за ребенком и попытался над ней надругаться. Девочке удалось вырваться и убежать, а подозреваемого вскоре задержали.По данным следствия, подозреваемый "несколько лет состоит на учете в медицинском учреждении в связи с психиатрическим заболеванием". Сейчас с ним работают следователи.Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Решается вопрос об избрании меры пресечения – будет ли это заключение в СИЗО или более мягкая мера, пока не сообщается.Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрической экспертизы в отношении подозреваемого. По закону, если экспертиза сочтет, что в момент преступления он не контролировал себя, ему будет грозить лечение в психбольнице.
https://ria.ru/20220705/gibel-1800486394.html
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происшествия, россия, владивосток, приморский край
10:45 13.07.2022 (обновлено: 10:47 13.07.2022)
 
Житель Владивостока, напавший на ребенка, оказался психически болен

СУСК по Приморскому краю: задержанный за нападение на ребенка оказался психически болен

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Житель Владивостока, задержанный за попытку надругаться над 8-летней девочкой в подъезде, оказался психически больным, сообщает в среду СУСК по Приморскому краю.
Накануне полиция сообщила, что 37-летний мужчина зашел в подъезд следом за ребенком и попытался над ней надругаться. Девочке удалось вырваться и убежать, а подозреваемого вскоре задержали.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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В Москве ребенок погиб, выпав с седьмого этажа
По данным следствия, подозреваемый "несколько лет состоит на учете в медицинском учреждении в связи с психиатрическим заболеванием". Сейчас с ним работают следователи.
Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Решается вопрос об избрании меры пресечения – будет ли это заключение в СИЗО или более мягкая мера, пока не сообщается.
Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрической экспертизы в отношении подозреваемого. По закону, если экспертиза сочтет, что в момент преступления он не контролировал себя, ему будет грозить лечение в психбольнице.
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4 июля, 05:39
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