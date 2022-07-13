https://ria.ru/20220713/proisshestvie-1802131137.html

Житель Владивостока, напавший на ребенка, оказался психически болен

Житель Владивостока, напавший на ребенка, оказался психически болен - РИА Новости, 13.07.2022

Житель Владивостока, напавший на ребенка, оказался психически болен

Житель Владивостока, задержанный за попытку надругаться над 8-летней девочкой в подъезде, оказался психически больным, сообщает в среду СУСК по Приморскому... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T10:45

2022-07-13T10:45

2022-07-13T10:47

происшествия

россия

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Житель Владивостока, задержанный за попытку надругаться над 8-летней девочкой в подъезде, оказался психически больным, сообщает в среду СУСК по Приморскому краю.Накануне полиция сообщила, что 37-летний мужчина зашел в подъезд следом за ребенком и попытался над ней надругаться. Девочке удалось вырваться и убежать, а подозреваемого вскоре задержали.По данным следствия, подозреваемый "несколько лет состоит на учете в медицинском учреждении в связи с психиатрическим заболеванием". Сейчас с ним работают следователи.Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Решается вопрос об избрании меры пресечения – будет ли это заключение в СИЗО или более мягкая мера, пока не сообщается.Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрической экспертизы в отношении подозреваемого. По закону, если экспертиза сочтет, что в момент преступления он не контролировал себя, ему будет грозить лечение в психбольнице.

https://ria.ru/20220705/gibel-1800486394.html

https://ria.ru/20220704/primore-1799986939.html

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происшествия, россия, владивосток, приморский край