https://ria.ru/20220713/proisshestvie-1802131137.html
Житель Владивостока, напавший на ребенка, оказался психически болен
Житель Владивостока, напавший на ребенка, оказался психически болен - РИА Новости, 13.07.2022
Житель Владивостока, напавший на ребенка, оказался психически болен
Житель Владивостока, задержанный за попытку надругаться над 8-летней девочкой в подъезде, оказался психически больным, сообщает в среду СУСК по Приморскому... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T10:45
2022-07-13T10:45
2022-07-13T10:47
происшествия
россия
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Житель Владивостока, задержанный за попытку надругаться над 8-летней девочкой в подъезде, оказался психически больным, сообщает в среду СУСК по Приморскому краю.Накануне полиция сообщила, что 37-летний мужчина зашел в подъезд следом за ребенком и попытался над ней надругаться. Девочке удалось вырваться и убежать, а подозреваемого вскоре задержали.По данным следствия, подозреваемый "несколько лет состоит на учете в медицинском учреждении в связи с психиатрическим заболеванием". Сейчас с ним работают следователи.Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Решается вопрос об избрании меры пресечения – будет ли это заключение в СИЗО или более мягкая мера, пока не сообщается.Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрической экспертизы в отношении подозреваемого. По закону, если экспертиза сочтет, что в момент преступления он не контролировал себя, ему будет грозить лечение в психбольнице.
https://ria.ru/20220705/gibel-1800486394.html
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происшествия, россия, владивосток, приморский край
10:45 13.07.2022 (обновлено: 10:47 13.07.2022)
Житель Владивостока, напавший на ребенка, оказался психически болен
СУСК по Приморскому краю: задержанный за нападение на ребенка оказался психически болен