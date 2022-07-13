Астраханский губернатор предложил продлить проект "Оздоровление Волги"
Астраханский губернатор предложил продлить проект "Оздоровление Волги" до 2030 года
Виды Астрахани. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл - РИА Новости. Продление проекта "Оздоровление Волги" до 2030 года или разработка нового позволили бы улучшить ситуацию с питьевой водой и запасами водных биоресурсов в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
В среду он провел рабочую встречу с зампредом правительства РФ Викторией Абрамченко. Один из вопросов, который поднимался на встрече, касался нарушения гидрорежима в зоне западных подстепных ильменей (ЗПИ) в регионе из-за маловодья последних лет.
"Есть дефицит питьевой воды в части населенных пунктов, сокращаются запасы водных биоресурсов. Предложил продлить сроки реализации проекта "Оздоровление Волги" до 2030 года или разработать новый проект "Комплексное оздоровление дельты реки Волги". Нужны время и средства для качественного дноуглубления рек, обводнения зоны ЗПИ, проведения рыбохозяйственной мелиорации и очистки прибрежных зон водных объектов от мусора", - написал губернатор в Telegram.
Также он напомнил, что в рамках нацпроекта "Экология" в Астраханской области реализуется федеральный проект "Сохранение лесов". В текущем году региону выделено 12,17 миллиона рублей. "Работы идут: увеличивают площади лесовосстановления и лесоразведения, формируют семена лесных растений, оснащают учреждения лесопожарной техникой и оборудованием. Эта работа крайне необходима", - отметил он.
Еще один актуальный для региона вопрос - опустынивание земель. "Несмотря на принимаемые государством меры борьбы, сейчас более 80% пастбищ истощены, сокращаются виды флоры и фауны, происходит изменение климата. Необходимо федеральное финансирование", - написал губернатор.
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