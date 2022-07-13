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Астраханский губернатор предложил продлить проект "Оздоровление Волги" - РИА Новости, 13.07.2022
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Астраханский губернатор предложил продлить проект "Оздоровление Волги"
Астраханский губернатор предложил продлить проект "Оздоровление Волги" - РИА Новости, 13.07.2022
Астраханский губернатор предложил продлить проект "Оздоровление Волги"
Продление проекта "Оздоровление Волги" до 2030 года или разработка нового позволили бы улучшить ситуацию с питьевой водой и запасами водных биоресурсов в... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T21:47
2022-07-13T21:47
виктория абрамченко
астраханская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл - РИА Новости. Продление проекта "Оздоровление Волги" до 2030 года или разработка нового позволили бы улучшить ситуацию с питьевой водой и запасами водных биоресурсов в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.В среду он провел рабочую встречу с зампредом правительства РФ Викторией Абрамченко. Один из вопросов, который поднимался на встрече, касался нарушения гидрорежима в зоне западных подстепных ильменей (ЗПИ) в регионе из-за маловодья последних лет.Также он напомнил, что в рамках нацпроекта "Экология" в Астраханской области реализуется федеральный проект "Сохранение лесов". В текущем году региону выделено 12,17 миллиона рублей. "Работы идут: увеличивают площади лесовосстановления и лесоразведения, формируют семена лесных растений, оснащают учреждения лесопожарной техникой и оборудованием. Эта работа крайне необходима", - отметил он.Еще один актуальный для региона вопрос - опустынивание земель. "Несмотря на принимаемые государством меры борьбы, сейчас более 80% пастбищ истощены, сокращаются виды флоры и фауны, происходит изменение климата. Необходимо федеральное финансирование", - написал губернатор.
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виктория абрамченко, астраханская область, россия
21:47 13.07.2022
 
Астраханский губернатор предложил продлить проект "Оздоровление Волги"

Астраханский губернатор предложил продлить проект "Оздоровление Волги" до 2030 года

© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкВиды Астрахани
Виды Астрахани - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Марина Лысцева
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл - РИА Новости. Продление проекта "Оздоровление Волги" до 2030 года или разработка нового позволили бы улучшить ситуацию с питьевой водой и запасами водных биоресурсов в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
В среду он провел рабочую встречу с зампредом правительства РФ Викторией Абрамченко. Один из вопросов, который поднимался на встрече, касался нарушения гидрорежима в зоне западных подстепных ильменей (ЗПИ) в регионе из-за маловодья последних лет.
"Есть дефицит питьевой воды в части населенных пунктов, сокращаются запасы водных биоресурсов. Предложил продлить сроки реализации проекта "Оздоровление Волги" до 2030 года или разработать новый проект "Комплексное оздоровление дельты реки Волги". Нужны время и средства для качественного дноуглубления рек, обводнения зоны ЗПИ, проведения рыбохозяйственной мелиорации и очистки прибрежных зон водных объектов от мусора", - написал губернатор в Telegram.
Также он напомнил, что в рамках нацпроекта "Экология" в Астраханской области реализуется федеральный проект "Сохранение лесов". В текущем году региону выделено 12,17 миллиона рублей. "Работы идут: увеличивают площади лесовосстановления и лесоразведения, формируют семена лесных растений, оснащают учреждения лесопожарной техникой и оборудованием. Эта работа крайне необходима", - отметил он.
Еще один актуальный для региона вопрос - опустынивание земель. "Несмотря на принимаемые государством меры борьбы, сейчас более 80% пастбищ истощены, сокращаются виды флоры и фауны, происходит изменение климата. Необходимо федеральное финансирование", - написал губернатор.
Здесь обитал злобный дракон. Как Астрахань связана с амазонками и вином - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 12:00Какая-то мистика
"Здесь обитал злобный дракон". Как Астрахань связана с амазонками и виномКогда-то этот город был столицей виноделия. За века до этого - здесь, возможно, жила “российская” версия амазонок. А еще раньше - это место было “пустошью Смауга, где обитал злобный дракон, охранявший золото”. Всё это - легенды об Астрахани. Разбираемся, что из них похоже на правду и какой миф родился от невероятной жары в этом городе.
 
Виктория АбрамченкоАстраханская областьРоссия
 
 
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