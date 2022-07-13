Астраханский губернатор предложил продлить проект "Оздоровление Волги"

"Здесь обитал злобный дракон". Как Астрахань связана с амазонками и вином Когда-то этот город был столицей виноделия. За века до этого - здесь, возможно, жила “российская” версия амазонок. А еще раньше - это место было “пустошью Смауга, где обитал злобный дракон, охранявший золото”. Всё это - легенды об Астрахани. Разбираемся, что из них похоже на правду и какой миф родился от невероятной жары в этом городе.